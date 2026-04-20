Το μυστικό των αγορών: Γιατί οι μετοχές «σπάνε» ρεκόρ και τι τροφοδοτεί το «ράλι»

Snapshot Ο S&P 500 έχει καταγράψει διαδοχικά ιστορικά υψηλά, ενισχυμένος κατά 12% από το χαμηλό της 30ής Μαρτίου, ξεπερνώντας τις 7.000 μονάδες λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης γεωπολιτικών εντάσεων.

Οι εκτιμήσεις για τα εταιρικά κέρδη του 2026 και 2027 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 4%, κυρίως στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών.

Η Micron Technology και η Exxon Mobil ευθύνονται για πάνω από το 60% της συνολικής αναθεώρησης κερδών ανά μετοχή για το 2026 από την έναρξη του πολέμου.

Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ τριμήνου από μεγάλες τράπεζες και εταιρείες ήταν καλύτερες των αναμενόμενων. Snapshot powered by AI

Σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα κυριαρχούν στην επενδυτική ψυχολογία, οι αγορές φαίνεται πως αφηγούνται μία διαφορετική ιστορία. Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις, ο S&P 500 συνεχίζει να καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους πλέον επιφυλακτικούς αναλυτές.

Αυτήν τη στιγμή, οι προβλέψεις για τα εταιρικά κέρδη κινούνται ξανά ανοδικά, τροφοδοτώντας τις αγορές προς νέα ιστορικά ρεκόρ.

Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 12% από το χαμηλό της 30ής Μαρτίου, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Παράλληλα, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2026 και του 2027 βρίσκονται κατά 4% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ιανουαρίου, όπως επισημαίνει ο στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs, Μπεν Σνάιντερ.

Οι τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας πληροφοριών ευθύνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου για αυτήν την αναθεώρηση προς τα πάνω, ενώ, η διάμεση εταιρεία του S&P 500 δεν έχει δει καμία μεταβολή στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026 τους τελευταίους μήνες.

Η εταιρεία μικροτσίπ Micron Technology και ο πετρελαϊκός «κολοσσός» Exxon Mobil ευθύνονται μαζί για περισσότερο από το 60% της συνολικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων κερδών ανά μετοχή για το 2026 από την έναρξη του πολέμου.

Οι κλάδοι με τις ισχυρότερες αναθεωρήσεις είναι γενικά κι αυτοί που έχουν καταγράψει την καλύτερη χρηματιστηριακή απόδοση. «Οι ισχυρές πρόσφατες αναθεωρήσεις κερδών έχουν προσφέρει το θεμελιώδες υπόβαθρο για την άνοδο των μετοχών σε νέα υψηλά», σημείωσε ο Σνάιντερ.

Σύμφωνα με εκείνον, πιθανές θετικές ειδήσεις στο γεωπολιτικό περιβάλλον θα μπορούσε να διευρύνει τόσο τις προοπτικές κερδών, όσο και το εύρος της ανόδου στην αγορά.

Σε γενικές γραμμές, η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο ήταν θετική, παρά τις επιφυλάξεις.

Μεγάλες τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Bank of America ανακοίνωσαν καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα, εν μέσω ανθεκτικής καταναλωτικής ζήτησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo, Ραμόν Λαγκουάρτα, ανέφερε ότι οι καταναλωτές δεν έχουν «λυγίσει» υπό το βάρος της βενζίνης στα 4 δολάρια / γαλόνι, με την εταιρεία Frito–Lay να ξεπερνά επίσης τις προβλέψεις κερδοφορίας και να διατηρεί το guidance της, μιλώντας στο Yahoo Finance.

«Οι αγορές ανεβαίνουν πάνω σε ένα “τείχος ανησυχίας”», ανέφερε ο πρόεδρος της Great Hill, Τομ Χέις. «Όλοι γνωρίζουμε ότι βραχυπρόθεσμα η αγορά λειτουργεί ως μηχανισμός ψηφοφορίας, επηρεαζόμενος από συναισθήματα και τίτλους ειδήσεων, καθώς είδαμε αυτή τη διόρθωση 10% στον S&P 500 σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λόγω του πολέμου. Όμως σε μέσο–μακροπρόθεσμο επίπεδο, λειτουργεί ως μηχανισμός αποτίμησης βασισμένος στα θεμελιώδη και αυτά είναι ισχυρά», προσέθεσε.