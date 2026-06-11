Σύνδεση με το ταλέντο: Η σχέση της Gen Z με την εργασία αναζητά νέο νόημα

Η σχέση της Gen Z με την εργασία απαιτεί νέα εργαλεία κατανόησης λόγω ριζικών κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτισμικών αλλαγών

Newsbomb

Σύνδεση με το ταλέντο: Η σχέση της Gen Z με την εργασία αναζητά νέο νόημα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η αναζήτηση νοήματος, η ψυχική υγεία, η ισορροπία ανάμεσα στην επαγγελματική και προσωπική ζωή και οι μεταβαλλόμενες προσδοκίες των νέων εργαζομένων βρέθηκαν βρέθηκαν στο επίκεντρο συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Upfront Initiative, το οποίο διεξάγεται για 5η χρονιά στο Ωδείο Αθηνών.

Ο Ψυχίατρος, Ψυχαναλυτής και Ομότιμος Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής του Παντείου Πανεπιστημίου, κ. Στέλιος Στυλιανίδης, υποστήριξε ότι η σχέση της νέας γενιάς με την εργασία δεν μπορεί να κατανοηθεί με τα εργαλεία του παρελθόντος, καθώς οι κοινωνικές, τεχνολογικές και πολιτισμικές συνθήκες έχουν αλλάξει ριζικά. Όπως σημείωσε, «το αληθινό ταξίδι είναι να βλέπεις τον κόσμο με καινούργια μάτια», προσθέτοντας ότι χρειάζεται «να δούμε με καινούργια ματιά τη συγκατασκευή νοήματος και εργασίας».

Αναφέρθηκε στη μοναξιά που βιώνουν πολλοί νέοι ακόμη και μέσα στο εργασιακό περιβάλλον, επισημαίνοντας ότι η Gen Z διαθέτει «την καλύτερη σωματική υγεία και τη χειρότερη ψυχική υγεία». Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη η εργασιακή κουλτούρα να ενσωματώνει το νόημα και το όραμα, ενώ προειδοποίησε ότι «το πρόβλημα είναι η συγκατασκευή νοήματος» και ότι «η μη ενσώματη επαφή επηρεάζει την ψυχή».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ένα μέρος των social media «διαστροφικό, μετατρέποντας τους ίδιους τους χρήστες σε προϊόν», λέγοντας ότι «αιχμαλωτίζουν την προσοχή και πλουτίζουν,ενώ εμείς γινόμαστε εμπόρευμα στις BigTech». «Όταν αποσυνδέεται κάποιος, πρέπει να βρίσκει πράγματα που δίνουν χρώμα στην ψυχή του», κατέληξε.

Από την πλευρά της, η κυρία Mariam Chousein, Recruitment Team Leader - Hiring Solutions του kariera.gr, υποστήριξε ότι η σχέση της Gen Z με την εργασία δεν είναι προβληματική αλλά μεταβατική, καθώς εργοδότες και εργαζόμενοι καλούνται να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και απαιτήσεις.

Όπως ανέφερε, «δεν είναι σχέση με αγκάθια, είναι μια σχέση που πρέπει να χτιστεί πάνω σε νέες προσδοκίες των εργαζομένων», ενώ τόνισε ότι οι νέοι αναζητούν «ευελιξία και νόημα στη δουλειά που κάνουν».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, περισσότερο από το 60% της Gen Z επιθυμεί υβριδικά μοντέλα εργασίας, ενώ αξιολογεί ιδιαίτερα την κουλτούρα, τις αξίες και τη φήμη ενός εργοδότη.

Επεσήμανε ότι «οι νέοι εργαζόμενοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη συνεχή μάθηση και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων», σημειώνοντας ότι «αυτό που ζητά ένας υποψήφιος της Gen Z είναι η ταχύτητα». Αναφερόμενη στην εκπαίδευση προσωπικού, υπογράμμισε ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύσουν στους νέους ανθρώπους, προσθέτοντας ότι «αν το κάνουν όλοι οι εργοδότες ταυτόχρονα, αυτό σημαίνει ότι όλοι επενδύουν στη νέα γενιά».

Κατά την ίδια, η συζήτηση δεν είναι πρωτίστως ηλικιακή αλλά κοινωνική και πολιτική, καθώς πρόκειται για «μια γενιά που ψάχνει την ψυχική υγεία και θέλει να συνδέεται με ανθρώπους».

Παίρνοντας τον λόγο, ο κ. Νίκος Ζάρος, Co-founder & Commercial Director, Side Studio, μίλησε από τη σκοπιά μιας γενιάς που ενηλικιώθηκε μέσα στην οικονομική κρίση και την πανδημία, υποστηρίζοντας ότι οι εμπειρίες αυτές διαμόρφωσαν διαφορετικές προτεραιότητες απέναντι στην εργασία.

Όπως ανέφερε, οι προηγούμενες γενιές αναγκάστηκαν να θυσιάσουν σημαντικές προσωπικές στιγμές προκειμένου να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους. «Δεν είμαστε διατεθειμένοι εμείς, ως Gen Z, να το ζήσουμε αυτό με τον ίδιο τρόπο», σημείωσε, ενώ τόνισε ότι «το πάθος μου δεν το διαπραγματεύομαι με τίποτα». Αναφερόμενος στη σχέση εργαζομένων και επιχειρήσεων, υποστήριξε ότι «το όραμα μιας εταιρείας δεν επιβάλλεται, συνδημιουργείται».

Όπως πρόσθεσε, «πρέπει ο εργαζόμενος να νιώθει μέρος του οράματος, ώστε να αναπτύσσεται πραγματική σύνδεση με τον οργανισμό και τους στόχους του».

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