Παπαθανάσης: Πού κατευθύνονται τα 26 δισ. ευρώ – Τα νέα έργα του ΕΣΠΑ

Τι ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός σε ομιλία του σε εκδήλωση

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

  • Η Ελλάδα κατατάσσεται 4η πανευρωπαϊκά στην απορρόφηση κονδυλίων ΕΣΠΑ και ολοκλήρωσε επιτυχώς την περίοδο 2014
  • 2020 χωρίς απώλειες χρηματοδότησης.
  • Τα προγράμματα ΕΣΠΑ 2021
  • 2027 έχουν προσαρμοστεί στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ, με ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ και παράταση επιλεξιμότητας δαπανών έως το 2030.
  • Το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» με προϋπολογισμό 3,8 δισ. ευρώ ενισχύει την επιχειρηματικότητα μέσω τεχνολογιών αιχμής και καινοτομίας.
  • Το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» (3,6 δισ. ευρώ) υλοποιεί δράσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, όπως το «Εξοικονομώ» και αστικές αναπλάσεις.
  • Περισσότερα από 2,2 δισ. ευρώ έχουν διασφαλιστεί για έργα και επενδύσεις στις περιοχές Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, δίνοντας αναπτυξιακή προοπτική στις πληγείσες από την ενεργειακή μετάβαση περιοχές.
Το μετρήσιμο αποτέλεσμα που προκύπτει προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας από την υλοποίηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της Προγραμματικής Περιόδου 2021- 2027, ανέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, στη διάρκεια της εκδήλωσης με τίτλο «Πρόοδος που μετριέται- Μέλλον που χτίζεται», που πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο.

Στην παρέμβασή του ο κ. Παπαθανάσης υπογράμμισε:

Η χώρα μας δεν είναι πλέον ένας απλός παρατηρητής των εξελίξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ένας πρωταγωνιστής που συνδιαμορφώνει το αύριο. Σήμερα, η πατρίδα μας κατατάσσεται στην 4η θέση πανευρωπαϊκά στην απορρόφηση κονδυλίων, ενώ κατάφερε να ολοκληρώσει με επιτυχία την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο του ΕΣΠΑ 2014- 2020, χωρίς να χαθεί ούτε ένα ευρώ. Αυτή η επιτυχία αποδεικνύει ότι διαθέτουμε πλέον έναν στιβαρό μηχανισμό που μετατρέπει τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες σε εθνικές κατακτήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώσαμε με απόλυτη επιτυχία την ενδιάμεση αναθεώρηση των Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2021- 2027.

Η Ελλάδα ανταποκρίθηκε άμεσα στην ενσωμάτωση των νέων στρατηγικών προτεραιοτήτων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας την ανακατεύθυνση 2,13 δισ. ευρώ σε κρίσιμους τομείς. Με την επίτευξη των στόχων από το σύνολο των Προγραμμάτων μας, διασφαλίσαμε την παράταση της επιλεξιμότητας των δαπανών έως το 2030, καθώς και επιπλέον προκαταβολές ύψους 650 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτη είναι, επίσης, η έγκριση της πρωτοποριακής δράσης για την προσιτή και βιώσιμη στέγαση, ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, η οποία περιλαμβάνει την επιδότηση ανακαίνισης κλειστών κατοικιών.

Ειδικότερα, το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» ύψους 3,8 δισ. ευρώ, που με την υπερδέσμευση ανέρχεται στα 4,6 δισ. ευρώ, αποτελεί την αιχμή του δόρατος για τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας. Επενδύουμε σε τομείς όπου η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα, ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν τεχνολογίες αιχμής έτσι ώστε να καταστούν ισχυροί παίκτες στο διεθνές στερέωμα. Με προγράμματα όπως το «Ερευνώ- Καινοτομώ», το «Παράγουμε στην Ελλάδα», το «ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ» ή το «Ξεκινώ Επιχειρηματικά».

Παράλληλα, επειδή η ανάπτυξη δεν έχει νόημα αν δεν αφορά τους πολίτες, μέσα από το Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ύψους 4,2 δισ. ευρώ, που με την υπερδέσμευση ανέρχεται στα 4,5 δισ. ευρώ, υλοποιούνται δράσεις όπως το Πολυκαναλικό 1555, η προώθηση ανέργων στην επιχειρηματικότητα 30- 59, η συμπεριληπτική εκπαίδευση, η μαθητεία, ο περιφερειακός συντονισμός Θεσσαλίας για τις επιπτώσεις του Daniel.

Την ίδια στιγμή, με στόχο την πρόληψη και την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, μέσα από το Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή», ύψους 3,6 δισ. ευρώ, που με υπερδέσμευση ανέρχεται στα 5,7 δισ. ευρώ, με πόρους του ΕΣΠΑ υλοποιούνται δράσεις, όπως το «Εξοικονομώ», η διευθέτηση του ρέματος Ραφήνας, η αστική ανάπλαση Φαληρικού Όρμου, η δημιουργία μονάδων ανάκτησης και ανακύκλωσης και πιλοτικά προγράμματα ολιστικής διαχείρισης υδάτων και λυμάτων, τα νέα εθνικά θαλάσσια Πάρκα, δίκτυα ποδηλατοδρόμων και ηλεκτρικών ποδηλάτων, καθώς και το Greco Islands.

Επίσης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία», ύψους 713 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτούνται το Εθνικό Σύστημα Διαχείρισης Κρίσεων και Εθνική Βάση Δεδομένων, η προμήθεια Πυροσβεστικού Αεροσκάφους DHC-515, η ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης ΕΜΔΚΑΚ και πληθυσμού κ.ά.

Δράσεις που σχετίζονται με την ενίσχυση των υποδομών και τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και μέσω του Προγράμματος «Μεταφορές», ύψους 2,2 δισ. ευρώ, που με υπερδέσμευση ανέρχεται στα 4,1 δισ. ευρώ. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η κατασκευή της γραμμής 4 του Μετρό Αθήνας στο τμήμα 'Αλσος Βεΐκου- Γουδή, η αναβάθμιση- αναδιάρθρωση δικτύου και ανάπτυξη στόλων λεωφορείων μηδενικών εκπομπών στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ο προαστιακός σιδηρόδρομος Δυτικής Θεσσαλονίκης, η κατασκευή νέας διπλής σιδηροδρομικής Γραμμής Αθήνας (ΣΚΑ)-Πάτρας, στο τμήμα Ροδοδάφνη- Ρίο, η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πάτρα-Πύργος, ο οδικός άξονας Θερμοπύλες-Μπράλος- Άμφισσα-Αγ. Νικόλαος- Αντίρριο, στο τμήμα Μπράλος- Άμφισσα, η οδική σύνδεση Εγνατίας Οδού με τον Λιμένα Αλεξανδρούπολης.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται οι περιοχές της δίκαιης μετάβασης, μέσα από προγράμματα όπως του Προγράμματος ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2021-2027 ύψους 1,6 δισ. ευρώ και με υπερδέσμευση στα 1,9 δισ. ευρώ, του Ειδικού Προγράμματος ΔΑΜ στο πλαίσιο του ΕΠΑ, ύψους 186,7 εκατ. ευρώ και του δανειακού μηχανισμού στο πλαίσιο του Πυλώνα ΙΙΙ του ευρωπαϊκού Μηχανισμού ΔΑΜ μέσω 2 συμβάσεων συνολικού προϋπολογισμού 313 εκατ. ευρώ. Οι πόροι που έχουν διασφαλιστεί για την υλοποίηση έργων και επενδύσεων σε όλες τις περιοχές ΔΑΜ ξεπερνούν τα 2,1 δισ. ευρώ. Ενδεικτικές δράσεις αποτελούν ο Κόμβος Υδρογόνου του ΕΚΕΤΑ στην Πτολεμαΐδα, τα «έξυπνα εργαστήρια» του Κόμβου Βιοοικονομίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, η επένδυση υδροπονίας της Wonderplant στη Δυτική Μακεδονία, το πιλοτικό πρόγραμμα για τη μετατροπή της Μεγαλόπολης και του Αμύνταιου σε green / smart cities.

Το ΕΣΠΑ 2021- 2027 δεν είναι απλώς ένας προϋπολογισμός έργων. Είναι το συμβόλαιό μας για μια Ελλάδα ισχυρή, σύγχρονη και, πάνω από όλα, δίκαιη ενώ δική μας υποχρέωση είναι μην χαθεί ούτε ένα ευρώ, σημείωσε ο κ. Παπαθανάσης.

Ο γ.γ. ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΤΣ Βασίλης Σιαδήμας, μεταξύ άλλων, τόνισε: «Σήμερα βρισκόμαστε στο σημείο αιχμής της υλοποίησης αυτού του νέου και φιλόδοξου σχεδιασμού. Τα προγράμματα είναι πλήρως ενεργά. Οι προσκλήσεις τρέχουν με εντατικούς ρυθμούς σε όλα τα επίπεδα. Τα έργα υλοποιούνται και οι στόχοι δαπανών που είχαν τεθεί για το 2025, έχουν επιτευχθεί. Το σχέδιό μας σταδιακά αλλά σταθερά μετατρέπεται σε απτό αποτέλεσμα. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση για Τομεακά Προγράμματα της Γενικής μας Γραμματείας: την Ανταγωνιστικότητα, το Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή, το Περιβάλλον & Κλιματική Αλλαγή, τις Μεταφορές και την Πολιτική Προστασία, ανέρχεται στο ποσό των 14,5 δισ. ευρώ από τα 26 δισ. του ΕΣΠΑ για τη χώρα μας. Τα πέντε αυτά Τομεακά Προγράμματα έχουν ήδη αναλάβει νομικές δεσμεύσεις ύψους 9,5 δισ. ευρώ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι τα δύο τρίτα του συνολικού προϋπολογισμού τους έχουν ήδη δεσμευτεί σε συγκεκριμένα έργα και δράσεις. Παράλληλα, οι δαπάνες ανέρχονται πλέον σε 3,3 δισ. ευρώ, γεγονός που αποδεικνύει ότι το ένα τέταρτο των πόρων έχει ήδη πληρωθεί και διοχετευθεί στην πραγματική οικονομία. Σε αυτή τη διημερίδα, θέλουμε να σας ακούσουμε. Είναι μια ευκαιρία να αξιολογήσουμε τα πεπραγμένα και να ανανεώσουμε την καταγραφή των αναγκών σας. Να προσαρμόσουμε το χρηματοδοτικό χώρο που μας έχει απομείνει στις προτεραιότητες που έχουν ανάγκη οι τοπικές κοινωνίες. Είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να φέρουμε πιο κοντά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση των έργων».

Ο διοικητής της ΕΥΔΑΜ Πελοπίδας Καλλίρης, μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η συστηματική και επίμονη δουλειά όλων μας, για την αποτελεσματική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμου ευρωπαϊκού και εθνικού πόρου προς όφελος των περιοχών Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, έχει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα. Πάνω από 2,2 δισ. ευρώ έχουν διασφαλιστεί και χρηματοδοτούν αυτή την περίοδο σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις και έργα υποδομής που θα δώσουν νέα αναπτυξιακή προοπτική στις περιοχές που έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από την ενεργειακή μετάβαση της χώρας μας. Το γεγονός αυτό μας δίνει το κίνητρο να συνεχίσουμε να επιτελούμε με το ίδιο αίσθημα ευθύνης το έργο μας».

