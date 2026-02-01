Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Σε ποιους κλάδους επεκτείνεται - Θα καλύψει 2 εκατ. εργαζόμενους

Επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους της οικονομίας η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας, ώστε να καλυφθούν πάνω από 2 εκατ. εργαζόμενοι και να ενισχυθεί η διαφάνεια στην αγορά εργασίας, αλλά και τα έσοδα του e-ΕΦΚΑ.

Ήδη, σχεδόν 1,85 εκατ. εργαζόμενοι και 280.000 επιχειρήσεις, που αντιστοιχούν στο 73% των κλάδων της οικονομίας, έχουν ενταχθεί στο σύστημα καταγραφής του ωραρίου.

Με την επερχόμενη επέκταση, θα ενταχθούν στο σύστημα η ιδιωτική υγεία, η εκπαίδευση, ο πρωτογενής τομέας (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία), καθώς και το Δημόσιο, με τη διαδικασία να ξεκινά εντός του 2026.

Παράλληλα, εκκρεμεί η ένταξη του κατασκευαστικού κλάδου, της τεχνολογίας και των μεταφορών, ενώ εκτός συστήματος παραμένουν ακόμη οι θαλάσσιες μεταφορές και οι οικιακοί εργαζόμενοι.

Ανάγκη για επέκταση

Η ανάγκη για επέκταση προκύπτει και από τα στοιχεία του ενδεκαμήνου του 2025, τα οποία δείχνουν αύξηση των καταγεγραμμένων υπερωριών κατά 2,45 εκατ. ώρες ή 53% σε σχέση με το 2024 στους κλάδους που έχουν ήδη ενταχθεί.

Στόχος του Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι να θεσπιστούν ενιαίοι κανόνες σε ολόκληρη την αγορά εργασίας και να περιοριστούν φαινόμενα αδήλωτης ή υποδηλωμένης απασχόλησης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στην επέκταση της Ψηφιακής Κάρτας στον δημόσιο τομέα. Με ορίζοντα το δεύτερο εξάμηνο του έτους, εκτιμάται ότι θα ενταχθούν περίπου 200.000 διοικητικοί υπάλληλοι, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου.