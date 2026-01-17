ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες

Πώς θα γίνει η διασύνδεση ΑΑΔΕ και Κτηματολογίου και ποιες αλλαγές φέρνει η υποχρεωτική δήλωση χρήσης.

ΜΙΔΑ: Έρχεται η νέα ψηφιακή ταυτότητα των ακινήτων – Τι πρέπει να προσέξουν 7 εκατ. ιδιοκτήτες
Στην τελική ευθεία για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ) βρίσκεται η ΑΑΔΕ, με την πλατφόρμα να αναμένεται «στον αέρα» έως τον Μάρτιο. Πρόκειται για μια κομβική μεταρρύθμιση που φέρνει πλήρη ψηφιοποίηση της ακίνητης περιουσίας στη χώρα, επηρεάζοντας σχεδόν 7 εκατομμύρια φορολογούμενους.

Τέλος στις αποκλίσεις μεταξύ Εφορίας και Κτηματολογίου

Η νέα πλατφόρμα θα λειτουργεί ως ένας κεντρικός «χάρτης» όπου θα αποτυπώνονται όλα τα τεχνικά και νομικά χαρακτηριστικά των ακινήτων. Το σημαντικότερο βήμα είναι η οριστική ταύτιση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) με τον Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), διασφαλίζοντας ότι η εικόνα που έχει η Εφορία συμπίπτει απόλυτα με εκείνη του Κτηματολογίου.

Οι 3 βασικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Με την έναρξη λειτουργίας του ΜΙΔΑ, οι ιδιοκτήτες θα κληθούν να:

  1. Επιβεβαιώσουν τα στοιχεία: Θα πρέπει να ελέγξουν αν η επιφάνεια, ο όροφος, η θέση και η κατάσταση του ακινήτου τους είναι ορθά καταγεγραμμένα.

  2. Δηλώσουν τη χρήση: Για πρώτη φορά, καθίσταται υποχρεωτική η δήλωση της ακριβούς χρήσης (π.χ. κύρια κατοικία, κενό, μισθωμένο, δωρεάν παραχωρούμενο ή επαγγελματικός χώρος).

  3. Διορθώσουν σφάλματα: Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε κτίρια χωρίς σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, καθώς τυχόν λάθη μπορεί να «μπλοκάρουν» μελλοντικές μεταβιβάσεις, μισθώσεις ή ακόμη και τη λήψη επιδομάτων.

«Big Brother» για κενά ακίνητα και αδήλωτα ενοίκια

Το ΜΙΔΑ δίνει στο οικονομικό επιτελείο δύο πανίσχυρα εργαλεία ελέγχου:

  • Χαρτογράφηση του στεγαστικού αποθέματος: Το κράτος θα αποκτήσει για πρώτη φορά σαφή εικόνα για τον αριθμό των κενών διαμερισμάτων στη χώρα.

  • Αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις: Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώνει τα «κενά» ακίνητα μέσω της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, ενώ τα δηλωθέντα ενοίκια θα συγκρίνονται αυτόματα με τα στοιχεία των ενοικιαστών για τον εντοπισμό κρυφών εισοδημάτων.

Όπου εντοπίζονται ασυμφωνίες, το σύστημα θα «χτυπάει καμπανάκι», ανοίγοντας τον δρόμο για την επιβολή φόρων και τσουχτερών προστίμων.

