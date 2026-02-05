Η Άγκυρα ανακοίνωσε υπογραφή συμφωνίας με Chevron για κοινές έρευνες και γεωτρήσεις

Την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Άγκυρας και της αμερικανικής εταιρείας Chevron, ανακοίνωσε ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, τονίζοντας παράλληλα πως στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν κοινές έρευνες για γεωτρήσεις.

Η συμφωνία μεταξύ της Chevron και της κρατικής Turkish Petroleum Corp. (TPAO) προβλέπει συνεργασία των δύο εταιρειών σε δραστηριότητες έρευνας και παραγωγής, τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, σύμφωνα με το υπουργείο.

«Η συνεργασία με τη Chevron θα μπορούσε να συμβάλει ώστε η TPAO να φτάσει μελλοντικά σε παραγωγή έως και 1 εκατομμυρίου βαρελιών πετρελαίου ημερησίως», δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την τελετή υπογραφής στην Κωνσταντινούπολη.

In Istanbul, a Memorandum of Understanding was signed between our national oil company TPAO and Chevron to evaluate potential collaborations in oil and natural gas exploration and production activities, and in the energy sector.



Σύμφωνα με το Bloomberg η συμφωνία αυτή αποτελεί το πιο πρόσφατο παράδειγμα ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ τουρκικών και αμερικανικών ενεργειακών εταιρειών, σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιδιώκει να μειώσει την εξάρτησή της από εισαγόμενο πετρέλαιο και φυσικό αέριο — ιδίως από τη Ρωσία — και παράλληλα να βελτιώσει τις σχέσεις της με τον διαχρονικό της σύμμαχο, τις Ηνωμένες Πολιτείες.

