Νοτοπούλου: Η επιστολική μου ψήφος εκ παραδρομής δεν έφθασε στο προεδρείο της Βουλής

Διευκρινίσεις σχετικά με την απουσία της από τη σημερινή ψηφοφορία για τις άρσεις ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις δικογραφίες της ευρωπαϊκής εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, δίνει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Η σημερινή μου επιστολική ψήφος ήταν προφανώς υπέρ της άρσης ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ. Εκ παραδρομής δεν έφτασε στο προεδρείο της Βουλής, όπως αμέσως διευκρινίστηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ» αναφέρει η κ. Νοτοπούλου. Κατά τη σημερινή ηλεκτρονική ψηφοφορία στη Βουλή απουσίαζαν, σύμφωνα με το αποτέλεσμα που εκφωνήθηκε, συνολικά εννέα βουλευτές. Τρεις από τη ΝΔ, (Νότης Μηταράκης, Στέλιος Πέτσας, Μίλτος Χρυσομάλλης), πέντε από τους ανεξάρτητους βουλευτές, (Παναγιώτης Παρασκευαϊδης, Παύλος Σαράκης, Γιώργος Ασπιώτης, Αντώνης Σαμαράς και Μάριος Σαλμάς) και η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου.

Πηγές του ΣΥΡΙΖΑ ανέφεραν ότι η Κ. Νοτοπούλου είχε ψηφίσει με επιστολική ψήφο αλλά εκ παραδρομής δεν κατατέθηκε εγκαίρως και η ψήφος της θα προσμετρηθεί τελικά υπέρ της άρσης ασυλίας.

Όπως επίσης γίνεται γνωστό, η κ. Νοτοπούλου βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη.

