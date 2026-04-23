Ιταλική εφημερίδα αποθεώνει την ελληνική οικονομία: «Μαθήματα από την Αθήνα»

«Στην Ελλάδα η δημόσια οικονομία βρίσκεται σε θετικότερη τροχιά από τις προβλέψεις, το χρέος μειώνεται και λαμβάνονται μέτρα για τα νοικοκυριά», σημειώνει η ιταλική εφημερίδα  Il Foglio.

  • Η ιταλική εφημερίδα Il Foglio αναφέρει ότι η ελληνική δημόσια οικονομία εξελίσσεται καλύτερα από τις προβλέψεις μείωση του χρέους και μέτρα στήριξης για τα νοικοκυριά.
  • Η Ελλάδα πέτυχε για το 2025 πλεόνασμα 1,7%, σημαντικά υψηλότερο από τον αρχικό στόχο του 0,6%.
  • Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε μέτρα στήριξης ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ χωρίς να διαταραχθεί η δημοσιονομική ισορροπία.
  • Η χώρα κατατάσσεται μεταξύ των πέντε ευρωπαϊκών κρατών με δημοσιονομικό πλεόνασμα και εμφανίζει ανάπτυξη ΑΕΠ 2%.
  • Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 146% του ΑΕΠ και προβλέπεται περαιτέρω μείωση, φτάνοντας σε επίπεδα χαμηλότερα της Ιταλίας, χάρη σε προσεκτική δημοσιονομική πολιτική.
Στην δημοσιονομική πραγματικότητα της χώρας μας αναφέρεται, σε άρθρο με τίτλο «μαθήματα από την Αθήνα», η ιταλική εφημερίδα Il Foglio. Στο άρθρο υπογραμμίζεται ότι στην Ελλάδα η δημόσια οικονομία βρίσκεται σε θετικότερη τροχιά από τις προβλέψεις, το χρέος μειώνεται και λαμβάνονται μέτρα για τα νοικοκυριά, χάρη στην στρατηγική που εφαρμόζει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προστίθεται, παράλληλα, ότι «ο πρόεδρος του Eurogroup και Έλληνας υπουργός οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης είχε καλά νέα» διότι «τα δημοσιονομικά της Ελλάδας, πάνε πολύ καλύτερα από προβλέψεις».

Η εφημερίδα της Ρώμης αναφέρει ότι για το 2025 η χώρα μας είχε θέσει ως στόχο, πλεόνασμα του 0,6%, αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας και της Eurostat επιβεβαίωσαν ότι το σχετικό ποσοστό άγγιξε το 1,7%.

«Τα δημοσιονομικά στοιχεία επέτρεψαν στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να ανακοινώσει χθες μια δέσμη μέτρων στήριξης της οικονομίας, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, χωρίς να αμφισβητηθεί η δημοσιονομική ισορροπία», γράφει η Il Foglio. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η χώρα μας, μετά την οικονομική κρίση «επέστρεψε σταδιακά στην κανονικότητα, στοχεύοντας σε πολιτικές δημοσιονομικής πειθαρχίας, με στόχο να ξανακερδίσει αξιοπιστία στις διεθνείς αγορές και να εξασφαλίσει οικονομική ανάπτυξη»

Η Il Foglio υπογραμμίζει, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι μια από τις πέντε ευρωπαϊκές χώρες με δημοσιονομικό πλεόνασμα και τα τελευταία τέσσερα χρόνια πετυχαίνει αποτελέσματα θετικότερα από τις προβλέψεις. Υπενθυμίζει ότι το ΑΕΠ της αυξάνεται κατά 2% και προσθέτει ότι το δημόσιο χρέος, το οποίο πέρυσι μειώθηκε κατά οκτώ ποσοστιαίες μονάδες, στο 146%, φέτος - σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΔΝΤ- θα περιοριστεί κατά άλλες οκτώ με εννέα μονάδες και θα βρεθεί σε χαμηλότερο επίπεδο από εκείνο της Ιταλίας. Η εφημερίδα της Ρώμης, τέλος, ολοκληρώνει την αναφορά στην χώρα μας, υπρνθυμίζοντας την δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι «πρόκειται για αποτέλεσμα το οποίο οφείλεται σε μια προσεκτική δημοσιονομική πολιτική».

