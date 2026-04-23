Πιερρακάκης για μέτρα στήριξης: Όσα ζητάει η αντιπολίτευση θα οδηγούσαν σε ευρωπαϊκή εποπτεία

Ο ρυθμός ανάπτυξης προβλέπεται να μειωθεί φέτος στο 2%, με βελτίωση από το 2027, ενώ ο πληθωρισμός θεωρείται εισαγόμενος και αντιμετωπίζεται μέσω ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στις επικρίσεις που διατύπωσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το μέγεθος του πακέτου μέτρων στήριξης που έφτασε τα 500 εκατ. ευρώ, απάντησε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος κατά τη διάρκεια ραδιοφωνικής του συνέντευξης αναφέρθηκε εκτενώς στις νέες παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν χτες, στον απόηχο των στοιχείων για το πρωτογενές πλεόνασμα.

Ο κ. Πιερρακάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3, αρχικά σημείωσε πως ραχοκοκκαλιά της κυβερνητικής πολιτικής είναι η μείωση φόρων και εισφορών, αλλά και το «μέρισμα της ανάπτυξης να γυρνάει στην κοινωνία». Στόχος όμως ταυτόχρονα είναι και η μείωση του χρέους, ανέφερε.

Απαντώντας στον Σωκράτη Φάμελλο, ο οποίος ζήτησε ολόκληρο το υπερπλεόνασμα ύψους 2,9 δισ. ευρώ να διατεθεί σε μέτρα στήριξης, σημείωσε πως «κάτι τέτοιο αντιβαίνει τους ευρωπαϊκούς κανόνες και θα έβαζε τη χώρα μας σε εποπτεία». «Όσα λέει η αντιπολίτευση οδηγούν σε ευρωπαϊκή εποπτεία», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

«Θέλουν να φορολογήσουν τη μεσαία τάξη»

«Όταν ακούω την αντιπολίτευση ότι θα τα πάρει από τους πλούσιους, καταλαβαίνω ότι θα φορολογήσει τη μεσαία τάξη», δήλωσε επίσης ο κ. Πιερρακάκης.

«Ο ελληνικός λαός μάτωσε για να βγει από αυτό που συνέβη το 2015», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Πιερρακάκης και στρέφοντας το βλέμμα στα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν, σημείωσε πως από το υπερπλεόνασμα, η χώρα μας μπορεί να ξοδέψει μέχρι ένα δισ. σύμφωνα με όσα ορίζουν οι ευρωπαϊκοί κανόνες. «Το υπόλοιπο από το υπερπλεόνασμα θα πάει σε αποπληρωμές χρέους», δήλωσε.

«Στόχος της κυβέρνησης είναι το ποσοστό χρέους προς το ΑΕΠ να υποχωρήσει κάτω από το 120% στο τέλος της δεκαετίας», είπε και συνέχισε: «Έχουμε μειώσει 83 φόρους, κάτι που δεν έχει κάνει καμία άλλη κυβέρνηση».

«Πρέπει να μειώσουμε κι άλλους φόρους, αλλά μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας. Ακούω για την υπερβολική φορολόγηση, από τα 2,9 δισ. του υπερπλεονάσματος, μόνο τα 250 εκατ. είναι από τον ΦΠΑ», πρόσθεσε.

«Ο ρυθμός ανάπτυξης θα υποχωρήσει από το 2,4% στο 2% φέτος, αλλά από το 2027 και μετά αναθεωρούμε προς τα πάνω», είπε και συνέχισε: «Ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος και προσπαθούμε να τον αποκρούσουμε μέσω της ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος», είπε ο κ. Πιερρακάκης.

Για τον ειδικό φόρο στα καύσιμα, είπε ότι «δεν θέλαμε να τον πειράξουμε γιατί σύμφωνα με την Κομισιόν θα έπρεπε να είναι κάτι προσωρινό».