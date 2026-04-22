Βουλή: Οι φωνές της Κωνσταντοπούλου και η διαμαρτυρία Μαρκόπουλου - «Δεν μας αφήνετε να μιλήσουμε»
Μεγάλη ένταση στη Βουλή – Τι συνέβη
Snapshot
- Στη Βουλή προκλήθηκε ένταση μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της ΝΔ Δημήτρη Μαρκόπουλου και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
- Η Κωνσταντοπούλου διέκοψε φωνάζοντας τον Μαρκόπουλο κατά την τοποθέτησή του.
- Ο προεδρεύων πάγωσε τον χρόνο για να ηρεμήσουν τα πνεύματα.
- Ο Χρήστος Γιαννούλης διέκοψε επίσης τον Μαρκόπουλο στη συνέχεια.
- Ο Μαρκόπουλος διαμαρτυρήθηκε έντονα ότι η αντιπολίτευση δεν επιτρέπει στην πλειοψηφία να μιλήσει.
Μεγάλη ένταση σημειώθηκε στη Βουλή μεταξύ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Μαρκόπουλου και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Ο κ. Μαρκόπουλος πήρε το λόγο μετά την τοποθέτηση της κ. Κωνσταντοπούλου. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του κ. Μαρκόπουλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας τον διέκοψε φωνάζοντας, με αποτέλεσμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ να ζητήσει να παγώσει ο χρόνος.
Τότε παρενέβη ο προεδρεύων και πάγωσε το χρόνο ώστε να ηρεμίσουν τα πνεύματα. Λίγο αργότερα και αφού συνέχισε να μιλάει ο Μαρκόπουλος, τον διέκοψε ο Χρήστος Γιαννούλης.
Ο κ. Μαρκόπουλος εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της ΝΔ λέγοντας ότι η αντιπολίτευση δεν αφήνει την πλειοψηφία να μιλήσει.