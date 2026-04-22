Ράμα για το σχόλιο για τους Έλληνες: Έκανα χιούμορ, κάθε φορά που έρχομαι εδώ νιώθω ερωτευμένος

Snapshot Ο Έντι Ράμα διευκρίνισε ότι η δήλωσή του για τους Έλληνες και τον Πλάτωνα ήταν χιούμορ και δεν είχε σκοπό να μειώσει την ελληνική κουλτούρα και ιστορία.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός εξέφρασε μεγάλο θαυμασμό για την Ελλάδα και τόνισε ότι κάθε φορά που επισκέπτεται τη χώρα νιώθει ερωτευμένος.

Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι ίσως δεν ήταν ο κατάλληλος χώρος για το χιουμοριστικό του σχόλιο, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.

Αναφέρθηκε στην τάση των Αλβανών και των Ελλήνων να παίρνουν τον εαυτό τους πολύ σοβαρά, ως το μόνο θέμα που τον ενοχλεί στις σχέσεις τους.

Ο Αλβανός πρωθυπουργός εξέφρασε εκνευρισμό όταν ρωτήθηκε για τον Φρέντι Μπελέρη, υπερασπιζόμενος την πορεία του ως ευρωβουλευτής και τη σύγκρισή του με άλλους δημάρχους στην Αλβανία.

Για τη σχέση του με την Ελλάδα και τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε όταν δήλωσε ότι οι Έλληνες δεν είναι απόγονοι του Πλάτωνα μίλησε ο Αλβανός πρωθυπουργός, Έντι Ράμα από το Φόρουμ των Δελφών.

«Είχαμε ένα θέμα πριν από εβδομάδες. Τρελάθηκαν όλοι εδώ, επειδή είπα ότι οι Έλληνες δεν είστε ανίψια του Πλάτωνα. Ήταν ένας τρόπος να ζεσταθούμε με τον συνάδελφο σας. Δεν είχα πρόθεση να μειώσω τις αξίες και την ομορφιά της ελληνικής κουλτούρας και Ιστορίας. Θεωρώ ότι δεν είναι τόσο σοβαρά τέτοιου είδους ζητήματα», ανέφερε ο Ράμα.

Και πρόσθεσε: «Δεν ήθελα να τον κάνω να νιώσει ότι του στερώ τον Πλάτωνα και τον κάνω Αλβανό. Ήθελα να τον πειράξω, γιατί σε αυτη την περιοχή παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ σοβαρά. (…) Το μόνο πρόβλημα που έχω με τους Έλληνες και με τους Αλβανούς. Περισσότερο με τους Αλβανούς είναι ότι παίρνουμε τους εαυτούς μας πολύ στα σοβαρά».

Σε σχόλιο ότι ενδεχομένως η δήλωση έκρυβε κάποια εχθρικότητα ο Έντι Ράμα απάντησε: «Εχθρικότητα; Όχι, ποτέ. Έχω μεγάλο θαυμασμό για αυτή τη χώρα. Νομίζω ότι ο Τόμας Μίλερ είχε πει ότι χρειάζεται μία ζωή για να ανακαλύψεις την Ελλάδα, αλλά μία μόλις μέρα για να την ερωτευτείς. Έχω περάσει πάνω από μία ημέρα στην Ελλάδα. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ αισθάνομαι ερωτευμένος. Δεν ξέρω πως μπορώ να είμαι εχθρικός».

«Έκανα απλά χιούμορ, μιλώντας με πολύ σοβαρούς ανθρώπους. Ίσως να μην ήμουν στον κατάλληλο χώρο», τόνισε ο Αλβανός πρωθυπουργός.

«Καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα»

Στην έναρξη της συζήτησης ο Έντι Ράμα είπε στα ελληνικά «καλησπέρα» και όταν ρωτήθηκε για τις ελληνικές λέξεις που γνωρίζει είπε: «επίσης το καλημέρα και το καληνύχτα».

Σε ερώτηση πόσους Έλληνες πρωθυπουργούς έχει συναντήσει ο Ράμα είπε ότι ως υπουργός Πολιτισμού είχε γνωρίσει τον Κώστα Σημίτη και ως δήμαρχος είχε συναντηθεί με τον Κώστα Καραμανλή, ενώ είχε γνωρίσει τον Αντώνη Σαμαρά και όλους σχεδόν τους πρωθυπουργούς της Ελλάδας. Ερωτηθείς πόσους Τούρκους προέδρους έχει γνωρίσει ο Έντι Ράμα απάντησε για τον Ταγίπ Ερντογάν: «τον έναν και μοναδικό».

Η έντονη ενόχληση του σε ερώτηση για τον Φρέντι Μπελέρη

Όταν η συζήτηση πήγε στον Φρέντι Μπελέρη ο Αλβανός πρωθυπουργός δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για το γεγονός ότι ήρθε σε δύσκολη. «Γιατί πρέπει να πάμε πίσω σε αυτό; Είναι χαρούμενος. Είναι ευρωβουλευτής. Για εκείνον αυτό τελείωσε με τέτοιο τρόπο που κάθε άλλος δήμαρχος στην Αλβανία που έχει προφυλακιστεί μόνο θα ονειρευόταν», είπε ο Ράμα.

