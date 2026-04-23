Πόλεμος κυβέρνησης-ΠΑΣΟΚ για τα οικονομικά μέτρα - Τι απαντά η Χαριλάου Τρικούπη στην Ομάδα Αλήθειας

Τα μέτρα οικονομικής ανακούφισης των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού που ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός, έφεραν σε βαθιά αντιπαράθεση την κυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ.

Σε ανακοίνωσή του, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αμέσως μετά την ανακοίνωση των μέτρων σχολίασε ότι οι εξαγγελίες «εξαγγελίες έρχονται καθυστερημένα και κινούνται στην ίδια αποσπασματική λογική επιδομάτων, που επιστρέφουν μόνο ένα μέρος της αγοραστικής δύναμης που αφαιρείται από τους πολίτες».

Όπως ανέφερε στην αρχική του ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ, τα μέτρα «αποτελούν ομολογία αποτυχίας οικονομικού σχεδιασμού, το κόστος της οποίας συνεχίζουν να πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες — και ειδικά οι μικρομεσαίοι και οι ευάλωτοι — οι οποίοι επιβαρύνονται καθημερινά με τον "φόρο πληθωρισμού" μέσω των βαρύτερων έμμεσων φόρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παράλληλα στελέχη του κόμματος εξήγησαν ότι χρειάζεται να αλλάξει η πολιτική στόχευση, από επιδόματα σε θεσμικές παρεμβάσεις.

Πηγές της Χαριλάου Τρικούπη ξεκαθάριζαν αργά χθες το βράδυ μιλώντας σε δημοσιογράφους ότι «τα μέτρα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων, που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες».

Σχολιάζοντας συγκεκριμένα τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης, τονίζουν ότι «στα καύσιμα, η κυβέρνηση δεν τολμά να μειώσει τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, όπως κάνουν πολλά κράτη μέλη.

Το μέτρο της επιστροφής ενοικίου κινδυνεύει να αποδειχθεί ανεπαρκές, τη στιγμή που οι τιμές ενοικίων αυξάνονται με τριπλάσιους ρυθμούς από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αντίστοιχα, η έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για οικογένειες με παιδιά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ανάγκη για μια συνεκτική και μόνιμη δημογραφική πολιτική.

Το ίδιο ισχύει και για τους συνταξιούχους. Εμείς δεσμευόμαστε για την επαναφορά ενός νέου ΕΚΑΣ, που θα στηρίξει 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους — μια ουσιαστική, μόνιμη παρέμβαση για τους πιο ευάλωτους.

Ούτε ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας άκουσε τίποτα για 120 δόσεις για όλες τις οφειλές προς το Δημόσιο, που προτείνει το ΠΑΣΟΚ».

Κόντρα για βίντεο της Ομάδας Αλήθειας

Παράλληλα, την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ προκάλεσε και βίντεο που δημοσίευσε η Ομάδα Αλήθειας και δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη σε πολύ νεότερη ηλικία, να λέει σε κομματικό ακροατήριο ότι «έχουμε κάνει εγκλήματα σύντροφοι, όλες οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε αυτόν τον τομέα. Φορτώσαμε τη δημόσια διοίκηση με ανεπαρκείς αρεστούς πολλά χρόνια τώρα και αυτό το έχει πληρώσει ακριβά ο ελληνικός λαός».

Η αντίδραση των στελεχών της Χαριλάου Τρικούπη ήταν άμεση. Χωρίς να εκδοθεί επίσημη ανακοίνωση, ώστε το ΠΑΣΟΚ να μην καταστήσει ως ισότιμο συνομιλητή μια προπαγανδιστική ομάδα, συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη κάνουν λόγο για... «διαφήμιση» που κάνει η Ομάδα Αλήθειας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

«Διαφήμιση κάνουν στον κ. Ανδρουλάκη γιατί δείχνουν πόσο εδραιωμένες είναι οι πεποιθήσεις του ενάντια στις πελατειακές λογικές», τονίζουν, φέρνοντας στην επιφάνεια το γεγονός ότι «λίγες μέρες μετά απο αυτή την ομιλία που ανέσυρε η Ομάδα Αλήθειας, ο Ανδρουλάκης πρότεινε στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ όσοι είχαν μπει σε θέσεις ευθύνης στο δημόσιο στο πλαίσιο της τρικομματικης κυβέρνησης να αποκλειστούν και να μην έχουν δικαίωμα εκλογής στα κομματικά όργανα».

«Τους ευχαριστούμε που αναδεικνύουν εναν ακέραιο πολιτικό για να γίνονται οι ευθείες συγκρίσεις με τους χειρισμούς Μητσοτάκη πχ στην υπόθεση Λαζαρίδη, στο όργιο των μετακλητών και των απευθείας αναθέσεων», καταλήγουν στελέχη της Χαριλάου Τρικούπη.

