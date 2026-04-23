Ντομπρόβσκις: Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε μεταρρυθμίσεις, εξέλιξη χρέους και μείωση ανεργίας

Εντυπωσιασμένος εμφανίστηκε ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντομπρόβσκις, τόσο με τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας και όσο και με την αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα μας.

«Η Ελλάδα έχει ένα ισχυρό ιστορικό στην εφαρμογή μεταρρυθμίσεων και στην αντιμετώπιση των μακροχρόνιων διαρθρωτικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει, με εντυπωσιακά αποτελέσματα αν εξετάσει κανείς τόσο την εξέλιξη του χρέους όσο και της ανεργίας», σημείωσε ο Βάλντις Ντομπρόβσκις κατά τη συνάντησή του με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και συνέχισε:

«Το ΑΕΠ της Ελλάδας αυξήθηκε κατά περίπου 13,4% σε σύγκριση με το 2018. Το χρέος έχει μειωθεί κατά σχεδόν 43% του ΑΕΠ από το προ-COVID υψηλό του 2018. Η ανεργία επίσης έχει μειωθεί δραματικά από το υψηλό του 28% στα μέσα του 2013 στο 8,4% στο τέλος του περασμένου έτους. Πρόκειται, λοιπόν, για μια αξιοσημείωτη ανάκαμψη από κάθε άποψη».

