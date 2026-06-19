Άλμα 37% στα έσοδα του ελληνικού τουρισμού στο α’ τετράμηνο παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή

Snapshot Τα έσοδα από τον ελληνικό τουρισμό αυξήθηκαν κατά 9,5% τον Απρίλιο, φτάνοντας πάνω από 1,1 δισ. ευρώ παρά την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Στο πρώτο τετράμηνο του έτους, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν σε 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 37% σε σχέση με πέρυσι.

Η αύξηση στα έσοδα του τουρισμού αντιστοιχεί σε περίπου 753 εκατ. ευρώ περισσότερα από την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ο ελληνικός τουρισμός δείχνει ανθεκτικότητα στις γεωπολιτικές εντάσεις, στη μείωση των ταξιδιών και στη συρρίκνωση των αποθεμάτων αεροπορικού καυσίμου.

Η Ελλάδα ενισχύει σταδιακά τη θέση της ως προορισμός και για τους χειμερινούς μήνες, προωθώντας την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Snapshot powered by AI

Ανθεκτικός αποδείχθηκε και τον Απρίλιο ο ελληνικός τουρισμός, παρά τη μεγάλη ένταση που επικράτησε στον Κόλπο.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ξεπέρασαν το 1,1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 9,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Η επίδοση αυτή σημειώθηκε μέσα σε περιβάλλον αβεβαιότητας, αλλά και διαδοχικών παραβιάσεων της εύθραυστης εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις 8 Απριλίου.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακή σε επίπεδο τετραμήνου. Από τις αρχές του έτους έως και τον Απρίλιο, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν τα 2,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Σε απόλυτους αριθμούς, η αύξηση αντιστοιχεί σε περίπου 753 εκατ. ευρώ.

Τα στοιχεία της ΤτΕ επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού, ο οποίος φαίνεται να επηρεάζεται περιορισμένα από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τη μείωση των ταξιδιών και τη συρρίκνωση των αποθεμάτων αεροπορικού καυσίμου.

Παράλληλα, αποτυπώνουν τη σταδιακή ενίσχυση της Ελλάδας ως προορισμού και για τους χειμερινούς μήνες, κάτι που ενισχύει την προσπάθεια επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία χρόνια.