Η «ακτινογραφία» των μέτρων για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, αγρότες, πολίτες με παλιά χρέη

Οκτώ νέα μέτρα ανακοίνωσε χτες (22/04) η κυβέρνηση, ως απόρροια του υπερπλεονάσματος ύψους 3,1 δισ. ευρώ που προέκυψε στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης του 2025.

Με τις νέες πρωτοβουλίες, δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Στο σκέλος της ενέργειας, παρατείνεται η επιδότηση στο diesel και για τον Μάιο, με ενίσχυση 20 λεπτών / λίτρο. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ και αφορά τους κατόχους οχημάτων πετραλαίου κίνησης. Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση ύψους 15% στα λιπάσματα, με πρόσθετο κόστος 23 εκατ. ευρώ και δικαιούχους περίπου 250.000 αγρότες.

Για τη στήριξη των νοικοκυριών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου: Από 20.000 σε 25.000 ευρώ και από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ, για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ / τέκνο. Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο στους 1 εκατομμύριο.

Επιπλέον, προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και δικαιούχους περίπου 975.000 νοικοκυριά.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, ενώ, διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με κόστος 198 εκατ. ευρώ και επιπλέον 420.000 δικαιούχους, φτάνοντας συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ιδιωτικό χρέος. Προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και ένταξη παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν περίπου 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 95,3 δισ. ευρώ.

Η λίστα με τα μέτρα:

Επέκταση επιδότησης στο diesel.

Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα.

Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου.

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.

Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων.

Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού.

Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών.

Πιερρακάκης: «Ανάσα» τα νέα μέτρα στήριξης, διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι το πακέτο μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, τονίζοντας ότι «διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας» και συνδυάζει προσωρινές παρεμβάσεις με μόνιμες πολιτικές, σε συνέντευξη στον ALPHA.

«Σε κάθε βήμα αυτής της κρίσης θα είμαστε δίπλα από κάθε πολίτη. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, αυτήν τη στιγμή, αυτό το επιτρέπει να το κάνουμε, γιατί αυτό έρχεται μαζί με τα άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε – και τα προσωρινά, τα μέτρα τα οποία αφορούν το “εδώ” και το “τώρα”, την κρίση, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στις τιμές και τα μόνιμα. Ποια είναι η συμφωνία μας με τους πολίτες; Όσο η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, αυτή η υπεραπόδοση να γυρνά πίσω σε κάθε ελληνική οικογένεια», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης.

«Συντριπτικά σε μόνιμα μέτρα πηγαίνουμε και αυτή η κυβέρνηση, από το 2019 και μετά, έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Μία ολόκληρη ΔΕΘ στήθηκε επάνω σε μία φορολογική μεταρρύθμιση. Όμως εδώ, στα προσωρινά μέτρα, έχουμε στα χέρια μας, έχω κι εγώ στα χέρια μου το χαρτί της Κομισιόν, το οποίο τι λέει; “Να λάβετε μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, στοχευμένα, παραμετροποιημένα, τρεις όρους έχει: Temporary, targeted, tailored”.

Αυτό λοιπόν κάναμε. Αλλά όπως είδατε από τα 500 εκατ. ευρώ –σύνολο 800 εκατ. ευρώ γιατί έχουμε κάνει και ανακοινώσεις 300 εκατ. ευρώ πριν από μερικές εβδομάδες– ένα κομμάτι πηγαίνει εκ των πραγμάτων στην κρίση για την ενεργεία, με επιδοτήσεις στο diesel. Τι κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Αλλά συντριπτικά τι κοιτάμε; Μόνιμα μέτρα: Συνταξιούχοι, ενοικιαστές. Άρα η συνολική φιλοσοφία είναι αυτή και αυτήν είδατε να υπηρετείται και στη ΔΕΘ που προηγήθηκε και σε αυτήν που θα ακολουθήσει», υπογράμμισε επίσης ο υπουργός Οικονομικών.

«Ποτέ δεν θα ακούσετε από τα δικά μου χείλη να σας πω ότι όλα είναι τέλεια. Ποτέ δεν θα το ακούσετε από τα χείλη του πρωθυπουργού. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός, που έρχεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συνολικά, πρέπει να καμφθεί. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κάθε οικογένεια που μας βλέπει και κάθε επιχείρηση. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, αυτό κάνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εμείς όμως, επειδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, κάναμε αυτά τα μέτρα των 800 εκατ. ευρώ, τα οποία γυρνάνε πίσω αυτή τη στιγμή στους πολίτες. Άρα, θα πω ότι είναι μία ανάσα», ολοκλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Διαβάστε επίσης