Το μυστικό των αγορών: Γιατί οι μετοχές «σπάνε» ρεκόρ και τι τροφοδοτεί το «ράλι»

Η αθέατη δύναμη πίσω από την άνοδο της τιμής των μετοχών, το τελευταίο διάστημα

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Το μυστικό των αγορών: Γιατί οι μετοχές «σπάνε» ρεκόρ και τι τροφοδοτεί το «ράλι»
AP.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο S&P 500 έχει καταγράψει διαδοχικά ιστορικά υψηλά, ενισχυμένος κατά 12% από το χαμηλό της 30ής Μαρτίου, ξεπερνώντας τις 7.000 μονάδες λόγω προσδοκιών αποκλιμάκωσης γεωπολιτικών εντάσεων.
  • Οι εκτιμήσεις για τα εταιρικά κέρδη του 2026 και 2027 έχουν αναθεωρηθεί προς τα πάνω κατά 4%, κυρίως στους τομείς ενέργειας και τεχνολογίας πληροφοριών.
  • Η Micron Technology και η Exxon Mobil ευθύνονται για πάνω από το 60% της συνολικής αναθεώρησης κερδών ανά μετοχή για το 2026 από την έναρξη του πολέμου.
  • Οι ανακοινώσεις αποτελεσμάτων α’ τριμήνου από μεγάλες τράπεζες και εταιρείες ήταν καλύτερες των αναμενόμενων.
Snapshot powered by AI

Σε μία περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα κυριαρχούν στην επενδυτική ψυχολογία, οι αγορές φαίνεται πως αφηγούνται μία διαφορετική ιστορία. Παρά τις ραγδαίες εξελίξεις, ο S&P 500 συνεχίζει να καταγράφει διαδοχικά ιστορικά υψηλά, αιφνιδιάζοντας ακόμη και τους πλέον επιφυλακτικούς αναλυτές.

Αυτήν τη στιγμή, οι προβλέψεις για τα εταιρικά κέρδη κινούνται ξανά ανοδικά, τροφοδοτώντας τις αγορές προς νέα ιστορικά ρεκόρ.

Ο S&P 500 έχει ενισχυθεί κατά 12% από το χαμηλό της 30ής Μαρτίου, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τις 7.000 μονάδες την περασμένη εβδομάδα, εν μέσω προσδοκιών για αποκλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ισραήλ και Ιράν.

Παράλληλα, οι συγκλίνουσες εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2026 και του 2027 βρίσκονται κατά 4% υψηλότερα σε σύγκριση με τα επίπεδα του Ιανουαρίου, όπως επισημαίνει ο στρατηγικός αναλυτής της Goldman Sachs, Μπεν Σνάιντερ.

Οι τομείς της ενέργειας και της τεχνολογίας πληροφοριών ευθύνονται σχεδόν εξ ολοκλήρου για αυτήν την αναθεώρηση προς τα πάνω, ενώ, η διάμεση εταιρεία του S&P 500 δεν έχει δει καμία μεταβολή στις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή το 2026 τους τελευταίους μήνες.

Η εταιρεία μικροτσίπ Micron Technology και ο πετρελαϊκός «κολοσσός» Exxon Mobil ευθύνονται μαζί για περισσότερο από το 60% της συνολικής αναθεώρησης των εκτιμήσεων κερδών ανά μετοχή για το 2026 από την έναρξη του πολέμου.

Οι κλάδοι με τις ισχυρότερες αναθεωρήσεις είναι γενικά κι αυτοί που έχουν καταγράψει την καλύτερη χρηματιστηριακή απόδοση. «Οι ισχυρές πρόσφατες αναθεωρήσεις κερδών έχουν προσφέρει το θεμελιώδες υπόβαθρο για την άνοδο των μετοχών σε νέα υψηλά», σημείωσε ο Σνάιντερ.

Σύμφωνα με εκείνον, πιθανές θετικές ειδήσεις στο γεωπολιτικό περιβάλλον θα μπορούσε να διευρύνει τόσο τις προοπτικές κερδών, όσο και το εύρος της ανόδου στην αγορά.

Σε γενικές γραμμές, η έναρξη της περιόδου ανακοίνωσης αποτελεσμάτων για το α’ τρίμηνο ήταν θετική, παρά τις επιφυλάξεις.

Μεγάλες τράπεζες όπως η Goldman Sachs, η JPMorgan Chase και η Bank of America ανακοίνωσαν καλύτερα των αναμενόμενων αποτελέσματα, εν μέσω ανθεκτικής καταναλωτικής ζήτησης.

Ο διευθύνων σύμβουλος της PepsiCo, Ραμόν Λαγκουάρτα, ανέφερε ότι οι καταναλωτές δεν έχουν «λυγίσει» υπό το βάρος της βενζίνης στα 4 δολάρια / γαλόνι, με την εταιρεία Frito–Lay να ξεπερνά επίσης τις προβλέψεις κερδοφορίας και να διατηρεί το guidance της, μιλώντας στο Yahoo Finance.

«Οι αγορές ανεβαίνουν πάνω σε ένα “τείχος ανησυχίας”», ανέφερε ο πρόεδρος της Great Hill, Τομ Χέις. «Όλοι γνωρίζουμε ότι βραχυπρόθεσμα η αγορά λειτουργεί ως μηχανισμός ψηφοφορίας, επηρεαζόμενος από συναισθήματα και τίτλους ειδήσεων, καθώς είδαμε αυτή τη διόρθωση 10% στον S&P 500 σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα λόγω του πολέμου. Όμως σε μέσο–μακροπρόθεσμο επίπεδο, λειτουργεί ως μηχανισμός αποτίμησης βασισμένος στα θεμελιώδη και αυτά είναι ισχυρά», προσέθεσε.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυβερνητικές πηγές σε ΠΑΣΟΚ: «Αδικαιολόγητος ο εκνευρισμός»

18:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ για Καββαδά: Ίδρυσε επιχείρηση αν και ήταν αξιωματικός της Αεροπορίας – Τι απαντά η κυβέρνηση

18:13ΚΟΣΜΟΣ

Λονδίνο: Η στιγμή που 29χρονή παθαίνει αμόκ και πατάει πεζούς με το αυτοκίνητό της έπειτα από καυγά

18:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός τουρισμός 2026: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τα vouchers - Πώς θα κάνετε αίτηση

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ - Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ανακοίνωσαν ότι εξάρθρωσαν ιρανικούς τρομοκρατικούς πυρήνες

18:06ΚΟΣΜΟΣ

Η Ισπανία ανοίγει τις πόρτες της στους μετανάστες: Νομιμοποιούνται 500.000 άτομα - Οι προϋποθέσεις

17:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δίκη Βαλυράκη: Με καταθέσεις συγγενών τους προσπάθησαν να «χτίσουν» το άλλοθί τους οι κατηγορούμενοι

17:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο: Ισχυρή πτώση 2,14% - Σε κλοιό πιέσεων οι μετοχές λόγω Ιράν - Ανέβηκαν 26 μετοχές

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

17:50ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Γερμανία: Η τεχνητή νοημοσύνη κατακτά τα σχολεία - Eπιταχυντής μάθησης - O «χρυσός» κανόνας

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

17:50LIFESTYLE

Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπήκε στην κουζίνα και «θα χορέψει στο ταψί» - Η ανάρτηση όλο νόημα

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Στενά του Ορμούζ: Μόλις 3 πλοία πέρασαν σε 12 ώρες - Κάλλας: Επικίνδυνο προηγούμενο οι πληρωμές

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανίδα καμικάζι αυτοκτονίας στη Ρωσία με ουκρανική εντολή - Bίντεο από τη σύλληψη

17:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εξετάζει θετικά να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ στο Πακιστάν

17:39ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε... βόλτα στον κόσμο

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Δεν έχουμε τελειώσει τη δουλειά στο Ιράν

17:28ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Υπό πίεση η εκεχειρία - Το Ιράν δηλώνει ότι δεν υπάρχουν σχέδια για νέο γύρο διαπραγματεύσεων μετά την κατάσχεση πλοίου από τις ΗΠΑ

17:21LIFESTYLE

Επιστροφή στις ρίζες για την Άλκηστις Πρωτοψάλτη: Το φωτογραφικό άλμπουμ από το ταξίδι στην Αίγυπτο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

16:56ΚΟΣΜΟΣ

Συνεργάτες του Αμερικανού προέδρου τον έβγαλαν από την Αίθουσα Κρίσεων – Ήταν έξω φρενών στη διάρκεια της διάσωσης των πιλότων του F-15

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι λέει ο 66χρονος λογιστής για την επικοινωνία του με την Μυρτώ τη μοιραία νύχτα

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Γνωστός λογιστής στο Αγρίνιο ο 66χρονος που έστειλε λεφτά στη Μυρτώ - Νέο πρόσωπο-κλειδί μια 40χρονη από την Αθήνα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

16:12ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα λαθραίων τσιγάρων: Δεσμεύτηκαν μεζονέτες, αυτοκίνητα και τάνκερς – Άνω του 1 δισ. η ζημιά

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

16:17ΕΛΛΑΔΑ

Χειρουργείται για διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα το 13χρονο κορίτσι που έπεσε από τον 1ο όροφο του σχολείου της στο Χαϊδάρι

17:20ΚΟΣΜΟΣ

«Μια πόρνη ανέβηκε στον πατριαρχικό θρόνο... Κατακρεουργήθηκαν χιλιάδες»: Τα εγκλήματα Ενετών και Σταυροφόρων τον Απρίλιο του 1204 στην άλωση της Κωνσταντινούπολης

14:02ΕΛΛΑΔΑ

Ηλικιωμένη ξέχασε τσάντα με 30.000 ευρώ σε λεωφορείο - Της επιστράφηκε ακέραια

22:24WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανέσυραν από τα βάθη της θάλασσας τα απομεινάρια ενός από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου

17:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Πήλιο - Επιχειρούν εναέρια μέσα

12:30ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Θα εφαρμόσουμε το Qisas εναντίον κάθε Αμερικανού που θα συλλάβουμε»

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

17:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Γυναίκα υπέστη ανακοπή μέσα σε κατάστημα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Δεν προλάβαμε να της πούμε να μην καθίσει εκεί», λέει καθηγήτρια - Τι λέει η μητέρα της 13χρονης

16:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Βουτάει» η θερμοκρασία, χιόνια στα ορεινά και χειμώνας... ωρών - Η πρόβλεψη Καλλιάνου

16:50ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός εβδομάδας: Με καλοκαιρινές συνθήκες το επόμενο 48ωρο - Πότε αναμένεται μεταβολή του σκηνικού

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Ανήλικος Ρομά πέταξε πέτρες και έσπασε παράθυρα λεωφορείων στην Αθηνών – Λαμίας: Συνελήφθη και ο πατέρας

19:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεφαλονιά: Το κορίτσι στο «δωμάτιο 11» - Τι συνέβαινε την ίδια ώρα που η Μυρτώ έπεφτε νεκρή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ