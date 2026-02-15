Αύριο υπογράφονται οι συμφωνίες μίσθωσης υδρογονανθράκων με την Chevron

Σε μια κίνηση με ιδιαίτερη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία, αύριο αναμένεται να υπογραφούν οι συμφωνίες μίσθωσης για έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων με την αμερικανική ενεργειακή κολοσσό Chevron, παρουσία κυβερνητικών στελεχών και εκπροσώπων της εταιρείας.

Οι συμφωνίες αφορούν θαλάσσιες περιοχές στρατηγικού ενδιαφέροντος, όπως αποτυπώνονται στους επικαιροποιημένους χάρτες που συνοδεύουν τις συμβάσεις. Οι νέοι χάρτες καθορίζουν με σαφήνεια τα οικόπεδα έρευνας, τα όρια των μισθωμένων θαλάσσιων ζωνών, καθώς και το πλαίσιο εντός του οποίου θα κινηθούν οι σεισμικές και ερευνητικές εργασίες.

Τι προβλέπουν οι συμφωνίες

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις μίσθωσης περιλαμβάνουν:

Πολυετές πρόγραμμα σεισμικών ερευνών

Δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα γεωτρήσεων

Ρήτρες περιβαλλοντικής προστασίας

Οικονομικά ανταλλάγματα και δικαιώματα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου

Η συμμετοχή της Chevron θεωρείται ψήφος εμπιστοσύνης προς τις προοπτικές της χώρας στον τομέα των υδρογονανθράκων, αλλά και ένδειξη ενίσχυσης των ελληνοαμερικανικών ενεργειακών σχέσεων.

Η σημασία των νέων χαρτών

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στους χάρτες που αποτυπώνουν τα όρια των παραχωρήσεων. Οι συγκεκριμένες αποτυπώσεις αποκτούν αυξημένη σημασία τόσο σε ενεργειακό όσο και σε γεωπολιτικό επίπεδο, καθώς καθορίζουν το πεδίο δραστηριοποίησης της εταιρείας σε περιοχές με αυξημένο στρατηγικό ενδιαφέρον.

Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι οι διαδικασίες ακολουθούν το Διεθνές Δίκαιο και το θεσμικό πλαίσιο της χώρας, ενώ τονίζεται πως οι συμφωνίες εντάσσονται στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό για την αξιοποίηση των εγχώριων πόρων.

Το επόμενο βήμα

Μετά την υπογραφή, αναμένεται η κύρωση των συμβάσεων από τη Βουλή, ενώ στη συνέχεια θα ξεκινήσει η πρώτη φάση ερευνών. Το επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις για το ακριβές χρονοδιάγραμμα των σεισμικών εργασιών.

Η αυριανή ημέρα χαρακτηρίζεται ως κομβική για τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, με τις εξελίξεις να παρακολουθούνται στενά τόσο σε πολιτικό όσο και σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Τα επόμενα ορόσημα είναι:

Η έναρξη των σεισμικών ερευνών στις 4 περιοχές προς το τέλος του έτους.

Η εκτέλεση ερευνητικής γεώτρησης στο "οικόπεδο 2" στο Ιόνιο από την Κοινοπραξία ExxonMobil-Energean-Helleniq Energy. Είναι η πρώτη γεώτρηση στη χώρα μετά από 40 χρόνια και η πρώτη γενικά σε μεγάλα θαλάσσια βάθη.

