Η μετά καζίνο εποχή για το ιστορικό Mont Parnes – Στο φουλ οι μηχανές του Project Voria

Snapshot Το ιστορικό ακίνητο του Mont Parnes επιστρέφει στην ΕΤΑΔ για μελλοντική αξιοποίηση μετά τη μετεγκατάσταση του καζίνο στο Μαρούσι στο πλαίσιο του Project Voria.

Η ΕΤΑΔ έχει αναθέσει μελέτη για τη βέλτιστη χρήση των εγκαταστάσεων, εξετάζοντας ήπια τουριστική ανάπτυξη λόγω της περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.

Το Project Voria ύψους 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, καζίνο, χώρους συνεδρίων και ψυχαγωγίας, με αναμενόμενη λειτουργία σε δύο χρόνια.

Η North Star αναλαμβάνει την ανακατασκευή του Πύργου Μυλωνά και την αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στην Πάρνηθα, με έργα προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ.

Το Project Voria αναμένεται να δημιουργήσει περίπου 2.000 θέσεις εργασίας και να ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική και το τουριστικό προϊόν των βορείων προαστίων της Αθήνας. Snapshot powered by AI

Η αποχώρηση του καζίνο από την Πάρνηθα, θα σηματοδοτήσει ένα τέλος εποχής καθώς η παρουσία του «στο βουνό» όπως συνήθιζαν να λένε χαρακτηριστικά οι θαμώνες του σημάδεψε την νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας από το μακρινό 1961 όταν και άνοιξε τις πόρτες του στους επισκέπτες.

Σε ότι αφορά το κτίριο του Mont Parnes, πρόκειται για ένα μοναδικό περιουσιακό στοιχείο, με ιδιαίτερα φυσικά, ιστορικά και αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, σε μια περιοχή εξαιρετικής περιβαλλοντικής σημασίας για την Αττική. Καθώς λοιπόν η διοίκηση της ΕΤΑΔ αντιλαμβάνεται τη σημασία του, δεν περιμένει παθητικά την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης και έχει ξεκινήσει ήδη να διερευνά τρόπους για τη μελλοντική αξιοποίηση του.

Αν και το Μον Παρνές παραμένει σε λειτουργία, η επόμενη ημέρα είναι ήδη στο τραπέζι των διαβουλεύσεων, με την ΕΤΑΔ να έχει ήδη ξεκινήσει συστηματικά τη διερεύνηση για τη βέλτιστη αξιοποίησή του, με οργανωμένο σχεδιασμό και με στόχο να εξεταστούν οι επενδυτικές δυνατότητες που θα μπορέσουν να αναδείξουν περαιτέρω την αξία του ακινήτου αυτού.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΤΑΔ έχει ήδη αναθέσει την εκπόνηση μελέτης για τις πιθανές χρήσεις των εγκαταστάσεων. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης περιλαμβάνεται και το εγκαταλελειμμένο Σανατόριο, ένα κτίριο που εδώ και δεκαετίες παραμένει παρατημένο και επιβαρυμένο από σοβαρά προβλήματα στατικότητας, ιδίως μετά τον σεισμό του 1999.

Ένα προφανές σενάριο για τη μελλοντική πορεία των εγκαταστάσεων της Πάρνηθας είναι να μετατραπεί σε ένα project ήπιας τουριστικής ανάπτυξης, καθώς η τοποθεσία του σε υψόμετρο 1.078 μέτρων στη θέση Μαυροβούνι στην Πάρνηθα, σε μία περιοχή που έχει ανακηρυχθεί ως εθνικός δρυμός, δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες παρεμβάσεις.

Με βάση αυτό το δεδομένο το εγχείρημα για να βρεθεί επενδυτής δυσκολεύει καθώς οι εγκαταστάσεις του Μον Παρνές, που όπως αναφέρουμε και παραπάνω χρονολογούνται από τη δεκαετία του ’60, απαιτούν ένα αρκετά «σεβαστό» ποσό σε επενδύσεις για να επανέλθουν σε λειτουργική κατάσταση. Για παράδειγμα οι εκτεταμένες φθορές στον Πύργο Μυλωνά, μπορεί να απαιτούν μεγάλα ποσά για την ανακαίνιση του.

Βέβαια όπως σημείωσε η διοίκηση της North Star, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της για τη μετεγκατάσταση του καζίνο, προβλέπεται η εντός τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας του Voria, υλοποίηση της ανακατασκευής του Πύργου Μυλωνά, καθώς και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το ιστορικό Mont Parnes, έργα προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του Voria, η North Star θα ενισχύει οικονομικά τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καθώς και τις εργασίες συντήρησης του Τελεφερίκ.

Το κτίριο και το υπερσύγχρονο Τελεφερίκ θα αποδοθούν στην ΕΤΑΔ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον και οι δυσκολίες…

Πηγές της αγοράς υποστηρίζουν ότι κάτι έχει αρχίσει ήδη να κινείται σε ότι αφορά το επενδυτικό ενδιαφέρον, όμως παράλληλα επισημαίνουν ότι σε ανάλογες περιπτώσεις του παρελθόντος το αρχικό ενδιαφέρον δεν μετατρέπεται εύκολα σε «πραγματικό» με αποτέλεσμα η υλοποίηση των έργων να «κολλάει» για χρόνια.

Πρόκειται όμως για ένα project που αν αξιοποιηθεί μέσα από μία σοβαρή επενδυτική προσπάθεια, με τον σεβασμό και την προσοχή που απαιτείται λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής στην οποία βρίσκεται, μπορεί να έχει μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης και κερδοφορίας σε αυτούς που θα το επιχειρήσουν…

Παρουσιάστηκαν τα νέα σχέδια του Project VORIA

Παράλληλα στις «ράγες» μπαίνει για τα καλά η επένδυση των €380 εκατ. που παίρνει μορφή και δημιουργεί έναν νέο προορισμό διεθνών προδιαγραφών δίνοντας νέα αναπτυξιακή δυναμική στα βόρεια προάστια της Αθήνας

Η επένδυση ύψους €380 εκατ. που φιλοδοξεί να δημιουργήσει στο Μαρούσι έναν νέο προορισμό φιλοξενίας, ψυχαγωγίας και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων διεθνών προδιαγραφών. Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο εργοτάξιο του συγκροτήματος στη συμβολή των Λεωφόρων Κηφισίας και Σπ. Λούη, παρουσιάστηκε η νέα ταυτότητα του Project VORIA και η συμβολή που αναμένεται να έχει στην ανάπτυξη και στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Το Project VORIA, το οποίο έχει περάσει ήδη σε φάση κατασκευής, αναπτύσσεται με στόχο να δημιουργήσει έναν νέο και σύγχρονο προορισμό που θα συνδυάζει τη φιλοξενία και την ψυχαγωγία σε μία ενιαία ανάπτυξη. Το πολυδύναμο συγκρότημα θα περιλαμβάνει ξενοδοχείο πέντε αστέρων, χώρους συνεδρίων και εκδηλώσεων, επιλογές εστίασης και ψυχαγωγίας, καθώς και καζίνο.

Μία νέα πνοή στα Βόρεια Προάστια

Το Project VORIA αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αξία για την οικονομία και την κοινωνία. Σύμφωνα με τις σχετικές μελέτες, η επένδυση ύψους €380 εκατ. εκτιμάται ότι θα αποφέρει οφέλη για το Δημόσιο που προσεγγίζουν τα €700 εκατ. σε ορίζοντα δεκαετίας, ενώ παράλληλα θα δημιουργήσει περίπου 2.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας. Η ανάπτυξη ενός νέου πόλου φιλοξενίας και ψυχαγωγίας αναμένεται να ενισχύσει την επισκεψιμότητα και να συμβάλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Αθήνας, ενδυναμώνοντας παράλληλα τον ρόλο των βορείων προαστίων ως προορισμού για επιχειρηματικές και συνεδριακές δραστηριότητες. Το έργο περιλαμβάνει επίσης σημαντικές παρεμβάσεις με ευρύτερο δημόσιο όφελος, όπως η δημιουργία νέων υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου, η αναβάθμιση των κυκλοφοριακών υποδομών ενώ επιπλέον €30 εκατ. καταβάλλονται υπέρ του Δημοσίου στο πλαίσιο της μετεγκατάστασης του Καζίνο Πάρνηθας.

Το Καζίνο, στη νέα του στέγη, θα αποτελεί έναν υπερσύγχρονο προορισμό ψυχαγωγίας, προσφέροντας μια αναβαθμισμένη εμπειρία παιχνιδιού και διασκέδασης, με την εγγύηση ποιότητας και ασφάλειας της Regency Entertainment. Θα διαθέτει 60 τραπέζια παιγνίων, 1.100 slot machines, ηλεκτρονικά τερματικά καθώς και VIP αίθουσες, εστιατόρια και μπαρ.

Ξενοδοχειακές υποδομές με τη σφραγίδα της ΜGallery του Ομίλου Accor

Κεντρικό στοιχείο του συγκροτήματος θα αποτελέσει το νέο ξενοδοχείο πέντε αστέρων, το οποίο θα λειτουργήσει υπό τη διαχείριση της MGallery Collection του Ομίλου Accor, ενός διεθνούς brand που περιλαμβάνει ξενοδοχεία με ξεχωριστή ταυτότητα, αρχιτεκτονικό χαρακτήρα και υψηλές προδιαγραφές φιλοξενίας. Η στρατηγική συνεργασία διάρκειας 25 ετών ενισχύει τη διεθνή διάσταση του έργου και εντάσσει το Μαρούσι σε ένα αναγνωρισμένο παγκόσμιο δίκτυο φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο θα διαθέτει 170 δωμάτια και σουίτες, σύγχρονες εγκαταστάσεις ευεξίας και spa 2.000 τ.μ., χώρους εστίασης και αναψυχής, πισίνα, καθώς και συνεδριακές υποδομές με αμφιθέατρο δυναμικότητας 1.100 θέσεων. Ο Όμιλος Accor συμμετέχει από το αρχικό στάδιο σχεδιασμού της νέας ξενοδοχειακής μονάδας, διασφαλίζοντας την πλήρη ενσωμάτωση των προδιαγραφών και της φιλοσοφίας του brand σε κάθε πτυχή του έργου.

Περιβάλλον και ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι στην καρδιά της ανάπτυξης

Ο σχεδιασμός του Project VORIA έχει βασιστεί στην αρχή ότι το συγκρότημα θα εντάσσεται ομαλά στον αστικό ιστό της περιοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, το κτίριο αναπτύσσεται σε ύψος χαμηλότερο από τα γειτονικά κτίρια, ενώ η αρχιτεκτονική του περιορίζει την αίσθηση του όγκου και ενισχύει τη σύνδεσή του με το περιβάλλον. Παράλληλα, ενσωματώνει σύγχρονες πρακτικές βιωσιμότητας και εκτεταμένους χώρους πρασίνου συνολικής έκτασης 17.232 τ.μ., οι οποίοι υπερβαίνουν σημαντικά τις προβλεπόμενες απαιτήσεις. Στο ίδιο πλαίσιο, 25 από τα 50 συνολικά στρέμματα της έκτασης παραχωρήθηκαν στον Δήμο Αμαρουσίου για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ελεύθερης πρόσβασης για όλους τους πολίτες, συνολικής έκτασης περίπου 30.000 τ.μ., ενισχύοντας το διαθέσιμο δημόσιο χώρο.

Οδικά έργα - «ανάσα» για την κυκλοφορία σε όλη την περιοχή

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στις παρεμβάσεις που προβλέπονται για την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών υποδομών της περιοχής, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης. Με χρηματοδότηση αποκλειστικά της North Star Entertainment, που είναι ο φορέας της επένδυσης, και με την παραχώρηση περίπου 3.500 τ.μ. από την έκταση του έργου για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, θα υλοποιηθούν έργα στον κόμβο των λεωφόρων Κηφισίας και Σπύρου Λούη, στους παραδρόμους που περιβάλλουν την ανάπτυξη, κατά μήκος της Σπύρου Λούη, καθώς και στην πεζογέφυρα των Ολυμπιακών Αγώνων που συνδέει το Χαλάνδρι με το ΟΑΚΑ. Σύμφωνα με τα ευρήματα της συγκοινωνιακής μελέτης, η κατασκευή δύο νέων ανισόπεδων κόμβων σε συνδυασμό με τις συμπληρωματικές παρεμβάσεις θα εξασφαλίσουν τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και θα ελαφρύνουν τη συνολική κυκλοφοριακή λειτουργία της ευρύτερης περιοχής. Επισημαίνεται, άλλωστε, πως οι ώρες αιχμής της επισκεψιμότητας του Voria, διαφοροποιούνται από εκείνες των υπόλοιπων δραστηριοτήτων και χρήσεων που συγκεντρώνονται στην περιοχή.

Νέα εποχή για το Mont Parnes

Σημειώνεται ότι, εντός τριών ετών από την έναρξη λειτουργίας του Voria, προβλέπεται η υλοποίηση της ανακατασκευής του Πύργου Μυλωνά, καθώς και η αποκατάσταση του φυσικού τοπίου στη θέση όπου βρίσκεται σήμερα το ιστορικό Mont Parnes, έργα προϋπολογισμού 19 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, για μία πενταετία από την έναρξη λειτουργίας του Voria, η North Star θα ενισχύει οικονομικά τις δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Εθνικού Δρυμού Πάρνηθας, καθώς και τις εργασίες συντήρησης του Τελεφερίκ.

Το κτίριο και το υπερσύγχρονο Τελεφερίκ θα αποδοθούν στην ΕΤΑΔ και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πρόκειται για παρεμβάσεις στρατηγικής σημασίας με ισχυρό και διαρκές αποτύπωμα, οι οποίες αναβαθμίζουν ουσιαστικά την Πάρνηθα και ενισχύουν το δημόσιο συμφέρον, δημιουργώντας πολλαπλασιαστικά οφέλη για την τοπική κοινωνία και την Αττική στο σύνολό της.

Οι Συντελεστές του Έργου

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες έχουν εκπονηθεί από το αμερικανικό Γραφείο «WAGT», με την υποστήριξη του ελληνικού Γραφείου «ASPA-KST».

Την κατασκευή έχει αναλάβει η ΜΕΤΚΑ/METLEN του Ομίλου Μυτιληναίου.

Το Project Management, υλοποιεί η εταιρεία «ECC».

Ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων δημιουργήθηκε από την «Wiberly Interiors» της WAGT, οι κυκλοφοριακές μελέτες εκπονήθηκαν από την «Δρόμος ΕΠΕ», οι περιβαλλοντικές μελέτες από την «Echmes», οι στατικές μελέτες από την «HPL»- Γραφείο PPanagiotopoulou, οι μηχανολογικές μελέτες από την «LDK» και την «TETRAS» και οι μελέτες φωτισμού από το αμερικανικό Γραφείο «GLMD» και την «Lighting Art».