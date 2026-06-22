ΑΑΔΕ: Έρχεται η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων – Πότε ξεκινά η λειτουργία

Snapshot Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων της ΑΑΔΕ αντικαθιστά τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και λειτουργεί από 24 Αυγούστου 2026.

Ενοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες, πληροφοριακά συστήματα, δεδομένα και τεχνολογικές υποδομές σε ένα συνεκτικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης.

Εισάγει τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, Big Data analytics και ανάλυσης κινδύνου για αυτοματοποίηση διαδικασιών και βελτίωση φορολογικής συμμόρφωσης.

Ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς μέσω σύγχρονων APIs και αναβαθμίζει την ασφάλεια και ανθεκτικότητα των υποδομών με νέες cloud και κυβερνοασφαλείς τεχνολογίες.

Η νέα δομή επιταχύνει τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ, μειώνει τη γραφειοκρατία και αυξάνει τις ψηφιακές υπηρεσίες για πολίτες και επιχειρήσεις. Snapshot powered by AI

Στη δημιουργία νέας Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προκειμένου να αντικατασταθεί η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο μοντέλο ψηφιακής διοίκησης, μέσω του οποίου αξιοποιούνται τεχνολογίες αιχμής, δεδομένων και έξυπνων συστημάτων που στόχο έχουν την ταχύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία της ΑΑΔΕ.

Ποιες είναι οι πέντε αλλαγές

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, οι πέντε βασικές αλλαγές που θα φέρει η νέα Γενική Διεύθυνση είναι:

1. Ενοποιεί ψηφιακές υπηρεσίες, πληροφοριακά συστήματα, δεδομένα και τεχνολογικές υποδομές σε ένα πιο συνεκτικό πλαίσιο σχεδιασμού και υλοποίησης.

2. Εισάγει πιο συστηματικά την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, των Big Data analytics και των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, με στόχο την αυτοματοποίηση διαδικασιών, την πρόβλεψη κινδύνων, τη στόχευση ελέγχων και τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης.

3. Ενισχύει τη διαλειτουργικότητα με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης μέσω σύγχρονων APIs, ώστε η ανταλλαγή δεδομένων να γίνεται ταχύτερα, ασφαλέστερα και με λιγότερη επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις.

4. Στηρίζει την περαιτέρω ανάπτυξη κρίσιμων ψηφιακών πλατφορμών, όπως το myDATA, που αποτελεί βασικό πυλώνα ψηφιακής απεικόνισης της οικονομικής δραστηριότητας και ενισχύει τη διαφάνεια, τη φορολογική δικαιοσύνη και την έγκαιρη αξιοποίηση της πληροφορίας.

5. Αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας, ανθεκτικότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριακών υποδομών, με έμφαση σε σύγχρονες cloud υποδομές, προηγμένα συστήματα κυβερνοασφάλειας και μηχανισμούς προστασίας των δεδομένων.

Σε λειτουργία από τις 24 Αυγούστου

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, με τη νέα δομή αποκτά ένα ενιαίο κέντρο ψηφιακής διακυβέρνησης και τεχνολογικής ανάπτυξης, το οποίο επιτρέπει ταχύτερη υλοποίηση έργων, καλύτερο συντονισμό των συστημάτων, περιορισμό του κατακερματισμού και αξιοποίηση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.

Η μετάβαση αυτή έχει άμεση σημασία για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς επιταχύνει τις συναλλαγές με την ΑΑΔΕ, μειώνει τη γραφειοκρατία, αυξάνει τις πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες και ενισχύει την ποιότητα της εξυπηρέτησης. Παράλληλα, δίνει στη φορολογική διοίκηση τη δυνατότητα να λειτουργεί πιο στοχευμένα και προληπτικά, με καλύτερη εικόνα των κινδύνων, των συναλλαγών και των αναγκών των φορολογουμένων.

Η νέα Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Υπηρεσιών και Συστημάτων θα λειτουργήσει από τις 24 Αυγούστου 2026 και αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη μετάβαση της ΑΑΔΕ σε ένα πιο σύγχρονο, ευέλικτο και ευφυές μοντέλο διοίκησης.

Πιτσιλής: Η ΑΑΔΕ λειτουργεί με ταχύτητα, ακρίβεια και προληπτική προσέγγιση

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε:«Η μεταρρύθμιση αυτή έχει άμεσο και απτό αποτέλεσμα για πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς μειώνει περαιτέρω τη γραφειοκρατία, αυξάνει τις πλήρως ψηφιακές υπηρεσίες και επιταχύνει τις συναλλαγές. Παράλληλα, ενισχύεται η διαφάνεια και η φορολογική δικαιοσύνη μέσω της αξιοποίησης των δεδομένων.

Η ΑΑΔΕ αποκτά, έτσι, τη δυνατότητα να λειτουργεί με ταχύτητα, ακρίβεια και προληπτική προσέγγιση απέναντι στις εξελίξεις. Στόχος μας είναι μια διοίκηση που προβλέπει αντί να ακολουθεί τις εξελίξεις, μειώνει τα διοικητικά βάρη για τον πολίτη και στηρίζει τις υγιείς επιχειρήσεις».

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