Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες στο «posokanei» - Δρομολογούνται και νέα εργαλεία

Δρομολογούνται βελτιώσεις και νέα εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πολιτών

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Παπαστεργίου: Πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες στο «posokanei» - Δρομολογούνται και νέα εργαλεία
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  • Η εφαρμογή σύγκρισης τιμών «posokanei» έχει ήδη προσελκύσει πάνω από 250.000 μοναδικούς χρήστες και θα αναβαθμιστεί με νέα εργαλεία, όπως η εμφάνιση μη διαθέσιμων προϊόντων.
  • Η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και εποπτεύεται από την ανεξάρτητη αρχή Ελέγχου της Αγοράς, με τεχνική υποστήριξη από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
  • Δημιουργείται ενιαία ψηφιακή ενότητα που θα επιτρέπει στους πολίτες να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους στο Δημόσιο με πληροφορίες για υπάλληλο και εκτιμώμενο χρόνο ολοκλήρωσης.
  • Ενισχύεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από το Δημόσιο μέσω υπεύθυνης δήλωσης του πολίτη και συλλογής στοιχείων από τις υπηρεσίες.
  • Σχεδιάζεται μηχανισμός ελέγχου ηλικίας για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, που θα επιτρέπει το ξεκλείδωμά τους μόνο σε χρήστες που πληρούν το ηλικιακό όριο.
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Περισσότεροι από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν ήδη αξιοποιήσει την εφαρμογή σύγκρισης τιμών «posokanei», σύμφωνα με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, ο οποίος προανήγγειλε τις επόμενες ψηφιακές παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε ότι η εφαρμογή δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, σημειώνοντας ότι «δεν πρόκειται από μόνο του να λύσει το θέμα της ακρίβειας».

Ωστόσο, όπως τόνισε, αποτελεί «ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια του καταναλωτή», δίνοντας τη δυνατότητα σύγκρισης τιμών μεταξύ σούπερ μάρκετ και καλύτερης οργάνωσης των αγορών.

Μέχρι στιγμής, πάνω από 250.000 μοναδικοί χρήστες έχουν επισκεφθεί την πλατφόρμα, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των πολιτών. Απαντώντας σε παρατηρήσεις χρηστών, ο υπουργός προανήγγειλε βελτιώσεις, όπως η δυνατότητα να εμφανίζονται τα προϊόντα που δεν είναι διαθέσιμα σε κάθε σούπερ μάρκετ, ώστε να γίνεται πιο ακριβής σύγκριση τιμών.

Όπως εξήγησε, η πλατφόρμα αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τη λειτουργία της να εποπτεύεται από την ανεξάρτητη αρχή Ελέγχου της Αγοράς, ενώ το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης συνδράμει τεχνικά.

Σημαντική εξέλιξη αποτελεί η δημιουργία ενιαίας ενότητας όπου οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων τους στο Δημόσιο. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να βλέπει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η υπόθεσή του, ποιος υπάλληλος την έχει αναλάβει και ποιος είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης. «Με έναν μοναδικό αριθμό αιτήματος θα μπορείς να αναζητήσεις τα πάντα», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Επιπλέον ενισχύεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών από το Δημόσιο, με τον πολίτη να υποβάλλει μία υπεύθυνη δήλωση και τις υπηρεσίες να αναλαμβάνουν τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με ευρωπαϊκή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης για την αναβάθμιση του ψηφιακού βοηθού. Στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί να «συνομιλεί» με το σύστημα και να λαμβάνει πιο άμεσες και ακριβείς απαντήσεις για υπηρεσίες και διαδικασίες.

Έλεγχος ηλικίας για πατίνια μέσω εφαρμογής

Στα σχέδια περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μηχανισμού ελέγχου ηλικίας για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, στα πρότυπα όσων ισχύουν για αλκοόλ και καπνικά προϊόντα. Όπως εξήγησε, το σύστημα θα επιτρέπει το «ξεκλείδωμα» της συσκευής μόνο εφόσον επιβεβαιώνεται ότι ο χρήστης πληροί το ηλικιακό όριο που θα τεθεί.

Αναφερόμενος στο Κτηματολόγιο, ο κ. Παπαστεργίου σημείωσε ότι η κτηματογράφηση έχει φτάσει στο 99%, με το υπόλοιπο 1% να αφορά περιοχές όπως το Βόρειο Αιγαίο και η Κέρκυρα.

Παράλληλα, οι υποδομές έχουν μεταφερθεί στο cloud, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αξιοπιστία των υπηρεσιών. Ωστόσο, επισήμανε ότι απομένει σημαντική δουλειά για τη διόρθωση λαθών και τη μείωση των καθυστερήσεων, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2027.

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