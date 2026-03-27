Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

Χιλιάδες δικαιούχοι αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον την επόμενη καταβολή της διμηνιαίας δόσης του επιδόματος παιδιού Α21 μετά τον άνοιγμα της πλατφόρμας.

Υπενθυμίζεται πως το ποσό του επιδόματος διαμορφώνεται ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία στην οποία ανήκει ένα νοικοκυριό.

Αναλυτικά:

Το μηνιαίο ποσό για το πρώτο και το δεύτερο παιδί είναι στα 70 ευρώ, στα 42 ευρώ ή στα 28 ευρώ ανά τέκνο, ανάλογα με το εισόδημα του νοικοκυριού.

Τα ποσά διπλασιάζονται για το τρίτο και κάθε επόμενο παιδί και ανέρχονται στα 140 ευρώ, στα 84 ευρώ ή στα 56 ευρώ μηνιαίως ανά τέκνο.

Πότε θα δοθούν οι υπόλοιπες δόσεις

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του Οργανισμού, οι υπόλοιπες 5 διμηνιαίες δόσεις του επιδόματος παιδιού για το 2026 θα δοθούν με τον παρακάτω τρόπο.

Αναλυτικά:

Η δεύτερη διμηνιαία δόση (Μαρτίου – Απριλίου) θα καταβληθεί στις 29 Μαΐου 2026.

Η τρίτη διμηνιαία δόση (Μαίου- Ιουνίου) θα πληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2026.

Η τέταρτη διμηνιαία δόση ( Ιουλίου- Αυγούστου) έχει προγραμματιστεί για τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

Η πέμπτη διμηνιαία δόση (Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου) θα δοθεί στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Η έκτη και η τελευταία διμηνιαία δόση (Νοεμβρίου- Δεκεμβρίου) για το τρέχον έτος αναμένεται να καταβληθεί μεταξύ 19 και 24 Δεκεμβρίου 2026.

Διαβάστε επίσης