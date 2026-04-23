Μητσοτάκης: Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή του πολέμου

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε πριν από λίγο στην Αγία Νάπα για να παρακαθήσει στο δείπνο εργασίας που παραθέτει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου Κορυφής της ΕΕ.

Κατά την άφιξη του ο πρωθυπουργός μετά από σχετική ερώτηση έκανε την εξής δήλωση για την αποδέσμευση των πόρων για την υποστήριξη της Ουκρανίας:

«Το γεγονός ότι θα αποδεσμευτούν αυτοί οι πόροι, είναι ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας από την αρχή αυτού του πολέμου. Αυτοί οι πόροι είναι απαραίτητοι, για να διασφαλίσουμε ότι η Ουκρανία θα συνεχίσει να λειτουργεί ως κράτος και να μπορεί να αμύνεται. Και χαίρομαι γιατί η Ευρώπη εδώ και τέσσερα χρόνια είναι ενωμένη και υπερβαίνει όποια εμπόδια υπάρχουν για να υποστηρίξει την Ουκρανία».

Στην Κύπρο διεξάγεται για πρώτη φορά σήμερα, Πέμπτη και αύριο, Παρασκευή, το Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, με τους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ, αλλά και περιφερειακούς ηγέτες να φτάνουν στο νησί.

Κύρια θέματα συζήτησης θα είναι οι εξελίξεις στην περιοχή και οι επιπτώσεις τους, η ενεργοποίηση της ρήτρας 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ, αλλά και το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

