Όλες οι αλλαγές στα ΙΧ και τη φορολόγησή τους

Σημαντικές αλλαγές στο καθεστώς φορολόγησης των ΙΧ, με έμφαση στα υβριδικά και ηλεκτρικά οχήματα, αλλά και στον τρόπο επιβολής και ελέγχου προστίμων, περιλαμβάνει το νέο πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, τα υβριδικά ηλεκτρικά ΙΧ θα έχουν έκπτωση 50% στο τέλος ταξινόμησης, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπομπών CO2.

Για τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα οχήματα μηδενικών εκπομπών προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από το τέλος ταξινόμησης. Παράλληλα, θεσπίζεται και μεταβατική πρόβλεψη, με έκπτωση 75% στο τέλος για οχήματα που εκπέμπουν έως 75 γραμμάρια CO2, εφόσον έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα στο διάστημα από 1η Νοεμβρίου 2025 έως 31 Μαΐου 2026.

Καταργείται η εξαίρεση που ίσχυε για αποζημιώσεις και παροχές σε είδος για υβριδικά ΙΧ χαμηλών ρύπων έως 50 g CO2, περιορίζοντας πλέον το ευνοϊκό καθεστώς αποκλειστικά σε οχήματα μηδενικών εκπομπών.

Η ρύθμιση αφορά οχήματα που αποκτώνται μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου και ισχύει για αυτοκίνητα με λιανική τιμή προ φόρων έως 40.000 ευρώ. Παράλληλα, παροχή σε είδος προκύπτει για ΙΧ με λιανική τιμή προ φόρων από 20.000 ευρώ και άνω.

Ενδεικτικά, για όχημα αξίας 25.000 ευρώ, η παροχή σε είδος υπολογίζεται στις 3.900 ευρώ, με φορολογική επιβάρυνση περίπου 1.000 ευρώ για εισόδημα 1.400 ευρώ.

Εντατικοποίηση ελέγχων και πρόστιμα με τη συνδρομή ΑΙ

Την ίδια ώρα, ενισχύονται οι έλεγχοι για παραβάσεις όπως ανασφάλιστα οχήματα, οχήματα σε ακινησία και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, με τη συμβολή της τεχνητής νοημοσύνης.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι:

-125.051 οχήματα είναι ανασφάλιστα

-170.000 δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας

-Από 700.000 έως 2,9 εκατ. ΙΧ εκτιμάται ότι δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ

Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές καθυστερήσεις στην εξέταση ενστάσεων.

Η διαδικασία ενστάσεων

Οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μέσω της εφαρμογής «διασταυρωτικοί έλεγχοι», καταθέτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Η τεχνητή νοημοσύνη θα αναλαμβάνει την αρχική επεξεργασία των εγγράφων, ελέγχοντας την εγκυρότητά τους και τη συνάφειά τους με την ένσταση, ενώ η τελική απόφαση θα λαμβάνεται από αρμόδιο υπάλληλο.

Τα αποτελέσματα της διαδικασίας αναμένεται να γνωστοποιούνται εντός 30 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της ένστασης.