Στα 406,1 δισ. το δημόσιο χρέος το 2025 – Πτώση του ΑΕΠ κατά 63% σε μία πενταετία

Στα 406,1 δισ. ευρώ ανήλθε το δημόσιο χρέος το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους. Παρά την αύξηση σε απόλυτα μεγέθη, το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ συνέχισε την πτωτική του πορεία, καταγράφοντας μείωση ύψους 63% σε σύγκριση με το 2020 και υποχωρώντας στο 146%.

Οι μεικτές χρηματοδοτικές ανάγκες του Κρατικού Προϋπολογισμού κατά το 2025 (εξαιρουμένου του stock του βραχυπρόθεσμου χρέους εντόκων και repos) ανήλθαν στο ποσό των 17,649 δισ. ευρώ και καλύφθηκαν:

– Από μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό ύψους 9,38 δισ. ονομαστικής αξίας και με αξία διακανονισμού (ταμειακή εισροή) ύψους 9,579 δισ. ευρώ.

– Έσοδα από χρηματοοικονομικές συναλλαγές 2,483 δισ. ευρώ.

– Αύξηση βραχυπρόθεσμου δανεισμού 5,461 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά την αύξηση του βραχυπρόθεσμου δανεισμού, το απόθεμα των εντόκων γραμματίων μειώθηκε κατά 446 εκατ. και ανήλθε στα 7,969 δισ. ευρώ ενώ, τα Repos αυξήθηκαν κατά 5,907 δισ. ευρώ, διαμορφώνοντας το συνολικό τους απόθεμα στο τέλος του 2025 στα 62,851 δισ. ευρώ.

Η μεσοσταθμική διάρκεια του νέου δανεισμού μεσομακροπρόθεσμου χρέους για το 2025 διαμορφώθηκε στα 14,6 έτη, ενώ, το μεσοσταθμικό κόστος του νέου δανεισμού –εκτός των συμφωνιών REPO– διαμορφώθηκε σε 2,89%.

Ο Οργανισμός υιοθέτησε μία συντηρητική προσέγγιση διαχείρισης χρέους, αξιοποιώντας τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς για να συγκεντρώσει συνολικά 7,7815 δισ. ευρώ μέσω εκδόσεων ομολόγων, εκ των οποίων 7,0145 δισ. μέσω κοινοπρακτικών συναλλαγών (νέες εκδόσεις 10ετών, 15ετών και 30ετών ομολόγων) και 727,1 εκατ. μέσω δημοπρασιών από επανεκδόσεις υφιστάμενων τίτλων.

Επίσης, συνέχισε την προληπτική διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους της Ελλάδας με την πρόωρη αποπληρωμή 5,3 δισ. ευρώ δανείων GLF, όπως είχε προγραμματιστεί στη χρηματοδοτική στρατηγική του 2025.

Η προληπτική διαχείριση του χρέους επέτρεψε την επιτυχή εκτέλεση του προγράμματος χρηματοδότησης της Ελλάδας και την περαιτέρω βελτίωση του προφίλ του χρέους της, σε ένα περιβάλλον προκλήσεων, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα του κανονικού εκδότη.