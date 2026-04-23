Η «ακτινογραφία» των μέτρων για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, αγρότες, πολίτες με παλιά χρέη

Οκτώ νέα μέτρα ανακοίνωσε χτες (22/04) η κυβέρνηση, ως απόρροια του υπερπλεονάσματος ύψους 3,1 δισ. ευρώ που προέκυψε στον προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης του 2025.

Με τις νέες πρωτοβουλίες, δίνεται έμφαση στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, την πραγματική ενίσχυση των εισοδημάτων και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Στο σκέλος της ενέργειας, παρατείνεται η επιδότηση στο diesel και για τον Μάιο, με ενίσχυση 20 λεπτών / λίτρο. Το κόστος του μέτρου ανέρχεται στα 55 εκατ. ευρώ και αφορά τους κατόχους οχημάτων πετραλαίου κίνησης. Παράλληλα, συνεχίζεται έως και τον Αύγουστο η επιδότηση ύψους 15% στα λιπάσματα, με πρόσθετο κόστος 23 εκατ. ευρώ και δικαιούχους περίπου 250.000 αγρότες.

Για τη στήριξη των νοικοκυριών, αυξάνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενοικίου: Από 20.000 σε 25.000 ευρώ και από 28.000 σε 35.000 ευρώ, ενώ, για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο ανεβαίνει από 31.000 σε 39.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ / τέκνο. Το μέτρο, κόστους 25 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα καλύψει επιπλέον 70.000 ενοικιαστές, ανεβάζοντας το σύνολο στους 1 εκατομμύριο.

Επιπλέον, προβλέπεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 150 ευρώ ανά παιδί στα τέλη Ιουνίου, με συνολικό κόστος 240 εκατ. ευρώ και δικαιούχους περίπου 975.000 νοικοκυριά.

Όσον αφορά τους συνταξιούχους, η ενίσχυση αυξάνεται από 250 σε 300 ευρώ καθαρά κάθε Νοέμβριο, ενώ, διευρύνονται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Το μέτρο αφορά συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, με κόστος 198 εκατ. ευρώ και επιπλέον 420.000 δικαιούχους, φτάνοντας συνολικά τα 1,87 εκατομμύρια.

Παράλληλα, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ιδιωτικό χρέος. Προβλέπεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών υπό προϋποθέσεις, διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να καλύπτει και οφειλές από 5.000 έως 10.000 ευρώ, καθώς και ένταξη παλαιών αρρύθμιστων χρεών σε ρύθμιση έως 72 δόσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν περίπου 1,3 εκατ. φυσικά πρόσωπα και 284.000 νομικά πρόσωπα, με συνολικές οφειλές που φτάνουν τα 95,3 δισ. ευρώ.

Η λίστα με τα μέτρα:

  • Επέκταση επιδότησης στο diesel.
  • Επέκταση επιδότησης στα λιπάσματα.
  • Αύξηση ορίων εισοδήματος επιστροφής ενοικίου.
  • Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με παιδιά.
  • Αύξηση ενίσχυσης και διεύρυνση συνταξιούχων.
  • Άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού.
  • Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής του εξωδικαστικού μηχανισμού.
  • Ένταξη σε ρύθμιση 72 δόσεων παλαιών αρρύθμιστων οφειλών.

Πιερρακάκης: «Ανάσα» τα νέα μέτρα στήριξης, διαχέονται στο σύνολο της κοινωνίας

Ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, τόνισε ότι το πακέτο μέτρων ύψους 500 εκατ. ευρώ, τονίζοντας ότι «διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας» και συνδυάζει προσωρινές παρεμβάσεις με μόνιμες πολιτικές, σε συνέντευξη στον ALPHA.

«Σε κάθε βήμα αυτής της κρίσης θα είμαστε δίπλα από κάθε πολίτη. Η πορεία της ελληνικής οικονομίας, αυτήν τη στιγμή, αυτό το επιτρέπει να το κάνουμε, γιατί αυτό έρχεται μαζί με τα άλλα μέτρα τα οποία ανακοινώσαμε – και τα προσωρινά, τα μέτρα τα οποία αφορούν το “εδώ” και το “τώρα”, την κρίση, την ενεργειακή κρίση και την πίεση στις τιμές και τα μόνιμα. Ποια είναι η συμφωνία μας με τους πολίτες; Όσο η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, αυτή η υπεραπόδοση να γυρνά πίσω σε κάθε ελληνική οικογένεια», επεσήμανε μεταξύ άλλων ο κ. Πιερρακάκης.

«Συντριπτικά σε μόνιμα μέτρα πηγαίνουμε και αυτή η κυβέρνηση, από το 2019 και μετά, έχει μειώσει 83 φόρους και εισφορές. Μία ολόκληρη ΔΕΘ στήθηκε επάνω σε μία φορολογική μεταρρύθμιση. Όμως εδώ, στα προσωρινά μέτρα, έχουμε στα χέρια μας, έχω κι εγώ στα χέρια μου το χαρτί της Κομισιόν, το οποίο τι λέει; “Να λάβετε μέτρα τα οποία είναι προσωρινά, στοχευμένα, παραμετροποιημένα, τρεις όρους έχει: Temporary, targeted, tailored”.

Αυτό λοιπόν κάναμε. Αλλά όπως είδατε από τα 500 εκατ. ευρώ –σύνολο 800 εκατ. ευρώ γιατί έχουμε κάνει και ανακοινώσεις 300 εκατ. ευρώ πριν από μερικές εβδομάδες– ένα κομμάτι πηγαίνει εκ των πραγμάτων στην κρίση για την ενεργεία, με επιδοτήσεις στο diesel. Τι κάνουν όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες; Αλλά συντριπτικά τι κοιτάμε; Μόνιμα μέτρα: Συνταξιούχοι, ενοικιαστές. Άρα η συνολική φιλοσοφία είναι αυτή και αυτήν είδατε να υπηρετείται και στη ΔΕΘ που προηγήθηκε και σε αυτήν που θα ακολουθήσει», υπογράμμισε επίσης ο υπουργός Οικονομικών.

«Ποτέ δεν θα ακούσετε από τα δικά μου χείλη να σας πω ότι όλα είναι τέλεια. Ποτέ δεν θα το ακούσετε από τα χείλη του πρωθυπουργού. Ο εισαγόμενος πληθωρισμός, που έρχεται σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα συνολικά, πρέπει να καμφθεί. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών, κάθε οικογένεια που μας βλέπει και κάθε επιχείρηση. Αυτό που επιδιώκουμε να κάνουμε, αυτό κάνει κάθε ευρωπαϊκή χώρα, εμείς όμως, επειδή η ελληνική οικονομία υπεραποδίδει, κάναμε αυτά τα μέτρα των 800 εκατ. ευρώ, τα οποία γυρνάνε πίσω αυτή τη στιγμή στους πολίτες. Άρα, θα πω ότι είναι μία ανάσα», ολοκλήρωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

08:28ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Δυτική Αχαΐα - Νεκρός 61χρονος δικυκλιστής

08:25ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης δημοσίευσαν δραματικό βίντεο από την κατάληψη δύο πλοίων στα Στενά του Ορμούζ

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ντάρελ Σιτς: Χαμογελώντας ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο πρωταγωνιστής του «Storage Wars»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Νέα επιχείρηση διάσωσης 60 μεταναστών νότια της Κρήτης

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστοι οι δρόμοι του λεκανοπεδίου λόγω και της βροχής

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Mercedes CLK DTM Cabriolet: Η πιο ακραία εποχή της AMG επιστρέφει στο προσκήνιο

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κρήτη: Προσχεδιασμένο ραντεβού θανάτου – Πήγε να τη βρει με όπλο

07:49ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Οι ΗΠΑ αναχαίτισαν τρία ιρανικά πετρελαιοφόρα σε ασιατικά ύδατα

07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Γκραντ Κάνιον: Παραμένει το μυστήριο για το πώς ή πότε σχηματίστηκε το φαράγγι – Τι υποστηρίζει νέα έρευνα

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (23/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΕΥ ΖΗΝ

Ερευνητές επινόησαν μια ψεύτικη ασθένεια και ξεγέλασαν όλο το διαδίκτυο – Τι ήταν η «μπιξονιμανία»

07:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Πονοκέφαλος» για τον ελληνικό τουρισμό οι πιθανές ελλείψεις στα παγκόσμια αποθέματα κηροζίνης

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (23/4) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τεχνολογικός «μεσαίωνας» στην ΕΛ.ΑΣ.: Κακοποιοί με ασυρμάτους του εμπορίου μπορούν να εισβάλουν στις συχνότητες της αστυνομίας

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέτρα - Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη στην Ομάδα Αλήθειας για το βίντεο του Ανδρουλάκη

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας για τις άρσεις ασυλίας: Οι διαφοροποιήσεις και οι απουσίες που έσβησαν την ένταση

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ακτινογραφία» των μέτρων για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, αγρότες, πολίτες με παλιά χρέη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
07:48ΚΟΣΜΟΣ

«Αν διαβάσετε ότι αυτοκτόνησα, δεν συνέβη»: Το τελευταίο μήνυμα της επιστήμονα που ερευνούσε την αντιβαρύτητα και βρέθηκε νεκρή

05:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 23 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Μεγάλη η σημερινή εορτή

17:02ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Συνευρεθήκαμε ερωτικά οι τέσσερις, η Μυρτώ είχε OnlyFans», λέει ο 23χρονος

07:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Άγιος Δημήτριος: Μαχαιριά στην καρδιά δέχθηκε ο 25χρονος -Εξετάζονται οπαδικά κίνητρα

08:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Η σφαίρα που «μίλησε» και το όπλο που αναζητείται - Προσχεδιασμένη η δολοφονία

23:23LIFESTYLE

Σχεδόν γυμνή η Κιάρα Φεράνι στην πρεμιέρα του «Devil Wears Prada II» στο Λονδίνο

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελευθερίας Γιακουμάκη: «Κατέστρεψε δύο οικογένειες» λένε τα 3 αδέλφια του δράστη

09:18WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν μια τεράστια φωλιά δεινοσαύρων στην Ινδία με 256 αυγά

06:55ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τυφώνες, πυρκαγιές και καύσωνες φέτος το καλοκαίρι - Δυσάρεστε νέα και για την Ελλάδα

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές, καταιγίδες και νέα πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Πού θα χιονίσει

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Ελευθερία Γιακουμάκη: Ο 40χρονος την εκτέλεσε χωρίς να ανταλλάξουν κουβέντα – Τα δάκρυα των απαρηγόρητων συγγενών

20:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Βροχές και πτώση του υδραργύρου την Πέμπτη

16:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

07:06ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η «ακτινογραφία» των μέτρων για οικογένειες με παιδιά, συνταξιούχους, αγρότες, πολίτες με παλιά χρέη

06:38ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο αστέρια και πέντε σερί αποκλεισμοί - Τι κάνει ο Παναθηναϊκός με μειονέκτημα έδρας στα playoffs

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Rafale αντί Mirage: Η πρόταση της Γαλλίας στην Ελλάδα για ανταλλαγή μαχητικών με ευνοϊκούς όρους

06:26ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Μαΐου 2026: Ξεκινούν οι πληρωμές σε 2,5 εκατ. συνταξιούχους – Ποιοι βλέπουν πρώτοι λεφτά

20:14ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Βίντεο «καίνε» τον 43χρονο μετά το «τροχαίο» - «Λύγισαν» οι συγγενείς της 43χρονης

19:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα φέρουμε, να τα συγκρίνουμε»

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέτρα - Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη στην Ομάδα Αλήθειας για το βίντεο του Ανδρουλάκη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ