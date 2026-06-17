Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Developers Day του kariera.gr στη Θεσσαλονίκη

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρώτο Developers Day στη Θεσσαλονίκη, με τη συμμετοχή περισσότερων από 650 συμμετεχόντων. Το event, το οποίο φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως θεσμός και στη Βόρεια Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 13 Ιουνίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης και έφερε σε επαφή εταιρείες της από τους κλάδους της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής με επαγγελματίες που επιθυμούν να κάνουν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ομιλίες και διαδραστικά workshops από ειδικούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με θεματικές που κάλυπταν τους σύγχρονους πυλώνες της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 3.500 προσωπικές συνεντεύξεις, ενώ παράλληλα οι ενδιαφερόμενοι είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις με recruiters και να ενημερωθούν για τις σύγχρονες τάσεις και τις προοπτικές απασχόλησης στον χώρο.

Ο Juxhin Caca, Project Manager, Tech Community στο kariera.gr δήλωσε: «Το Developers Day Θεσσαλονίκη δεν ήταν απλώς ένα tech event. Ήταν η απόδειξη πως όταν η τεχνολογική κοινότητα, οι επιχειρήσεις, οι ακαδημαϊκοί φορείς και οι θεσμικοί οργανισμοί συναντώνται γύρω από ένα κοινό όραμα, μπορούν να δημιουργήσουν κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Με περισσότερους από 650 συμμετέχοντες και 30 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, η φετινή διοργάνωση ανέδειξε τη δυναμική της Θεσσαλονίκης ως ενός σύγχρονου κόμβου τεχνολογίας, γνώσης και καινοτομίας».

Εκπρόσωπος της SKG.EDUCATION ανέφερε: «Φέτος το Developers Day ήρθε για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και στην SKG.EDUCATION χαρήκαμε που ήμασταν μέρος του. Ως Platinum Sponsor, συναντήσαμε ανθρώπους με πραγματική όρεξη για τον χώρο, μιλήσαμε για το AI, για τα επόμενα βήματα, για το πώς όλα αυτά αλλάζουν τον τρόπο που δουλεύουμε. Οι συζητήσεις και τα workshops της ημέρας έδειξαν πόσο δυνατή και ενεργή είναι η κοινότητα των developers στη Θεσσαλονίκη. Ανυπομονούμε να τα ξαναπούμε».

Το Developers Day επιβεβαίωσε τον ρόλο της Θεσσαλονίκης ως ανερχόμενου τεχνολογικού hub στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναδεικνύοντας τη δυναμική ανάπτυξης του κλαδου στην περιοχή. Η μεγάλη προσέλευση και η συμμετοχή σημαντικών εταιρειών αποτύπωσαν το έντονο ενδιαφέρον για την τεχνολογία και τις ψηφιακές δεξιότητες, τοποθετώντας τη Θεσσαλονίκη στον χάρτη των σημαντικών τεχνολογικών προορισμών της χώρας.