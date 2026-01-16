Επιστροφή στα κέρδη στη Wall Street – Ικανοποίηση για τα εταιρικά αποτελέσματα

Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.

Newsbomb

Επιστροφή στα κέρδη στη Wall Street – Ικανοποίηση για τα εταιρικά αποτελέσματα
AP Photo
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'

Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (15/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν οι ανακοινώσεις για την κερδοφορία των Goldman Sachs και Morgan Stanley στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 292,81 μονάδων (+0,60%), στις 49.442,44 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 58,27 μονάδων (+0,25%), στις 23.530,02 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,87 μονάδων (+0,26%), στις 6.944,47 μονάδες.

Ο σχολιασμός είναι απενεργοποιημένος

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Περιστέρι

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Έρχονται 16.739 προσλήψεις το 2026 – Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων

01:56ΚΟΣΜΟΣ

Απάντηση Ζελένσκι σε Τραμπ: Η Ουκρανία ουδέποτε υπήρξε και ούτε θα σταθεί εμπόδιο στην ειρήνη

01:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή στα κέρδη στη Wall Street – Ικανοποίηση για τα εταιρικά αποτελέσματα

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πρόσφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

00:50ΕΛΛΑΔΑ

Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση για την 16χρονη Λόρα

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

23:58ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Ουτρέχτη μετά από εκρήξεις - 4 τραυματίες, κανένας αγνοούμενος

23:58ΕΛΛΑΔΑ

Η λίμνη του Κουρνά εκπέμπει SOS – Συναγερμός για την υδροδότηση του Ρεθύμνου

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα: Καραμπόλα τριών οχημάτων με έναν τραυματία

23:48ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 16 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:46LIFESTYLE

Άνοιξε ο δρόμος: Συμφωνία Netflix και Sony Pictures για τις ταινίες μετά την κινηματογραφική προβολή

23:40TRAVEL

Θεσσαλονίκη ψηφίζουν οι Ολλανδοί: Πάνω από 60.000 επισκέπτες στη Χαλκιδική το 2025

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βίντεο με τον αρχιδικαστή κληρικό να ανακρίνει γυναίκα – Η διαδηλώτρια «ομολογεί» ότι έπαιρνε εντολές από Ισραηλινούς

23:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο: Πλώρη για… τετράδα η Ελλάδα, 11-10 την Κροατία

23:26ΚΟΣΜΟΣ

Το Doomsday Radio ξανά στον αέρα με ένα νέο μυστήριο μετά την ομιλία του Πούτιν στους πρεσβευτές

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

23:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ευχαρίστησε τον κόσμο για την υποστήριξή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:20ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Το μεγαλύτερο νησί του κόσμου «ζει» από τις επιδοτήσεις, τις γαρίδες και έχει... μόλις 160 χλμ ασφαλτοστρωμένου δρόμου

07:15ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το τέλος της ΑΙ; Μηχανικοί θέλουν να «δηλητηριάσουν» τα σύνολα δεδομένων για την εκπαίδευση chatbots

07:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο χειμώνας έτοιμος για δραματική τροπή - Το μετεωρολογικό ντόμινο που επηρεάζει την Ελλάδα

20:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Σμαραγδής - Μυριαγκός στο Ratpack: «Ο "Καποδίστριας" δεν είναι μία ταινία, υπηρετεί ανώτερο σκοπό»

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Ενοχλημένα τα ΜΜΕ της Τουρκίας για φρεγάτα «Κίμων»: Η Ελλάδα ενισχύει τις αμυντικές δυνατότητές της

23:20ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε το «πιο προκλητικό μοντέλο στον κόσμο» - Η 27χρονη είχε αποσυρθεί επίσημα 5 ημέρες νωρίτερα

17:08ΚΟΣΜΟΣ

Έντι Ράμα: «Οι Έλληνες δεν είστε απόγονοι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη» λέει ο πρωθυπουργός της Αλβανίας σε ελληνο-αμερικανό δημοσιογράφο

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στον Βόρειο Ατλαντικό: Στη Σκωτία το ρωσικό τάνκερ που κατέσχεσαν οι ΗΠΑ

22:40ΕΛΛΑΔΑ

Πλοίο έδεσε αιφνιδίως στο Λαύριο γιατί βρέθηκε νεκρή επιβάτιδα σε καμπίνα

21:10ΕΘΝΙΚΑ

Φρεγάτα «Κίμων»: «Πλέον περνάμε από την αποτροπή, στη θαλάσσια κυριαρχία» - Ο ναύαρχος Φενέκος αναλύει το «πώς αλλάζει όλο το επιχειρησιακό δόγμα»

22:51ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega τζακ ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει το Τζόκερ στην κλήρωση της Κυριακής (18/1)

00:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

23:46LIFESTYLE

Άνοιξε ο δρόμος: Συμφωνία Netflix και Sony Pictures για τις ταινίες μετά την κινηματογραφική προβολή

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Στη Βάρη το νέο ίχνος της 16χρονης Λόρας - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Η Μαρία Κορίνα Ματσάδο πρόσφερε το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ

02:22ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ: Έρχονται 16.739 προσλήψεις το 2026 – Ο προγραμματισμός των προκηρύξεων

23:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυρανάκης ζήτησε συγγνώμη για την φραστική επίθεση στην Πέρκα

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα αποκαλύπτει το ταχύτερο τρένο στον κόσμο: Αθήνα–Θεσσαλονίκη σχεδόν σε μία ώρα

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο από την παράσυρση αστυνομικού στο Κιλκίς

22:08ΚΟΣΜΟΣ

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ δεν πτοείται από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις στη Γροιλανδία - Θα την αποκτήσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ