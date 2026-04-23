Μέτρα στήριξης: Τα ποσά για συνταξιούχους, οικογένειες με παιδιά - Διευρύνεται η επιστροφή ενοικίου

Snapshot Ανακοινώθηκε νέα ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων χρεών σε έως 72 δόσεις με ελάχιστο ποσό 30 ευρώ ανά δόση και επιτόκιο 5,84%.

Η ετήσια ενίσχυση σε συνταξιούχους και ΑμεΑ αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ, με αυξημένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια.

Διευρύνεται το μέτρο επιστροφής ενοικίου, καλύπτοντας περίπου το 86% των ενοικιαστών με αυξημένα εισοδηματικά όρια.

Θα καταβληθεί εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ ανά παιδί σε οικογένειες με εισοδηματικά όρια έως 65.000 ευρώ χωρίς αίτηση.

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός επεκτείνεται για οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, με επιτόκιο 3% και δυνατότητα μείωσης οφειλής. Snapshot powered by AI

Νέα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και εξειδίκευσε το οικονομικό επιτελείο, μετά τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το πρωτογενές πλεόνασμα 4,9% του ΑΕΠ. Ανάμεσα σε άλλα, ανακοινώθηκε η έκτακτη ενίσχυση 150 σε οικογένειες, για κάθε παιδί, η αύξηση της ετήσιας ενίσχυσης σε συνταξιούχους και ΑμεΑ από 250 σε 300 ευρώ, αλλά και τρεις ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμα χρέη, εξωδικαστικό μηχανισμό και ακατάσχετους λογαριασμούς.

Τρεις ευνοϊκές ρυθμίσεις για χρέη

Μέσω των παρεμβάσεών της η κυβέρνηση επιχειρεί να υψώσει ανάχωμα και στην αύξηση του ιδιωτικού χρέους που πλέον «πνίγει» 1,5 εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, το βασικότερο μέτρο που ανακοινώθηκε στο μέτωπο του ιδιωτικού χρέους είναι η ρύθμιση σε 72 δόσεις παλαιών χρεών που δημιουργήθηκαν μέχρι το τέλος του 2023.

Ειδικότερα, έκτακτη ρύθμιση τμηματικής καταβολής- η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούνιο εκτός απροόπτου- προβλέπει ότι κάθε μια από τις 72 δόσεις δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη των 30 ευρώ.

Συνεπώς, το ελάχιστο ποσό οφειλής που θα μπορεί να εξοφληθεί στον μέγιστο αριθμό των 72 μηνιαίων δόσεων θα είναι τα 2.160 ευρώ, μαζί με όλους τους τόκους (72 δόσεις Χ 30 ευρώ ελάχιστο ποσό κάθε δόσης).

Το ετήσιο επιτόκιο (5,84%) …ακολουθεί εκείνο της πάγιας ρύθμισης των 24 ή 48 δόσεων.

Όσον αφορά στα πλεονεκτήματα, η ένταξη στη ρύθμιση συνεπάγεται:

Αναστολή διαδικασιών άσκησης ποινικής δίωξης εφόσον τα χρέη υπερβαίνουν τις 100.000 ευρώ και είναι σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 4 μηνών ή αναστολή εκτέλεσης της ποινής σε περίπτωση που ήδη έχει εκδοθεί σχετική δικαστική απόφαση.

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης, δηλαδή αναστολή κατασχέσεων επί εισοδημάτων, καταθέσεων ή περιουσιακών στοιχείων καθώς και πλειστηριασμών ακινήτων.

Προϋπόθεση ένταξης, η ολοσχερής εξόφληση ή η ένταξη σε πάγιες ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής όλων των τυχόν υπαρχουσών νεότερων οφειλών, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες από την 1η -1-2024 και εντεύθεν.

Οι οφειλέτες που θα ενταχθούν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων θα μπορούν πλέον να λάβουν αποδεικτικά φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας περιορισμένης χρονικής ισχύος έως και 1 μήνα.

Στη ρύθμιση θα μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο τα ποσά των ληξιπρόθεσμων οφειλών όπως είχαν διαμορφωθεί έως την 31η-12-2023 αλλά και οι τόκοι-προσαυξήσεις που συσσωρεύτηκαν από την 1η-1-2024 και μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση.

Δικλείδες και κόφτες

Όπως διευκρινίστηκε χθες κατά την εξειδίκευση των μέτρων, από την ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών (τους κ.κ. Πιερρακάκη, Πετραλιά και Κώτσηρα) ακόμα και αν κάποιος οφειλέτης απώλεσε την πάγια ρύθμιση για χρέη που δημιούργησε μετά την 1η -1-2024, θα έχει την δυνατότητα να επανενταχθεί για να μπορεί να κάνει χρήση και της νέας ρύθμισης των 72 δόσεων.

Επίσης αναφέρθηκε ότι:

Οφειλέτες που έχουν ήδη εντάξει σε πάγιες ρυθμίσεις 24 ή 48 μηνιαίων δόσεων χρέη τους , τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως και την 31η-12-2023 είτε χωρίς άλλα νεότερα χρέη είτε μαζί με άλλα χρέη τους, που έγιναν ληξιπρόθεσμα από την 1η-1-2024 και μετά, δεν θα έχουν δικαίωμα να βγουν από τις πάγιες αυτές ρυθμίσεις για τα χρέη τους που έγιναν ληξιπρόθεσμα έως 31-12-2023, ώστε να τα εντάξουν στη νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων. Δεν θα μπορούν δηλαδή να «σπάσουν» τις πάγιες ρυθμίσεις στις οποίες βρίσκονται σήμερα ενταγμένοι για να αξιοποιήσουν τη νέα ευνοϊκότερη ρύθμιση των 72 δόσεων.

Στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων δεν μπορούν να υπαχθούν ληξιπρόθεσμα χρέη προς τους Δήμους, καθώς υπάρχει άλλη ρύθμιση ειδικά για τα συγκεκριμένα χρέη.

Την ίδια στιγμή, ανακοινώθηκε και η άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού για χρέη προς την Φορολογική Διοίκηση. Σύμφωνα με τα όσα διευκρινίστηκαν η κατάσχεση υπολοίπου τραπεζικού λογαριασμού θα παύει εφόσον ο οφειλέτης έχει εξοφλήσει τουλάχιστον το 25% της βασικής οφειλής του και έχει προχωρήσει σε ρύθμιση ή τακτοποίηση των υπόλοιπων οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση. Η άρση της κατάσχεσης θα επιτρέπεται να γίνει μία φορά μόνο. Σε περίπτωση νέου χρέους δεν θα επιτρέπεται παρά μόνο εάν γίνει ολοσχερής εξόφληση.

Σημαντική ρύθμιση θεωρείται και η διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε να επιτρέπεται η ένταξη και για χρέη που κυμαίνονται από 5.000 έως 10.000 ευρώ (από 10.000 ευρώ που ίσχυε έως τώρα).

Πρόκειται για μια αλλαγή που αναμένεται να εξασφαλίσει πρόσβαση στον μηχανισμό για επιπλέον 300.000 δανειολήπτες και οφειλέτες. Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 3% καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης, ενώ ο μηχανισμός μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε «κούρεμα» της οφειλής, των τόκων ή των προσαυξήσεων.

Στα 300 ευρώ το ετήσιο επίδομα σε συνταξιούχους και ΑμεΑ

Σημαντική παρέμβαση συνιστά η αύξηση του ετήσιου επιδόματος που λαμβάνουν το Νοέμβριο συνταξιούχοι, ΑμεΑ και άλλες ευπαθείς ομάδες, από τα 250 ευρώ στα 300.

Το επίδομα ως γνωστό καταβάλλεται σε ετήσια βάση, ενώ το εισοδηματικό όριο (οικογενειακό εισόδημα) για άγαμους ή σε κατάσταση χηρείας ανεβαίνει από 14.000 σε 25.000 ευρώ και για έγγαμους από 26.000 σε 35.000 ευρώ. Τα όρια ακίνητης περιουσίας αυξάνονται από 200.000 σε 300.000 ευρώ για άγαμους και από 300.000 σε 400.000 ευρώ για έγγαμους.

Ιδίως για τα ζευγάρια συνταξιούχων επίδομα καταβάλλεται και στους δυο εφόσον είναι άνω των 65 ετών.

Επιστροφή ενοικίου: Αυξάνονται οι δικαιούχοι – Το δικαιούται το 86% των ενοικιαστών

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε η διεύρυνση του μέτρου της επιστροφής ενοικίου, με μεγάλη αύξηση των εισοδηματικών ορίων ώστε πλέον το μέτρο να καλύπτει περί το 86% των ενοικιαστών.

Πιο αναλυτικά, τα νέα όρια διαμορφώνονται ως εξής:

Για άγαμο χωρίς τέκνα το όριο ανεβαίνει από 20.000 σε 25.000 ευρώ.

Για έγγαμο το όριο ανεβαίνει από 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο, σε 35.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Για μονογονεϊκή οικογένεια το όριο ανεβαίνει από 31.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο, σε 39.000 ευρώ συν 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Οικογένειες με παιδιά

Επιπρόσθετα ανακοινώθηκε και η εφάπαξ ενίσχυση τον Ιούνιο των οικογενειών με 150 ευρώ ανά τέκνο. Για το επίδομα αυτό δεν απαιτείται αίτηση, θα δοθεί αυτόματα και απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Για παράδειγμα, οικογένεια με ένα παιδί και εισόδημα έως 40.000 ευρώ λαμβάνει 150 ευρώ, ενώ με δύο παιδιά και εισόδημα έως 45.000 ευρώ λαμβάνει 300 ευρώ. Για τρία παιδιά το ποσό φτάνει τα 450 ευρώ και συνεχίζει ανοδικά για πολύτεκνες οικογένειες, φτάνοντας έως και τα 900 ευρώ. Τα ανώτατα εισοδηματικά όρια φτάνουν έως 65.000 ευρώ.

