Άγρια κόντρα Πλεύρη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τα… πτυχία τους: «Να τα συγκρίνουμε»

Άλλο ένα επεισόδιο έντασης εκτυλίχθηκε σήμερα (22/04) στη Βουλή, αναδεικνύοντας για ακόμη μία φορά την απαξίωση των θεσμών και των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.

Αυτήν τη φορά, άγρια κόντρα είχαν ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης και η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Zωή Κωνσταντοπούλου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αρμόδιων κοινοβουλευτικών επιτροπών για το Νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και τον Κανονισμό Επιστροφών.

Η συζήτηση για τα… πτυχία των πολιτικών προσώπων παραμένει στην επικαιρότητα, όπως φαίνεται και στον παρακάτω διάλογο:

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Στη συνέντευξη για δουλειά, πρέπει να πας και τα πτυχία σου βέβαια».

– Θάνος Πλεύρης: «Θέλετε να σας τα φέρω;».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Δικά σας;».

– Θάνος Πλεύρης: «Μου λέτε για τα πτυχία μου. Θέλετε να σας τα φέρω;».

– Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Βεβαίως, όλων, όπως και το ποιοι παίρνουν αγροτικές επιδοτήσεις θέλουμε. Πτυχία, μεταπτυχιακά και ποιοι».

– Θάνος Πλεύρης: «Να φέρουμε και το δικό σας. Να συγκρίνουμε τα πτυχία μας».

