Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται

Όλες οι ημερομηνίες πληρωμών των συντάξεων Ιουλίου 2026

Παναγιώτης Βελισσάρης

Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 για τους μη μισθωτούς θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.
  • Οι συντάξεις Ιουλίου 2026 για τους μισθωτούς θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.
  • Οι επικουρικές συντάξεις ιδιωτικού τομέα θα καταβληθούν στις 25 Ιουνίου για όλους τους δικαιούχους.
  • Τα ποσά των συντάξεων θα είναι διαθέσιμα στους λογαριασμούς από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας.
Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των συντάξεων Ιουλίου 2026, με τον e-ΕΦΚΑ να γνωστοποιεί τις ημερομηνίες καταβολής. Ειδικότερα οι συντάξεις των μη μισθωτών πρόκειται να καταβληθούν στις 25 Ιουνίου και των μισθωτών στις 29 Ιουνίου.

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μη μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μη μισθωτούς την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα:

  • Ο ΟΑΕΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Ο ΟΓΑ θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΑ (μη Μισθωτών) θα καταβάλλει τις συντάξεις την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Οι συντάξεις ΕΦΚΑ για όσους είναι συνταξιούχοι (Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (ν.4387/2016) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών) θα καταβληθούν την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026

Συντάξεις Ιουλίου 2026 - Μισθωτοί

Οι πληρωμές των κύριων και των επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός Ιουλίου 2026 θα διενεργηθούν για τους μισθωτούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026.

  • Το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το Δημόσιο θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Οι προσωρινές συντάξεις Ενόπλων Δυνάμεων, Σωμάτων Ασφαλείας και Πυροσβεστικού Σώματος θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΝΑΤ και ΚΕΑΝ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΠ - ΜΜΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Το ΕΤΑΤ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ θα καταβάλλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Η ΔΕΗ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Ο ΟΤΕ θα καταβάλλει τις συντάξεις τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026
  • Οι Επικουρικές Συντάξεις του Δημοσίου θα καταβληθούν τη Δευτέρα 29 Ιουνίου 2026

Ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει τις συντάξεις των Ανασφάλιστων Υπερηλίκων την Τρίτη 30 Ιουνίου 2025.

Πότε μπαίνουν τα λεφτά στους λογαριασμούς

Να σημειωθεί πως οι συνταξιούχοι θα δουν τα λεφτά στους λογαριασμούς τους από το απόγευμα της προηγούμενης εργάσιμης μέρας,δηλαδή από την Τετάρτη 24 Ιουνίου και την Παρασκευή 26 Ιουνίου.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:34ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων – 16χρονη έριξε γροθιά σε συνομήλική της

20:27ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής μετά τη μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb

20:20ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα Τραμπ: Το Ιράν θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις στο πυρηνικό πρόγραμμα

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο: Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες - Κάηκαν δεκάδες ζώα

20:13LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Λόπεζ λέει «Thank U, Next» στους πρώην της, μαζί με το παιδί του Μπεν Άφλεκ - Βίντεο

20:12ΕΛΛΑΔΑ

Νέα διάσωση μεταναστών στην Κρήτη – Εντοπίστηκε πλοίο με 48 άτομα

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Βελτιωμένη η εικόνα του πύρινου μετώπου, άνοιξε η εθνική οδός - Βίντεο

20:00ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επίσημη η μεταγραφή του Τσάπρα - Υπέγραψε μέχρι το 2030

19:56ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Δίχρονο αγοράκι έπεσε από μπαλκόνι δευτέρου ορόφου

19:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Έρχεται η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων – Πότε ξεκινά η λειτουργία

19:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εγκαινιάστηκε το κτίριο της Διεύθυνσης Κυβερνοχώρου - Μητσοτάκης: «Ένα υπερσύχρονο ψηφιακό οχυρό»

19:38ΕΛΛΑΔΑ

«Εξαφανίστηκε» το μνημείο του Αντώνη Καρυώτη στον Πειραιά – Τι καταγγέλλει η μητέρα της Εμμανουέλας Καρυωτάκη

19:36LIFESTYLE

Πέθανε ο «μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας», Κλάιβ Ντέιβις, σε ηλικία 94 ετών

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική καταδίωξη: Ξεκίνησε από Μέγαρα, κατέληξε στο Κερατσίνι – Η μηχανή έπεσε πάνω σε σχολικό, τραυματίες οι αναβάτες

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Εντυπωσιακό βίντεο από τον ανεφοδιασμό ελικοπτέρων στην Υλίκη

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Προκαλεί η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήταν παράξενη γυναίκα, του έστησαν πλεκτάνη»

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Σταθεροποιήθηκε το 3χρονο που 30χρονος το έριξε σε λάκκο με κροκόδειλους στη Βρετανία

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη φωτιά στο Ακραίφνιο: Οχήματα περνούν δίπλα από τις φλόγες στην εθνική οδό

19:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Ιουλίου 2026

19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΚΟΣΜΟΣ

Διανομέας της Amazon έβγαλε εκατομμύρια γράφοντας εργασίες και δίνοντας εξετάσεις για φοιτητές – Οδηγήθηκε στη φυλακή

19:08LIFESTYLE

Δύσκολες ώρες για την Καίτη Γαρμπή: Ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις της - «Ζητώ την προσευχή σας»

14:18ΚΑΙΡΟΣ

Γιατί ο καύσωνας που σαρώνει την Ευρώπη, δεν φτάνει στη χώρα μας – Ο Μαρουσάκης εξηγεί

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο: Κτηνοτροφική μονάδα τυλίχθηκε στις φλόγες - Κάηκαν δεκάδες ζώα

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Qatargate: Ένταλμα σύλληψης για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες, άνοιξε η εθνική οδός

19:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Εντυπωσιακό βίντεο από τον ανεφοδιασμό ελικοπτέρων στην Υλίκη

19:24ΕΛΛΑΔΑ

Προκαλεί η σύζυγος του καθ’ ομολογίαν δολοφόνου της Σταυρούλας Λεβεντάκη: «Ήταν παράξενη γυναίκα, του έστησαν πλεκτάνη»

22:24LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Νίκα για Κωνσταντίνο Αργυρό: Στον καλύτερο μπαμπά που θα μπορούσαν να έχουν τα αγγελούδια μας

19:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κινηματογραφική καταδίωξη: Ξεκίνησε από Μέγαρα, κατέληξε στο Κερατσίνι – Η μηχανή έπεσε πάνω σε σχολικό, τραυματίες οι αναβάτες

18:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Μαρτυρικός ο θάνατός της, δείχνει η ιατροδικαστική εξέταση - Την χτύπησε με μπουκάλι, την μαχαίρωσε και της κατάφερε φονικό χτύπημα με κούτσουρο στο κεφάλι

19:13ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη φωτιά στο Ακραίφνιο: Οχήματα περνούν δίπλα από τις φλόγες στην εθνική οδό

20:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ακραίφνιο Βοιωτίας: Βελτιωμένη η εικόνα του πύρινου μετώπου, άνοιξε η εθνική οδός - Βίντεο

12:15WHAT THE FACT

Πούλησαν την εταιρεία τους για 1,38 δισ., την αγόρασαν πίσω για 415 εκατ. και την απογείωσαν με AI

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Ο νόμος των φυλακών: Ισοβίτες μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου κρατούμενο που είχε σκοτώσει τη 2χρονη κόρη της συντρόφου του

18:52ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Γαλλία: Δύο παιδιά νεκρά εξαιτίας του καύσωνα - Πέθαναν στο αμάξι της μητέρας τους ενώ εκείνη ψώνιζε

19:36LIFESTYLE

Πέθανε ο «μεγιστάνας της μουσικής βιομηχανίας», Κλάιβ Ντέιβις, σε ηλικία 94 ετών

10:15ΥΓΕΙΑ

Λαγοκέφαλος: Χάρτης με τις παραλίες που έχει εμφανιστεί - Πώς θα δώσουμε τις πρώτες βοήθειες

16:36ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο αδελφός του δημοσιογράφου Νίκου Νικολετάκη - Πνίγηκε ενώ κολυμπούσε

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλος: Πότε ξεκινά η επιδότηση €4,73 για κάθε κιλό - Ποιες περιοχές θα τη λάβουν πρώτες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ