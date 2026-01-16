Επιστροφή στα κέρδη στη Wall Street – Ικανοποίηση για τα εταιρικά αποτελέσματα
Με άνοδο ολοκληρώθηκε την Πέμπτη η συνεδρίαση το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στη Wall Street.
Με κέρδη έκλεισε την Πέμπτη (15/1) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, χάρη στην ώθηση που έδωσαν οι ανακοινώσεις για την κερδοφορία των Goldman Sachs και Morgan Stanley στο τέταρτο τρίμηνο του 2025.
Οι δείκτες
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 292,81 μονάδων (+0,60%), στις 49.442,44 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 58,27 μονάδων (+0,25%), στις 23.530,02 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 17,87 μονάδων (+0,26%), στις 6.944,47 μονάδες.
