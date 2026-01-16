Εκπαιδευτικοί: Πότε θα καταβληθεί στους λογαριασμούς τους η μισθοδοσία

Την Δευτέρα 26 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η καταβολή μισθοδοσίας στους μόνιμους εκπαιδευτικούς.

47.624 μόνιμοι εκπαιδευτικοί από το 2020

Από το 2020 μέχρι σήμερα έχουν διοριστεί συνολικά 47.624 μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που έχει πραγματοποιηθεί από το 2010.

Για το σχολικό έτος 2025-2026:

Ο προγραμματισμός και η εξέλιξη των επιμέρους φάσεων, ακολούθησε χρονικά και διοικητικά, το μοτίβο των τελευταίων ετών. Οι διαδικασίες ξεκίνησαν εγκαίρως στις αρχές Απριλίου τόσο για τους διορισμούς μονίμων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού ( ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) όσο και την πρόσληψη των αναπληρωτών.

Η διαδικασία διορισμού μονίμων εκπαιδευτικών άρχισε στις 8 Απριλίου και ολοκληρώθηκε με ανάληψη υπηρεσίας από 1 – 5 Σεπτεμβρίου. Από τους 882 διορισθέντες τον Αύγουστο οι 2.065 ζήτησαν και έλαβαν τις θεσμοθετημένες άδειες (ανατροφής τέκνων, επαπειλούμενης κύησης, λοχείας, κλπ)

Αναλυτικό χρονολόγιο των διοικητικών ενεργειών:

Στις 8 /4 /2025 ανακοινώθηκαν οι μεταθέσεις των μόνιμων εκπαιδευτικών και απεστάλησαν τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Στις 15/4 υπεβλήθη αίτημα Προγραμματισμού διορισμών 4.704 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ επί τη βάσει των αποχωρήσεων τηρουμένης της αναλογίας 1-1.

Στις 24/7 υπεβλήθη συμπληρωματικό αίτημα για επιπλέον 5.296 διορισμούς πέραν της αναλογίας 1-1 ώστε ο τελικός αριθμός των διορισμών να πλησιάσει τις 10.000 εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Στις 6/8 Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση των 4.704 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ.

Επίσης, στις 6/8/2025 εκδόθηκε η ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για την έγκριση των υπόλοιπων 5.296 διορισμών. Στις 14/8/2025 (ΦΕΚ) εκδόθηκε η ΥΑ Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή 4.704 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο ΥΠΑΙΘΑ.

Στις 11/8/2025 εξεδόθη η Κοινή ΥΑ Υπουργών Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθν. Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό 4.704 κενών θέσεων για διορισμό κατά κλάδο/ειδικότητα και μουσική ειδίκευση.

Την ίδια μέρα 11/8/2025(ΦΕΚ) εκδόθηκε η ΚΥΑ μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης για τον καθορισμό 5296 κενών θέσεων για διορισμό κατά κλάδο/ειδικότητα.

Στις 12/8/2025 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση πρόσκλησης για μόνιμο διορισμό με ανακοίνωση των θέσεων ανά περιοχή μετάθεσης.

Στις 13/8/2025 έως 18/8/2025 έτρεξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων διορισμού.

Επίσης στις 14/8/2025 εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για την κατανομή 5.296 εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ &ΕΒΠ στο ΥΠΑΙΘΑ.

Στις 19/8/2025 ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας οι διορισμοί.

Από 20/8/2025 έως - 22/8/2025 έγιναν οι εγγραφές στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού.

Στις 22/8/2025 εκδόθηκε η ΚΥΑ μεταφοράς κενών οργανικών θέσεων Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (ΤΕ 16).

Στις 25/8/2025 εκδόθηκε η βεβαίωση από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση πιστώσεων.

25/8/2025 Διενέργεια διορισμών και ανακοίνωση διορισμών (ΤΕ16).

26/8/2025 Δημοσίευση αποφάσεων διορισμών σε ΦΕΚ.

26/8/2025 έως 1/9/2025 Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων.

26/8/2025 Εγγραφές των νεοδιόριστων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού.

29/8/2025 Έκδοση βεβαίωσης Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών για την έγκριση πιστώσεων για πρόσληψη εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ16 Μουσικής μη ανώτατων ιδρυμάτων.

1/9/2025 Δημοσίευση απόφασης διορισμών σε ΦΕΚ.

1/9 2025 έως 5/9/2025 Ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστων.

2.065 εκπαιδευτικοί που διορίσθηκαν τον Αύγουστο δεν ανέλαβαν υπηρεσία αξιοποιώντας προβλεπόμενες άδειες . Το γεγονός αυτό δημιούργησε επιπλέον κενά. Ενδεικτικά: Στα Δωδεκάνησα διορίστηκαν συνολικά 388 εκπαιδευτικοί και πήραν άδειες 177 (46%). Στις Κυκλάδες διορίστηκαν 245 δάσκαλοι και νηπιαγωγοί και πήραν αμέσως άδεια οι 100 (41%).

191.746 Εκπαιδευτικοί – 13.350 Σχολικές μονάδες – 1.309.831 Μαθητές/τριες

Συνολικά 191.746 μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί υπηρετούν σε 13.350 σχολικές μονάδες της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το πληροφοριακό σύστημα

Σε ό,τι αφορά στη μεγάλη εικόνα με βάση τα στοιχεία που αντλήθηκαν από το myschool σήμερα στις 13.350 σχολικές μονάδες υπηρετούν 191.746 εκπαιδευτικοί. Οι 163.580 είναι μόνιμοι και 28.166 είναι οι αναπληρωτές. Το ποσοστό των αναπληρωτών επί του συνόλου αυτή τη στιγμή είναι 14,7%.

Οι μαθητές/τριες που φοιτούν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια είναι 1.309.831.

Το Υπουργείο Παιδείας παρακολουθεί στενά τις ανάγκες των σχολικών μονάδων σε προσωπικό σε συνεργασία με τους/τις Περιφερειακούς Διευθυντές/ντριες, τους/τις Διευθυντές/ντριες Εκπαίδευσης καθώς και τους/τις Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων, για την ορθή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού ,ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των σχολείων.

Ειδικές μέριμνες για εκπαιδευτικούς-Στέγαση-

Όσον αφορά το σοβαρό θέμα της εξεύρεσης κατοικιών για τη διαμονή των εκπαιδευτικών λόγω της περιορισμένης διαθεσιμότητας και των υψηλών ενοικίων, το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Τοπικούς φορείς έχει προβεί σε στοχευμένες ενέργειες.

Για την άμεση αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος των εκπαιδευτικών (αλλά και των γιατρών, νοσηλευτών και ενστόλων), ελήφθη ειδική μέριμνα και από τον Ιανουάριο 2026 με απόφαση της Κυβέρνησης θα ισχύει η τριετής φοροαπαλλαγή για τους ιδιοκτήτες ακινήτων εφόσον νοικιάζουν σπίτια για τουλάχιστον 6 συνεχόμενους μήνες.

Σε συνεργασία με τους Δήμους και τους Τοπικούς φορείς δημιουργείται τοπικό μητρώο διαθέσιμων κατοικιών και παράλληλα ενισχύεται οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία αφορά τοπικές ενέργειες για τη διευκόλυνση της στέγασης των εκπαιδευτικών σε νησιά, τουριστικές ή απομακρυσμένες περιοχές.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται τη χορήγηση επιδόματος ενοικίου ύψους 200 ευρώ για τους εκπαιδευτικούς και ευρύτερα τους δημοσίους υπαλλήλους που υπηρετούν σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές μακριά από τη μόνιμη κατοικία τους, αξιοποιώντας πόρους από το Ευρωπαϊκό Κλιματικό Ταμείο μέσω του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Από το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι διαθέσιμα και τα πρώτα διαμερίσματα για εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο του μεγάλου οικιστικού προγράμματος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την ανέγερση κοινωνικών κατοικιών σε ανενεργά στρατόπεδα. Το 85% των κατοικιών θα αποδοθεί σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων ενώ το υπόλοιπο 15% σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς του ΕΣΥ.

