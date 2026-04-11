Eορταστικό ωράριο: Τι ώρα κλείνουν Mεγάλο Σάββατο σούπερ μάρκετ και καταστήματα - Πότε ανοίγουν ξανά

Τελευταία ευκαιρία για ψώνια πριν από το πασχαλινό τραπέζι σήμερα Μεγάλο Σάββατο.

Σε ό,τι αφορά στα εμπορικά καταστήματα, θα ανοίξουν στις 09:00 και θα ολοκληρώσουν τη λειτουργία τους στις 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ θα ανοίξουν μία ώρα νωρίτερα, στις 08:00, παραμένοντας ανοιχτά έως τις 18:00 ή σε ορισμένες περιπτώσεις έως τις 20:00, ανάλογα με την αλυσίδα.

Αύριο Κυριακή του Πάσχα αλλά και τη Δευτέρα θα παραμείνουν κλειστά, ενώ θα επιστρέψουν σε κανονικούς ρυθμούς λειτουργίας από την Τρίτη 14 Απριλίου.