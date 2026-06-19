Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή

Τι ισχύει για προθεσμίες και εκπτώσεις

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων για φυσικά πρόσωπα είναι έως τις 15 Ιουλίου, ενώ για νομικά πρόσωπα με απλογραφικά βιβλία έως την τελευταία εργάσιμη του Ιουλίου.
  • Φορολογούμενοι που υπέβαλαν δήλωση μέχρι τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή, που μειώνεται σε 3% έως 15 Ιουνίου και 2% έως 15 Ιουλίου.
  • Οι επιστροφές φόρου και οι συμψηφισμοί οφειλών γίνονται αυτόματα μέσω της πλατφόρμας myAADE, εφόσον δηλωθεί σωστά ο IBAN.
  • Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης χωρίς κυρώσεις είναι δυνατή έως τις 15 Ιουλίου 2026 και θεωρείται ως αρχική για την έκπτωση φόρου.
  • Η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης και η σωστή καταχώριση IBAN είναι απαραίτητες για γρήγορες και αποτελεσματικές διαδικασίες επιστροφής και συμψηφισμού φόρου.
Snapshot powered by AI

Στις 15 Ιουλίου λήγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων (Ε1 και Ε3) για τα φυσικά πρόσωπα. Για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν απλογραφικά βιβλία, η προθεσμία εκτείνεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιουλίου.

Για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης (Ε1, Ε2, Ε3) μέσω της πλατφόρμας myAADE, συνδεθείτε με τους κωδικούς σας (taxisnet) στο aade.gr/dilosi-forologias-eisodimatos-fp-e1-e2-e3, επιλέξτε «Εισαγωγή», συμπληρώστε τα στοιχεία, ελέγξτε τις προσυμπληρωμένες πληροφορίες και πατήστε «Οριστική Υποβολή».

Βήμα-βήμα η υποβολή

Είσοδος: Μεταβείτε στην αρχική σελίδα του myAADE, επιλέξτε "Εφαρμογές" > "Φορολογικές Υπηρεσίες" > "Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ".

Επιλογή Έτους: Επιλέξτε το τρέχον φορολογικό έτος.

Συμπλήρωση: Συμπληρώστε το έντυπο Ε1 και, αν απαιτείται, το Ε2 (μίσθωση ακινήτων) ή Ε3 (επιχειρηματική δραστηριότητα).

Έλεγχος & Υποβολή: Ελέγξτε τα στοιχεία (εισοδήματα, παρακρατηθέντες φόροι, IBAN) και επιλέξτε "Οριστική Υποβολή".

Εκκαθάριση: Μετά την οριστική υποβολή, εκδίδεται άμεσα η «Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου» (εκκαθαριστικό).

Πώς θα πάρετε έκπτωση

Φορολογούμενοι που υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση έως τις 15 Μαΐου δικαιούνται έκπτωση 4% στην εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος έως τις 31 Ιουλίου. Η έκπτωση μειώνεται σε 3% για δηλώσεις που υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουνίου και σε 2% για όσες υποβληθούν μέχρι την τελική προθεσμία της 15ης Ιουλίου.

Αυτοματοποιημένοι συμψηφισμοί και διαδικασίες επιστροφής

Οι επιστροφές φόρου πραγματοποιούνται πλέον με γρήγορες διαδικασίες, ενώ σε πολλές περιπτώσεις γίνονται αυτόματοι συμψηφισμοί με οφειλές, χωρίς να απαιτείται αίτηση από τον φορολογούμενο, αρκεί να έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Οι συμψηφισμοί διεκπεραιώνονται κεντρικά κάθε εβδομάδα. Όσοι δεν μπορούν να διεκπεραιωθούν κεντρικά, αναλαμβάνονται από τις αρμόδιες ΔΟΥ ή το Κέντρο Βεβαίωσης και Είσπραξης (ΚΕΒΕΙΣ), χωρίς να απαιτείται επιπλέον αίτηση από τον φορολογούμενο.

Οφειλές και δικαιώματα έκπτωσης

Οι οφειλές από φόρο εισοδήματος συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα με τυχόν δικαιώματα επιστροφής φόρου που έχουν προκύψει ή θα προκύψουν μέχρι τις 31 Ιουλίου 2026. Εάν ο φόρος εξοφληθεί μέσω αυτού του συμψηφισμού, ο φορολογούμενος διατηρεί το δικαίωμα έκπτωσης από 2% έως 4%, ανάλογα με το χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Τροποποιητικές δηλώσεις και προθεσμίες

Η υποβολή τροποποιητικής δήλωσης γίνεται χωρίς κυρώσεις και θεωρείται ως αρχική, εφόσον πραγματοποιηθεί μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Σε περίπτωση που από την τροποποιητική προκύπτει επιπλέον φόρος και ο φορολογούμενος επιθυμεί να πληρώσει το συνολικό ποσό εφάπαξ έως το τέλος Ιουλίου, η έκπτωση για το αρχικό ποσό διατηρείται σύμφωνα με τον χρόνο υποβολής της αρχικής δήλωσης, ενώ για το επιπλέον ποσό εφαρμόζεται το ποσοστό έκπτωσης που αντιστοιχεί στον χρόνο υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης.

Η έγκαιρη υποβολή της φορολογικής δήλωσης και η σωστή δήλωση του IBAN στην ψηφιακή πύλη myAADE αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για τη βέλτιστη διαχείριση των οφειλών και επιστροφών φόρου, ενισχύοντας την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Μύκονος: Φωτιά σε ιστιοφόρο σκάφος

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ

21:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Πώς και μέχρι πότε πρέπει να γίνει η υποβολή

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Διαμάχη για το μπουρκίνι σε δημοτικό κολυμβητήριο: «Δεν ρωτώ κανέναν για τη θρησκεία»

21:01ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε διαμέρισμα στις Σέρρες: Απεγκλωβίστηκε με εγκαύματα 78χρονος

20:40LIFESTYLE

Συγκλονίζει η ηθοποιός Μαίρη Ραζή για τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της - «Πάει ο Σωτήρης, πάει»

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

20:34ΚΟΣΜΟΣ

Στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, αφαιρέθηκε η αναφορά σε κυρώσεις κατά των Ισραηλινών υπουργών

20:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναθεωρεί επί τα βελτίω, στο 2%, το στόχο για ανάπτυξη μετά τη συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν η Τράπεζα της Ελλάδος

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Τα ελληνικά Rafale στη Νορβηγία και τα F-16 στην Ισπανία που ξεχώρισαν στη μεγάλη άσκηση του ΝΑΤΟ

20:12LIFESTYLE

Συγκινημένη η Μαρία Μπεκατώρου: Η on air έκπληξη για τα 1.000 επεισόδια «The Chase» - «Νιώθω βαθιά ευγνωμοσύνη για την αγάπη μου μας δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια»

20:10ΚΟΣΜΟΣ

Washington Post: Προειδοποίηση των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ σε Τραμπ – Ο Νετανιάχου θα προσπαθήσει να υπονομεύσει τη συμφωνία με το Ιράν

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέες αποκαλύψεις για την επίσκεψη Χάρι και Μέγκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο - Πού θα μείνουν

19:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τον Παναγιώτη Λυμπερόπουλο προτείνει για πρόεδρο του Αρείου Πάγου η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Βρέθηκαν κηλίδες αίματος στο σπίτι του ενοικιαστή

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Σοκάρει η ιατροδικαστική για την 11χρονη Λιάνα - Βιάστηκε και βασανίστηκε πριν δολοφονηθεί

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

18:35ΕΛΛΑΔΑ

«Καλά κάναμε»: Χυδαιότητες από συγγενείς του καταδικασμένου για το θάνατο του Μάριου στο Μενίδι

19:10LIFESTYLE

«Πυρά» Πάολα Μπαντόσα κατά Στέφανου Τσιτσιπά: «Έζησα τοξικά πράγματα, δεν ήταν εύκολο»

15:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κορωπί: Αλβανοί επιτέθηκαν σε υπαλλήλους ΔΕΔΔΗΕ γιατί τους πέρασαν για Ρομά απατεώνες - Έκρυβαν όπλα

19:39LIFESTYLE

Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς «ξεσηκώνει» το διαδίκτυο με Πασχάλη Τερζή στο FOX για το Μουντιάλ 2026

19:37ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Ο ενοικιαστής που αγνοείται θεωρείται βασικός ύποπτος

15:03LIFESTYLE

Ο Αντώνης Κανάκης κυκλοφόρησε το πρώτο τραγούδι του: «Το σκάρωσα πριν 38 χρόνια» - Βίντεο

20:39ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Συγκρούστηκαν τρένα στο Μπέντφορντ - Αναφορές για τραυματίες

06:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το ECMWF «κλειδώνει» καύσωνα... εκτός Ελλάδας - Ο ρόλος του αντικυκλώνα για τη χώρα μας

20:40LIFESTYLE

Συγκλονίζει η ηθοποιός Μαίρη Ραζή για τον ξαφνικό θάνατο του συζύγου της - «Πάει ο Σωτήρης, πάει»

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Εκτροχιάστηκε συρμός στο μετρό - Τουλάχιστον τρεις τραυματίες

21:20ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot 19/6/6: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 65 εκατ. ευρώ

15:18ΕΘΝΙΚΑ

Τα 14 ελληνικά χωριά της Μακεδονίας που δόθηκαν στην Αλβανία - Τι προέβλεπε το Δεύτερο Πρωτόκολλο της Φλωρεντίας του 1925

09:05ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρά πλάνα: Τελευταίο τσιγάρο πριν τη βουτιά στο κενό

19:05LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Αυτό είναι το φινάλε της σειράς - Αναλυτικά τα τελευταία επεισόδια

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ-Μελόνι: Από το πολιτικό ειδύλλιο στην κρίση της σχέσης τους - Πρωτοφανές διπλωματικό επεισόδιο

19:15ΚΟΣΜΟΣ

Πώς μας κάνουν τα εστιατόρια να ξοδεύουμε περισσότερα; - Δώστε προσοχή στα μενού

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Μυστήριο με τα ευρήματα στον τόπο του εγκλήματος - Δεν βρέθηκε πυρίτιδα στον Ιταλό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ