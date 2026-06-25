Πιερρακάκης: Μετατρέπουμε τον εξωδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας

Ποιοι ωφελούνται από την κυβερνητική ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια

Παναγιώτης Βελισσάρης

Πιερρακάκης: Μετατρέπουμε τον εξωδικαστικό σε εργαλείο προστασίας πρώτης κατοικίας

Εξειδίκευση από τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, των μέτρων οικονομικής στήριξης, συνολικού ύψους περίπου 300 εκατομμυρίων ευρώ, που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με στόχο την προστασία νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν

Eurokinissi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Για την κυβερνητική ρύθμιση για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, τοποθετήθηκε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη.

Τόνισε μιλώντας στο MEGA, πως «χθες ψηφίσαμε το μεγαλύτερο πλαίσιο μέτρων για το ιδιωτικό χρέος μετά την κρίση». Σημείωσε δε πως η κυβερνητική παρέμβαση φορά «πάνω από 100.000 δανειολήπτες», τονίζοντας ότι με την παρέμβαση αυτή, λύνεται μία αβεβαιότητα δεκαετιών γύρω από τις δικαστικές ρυθμίσεις δανείων.

Σημείωσε πως το νέο πλαίσιο συνδυάζει προστασία των ευάλωτων, μεγαλύτερη δικαιοσύνη για τους συνεπείς και πιο λειτουργικά εργαλεία για την αγορά, δίνοντας στην καθαρά και πρακτική διέξοδο στην υπόθεση των κόκκινων δανείων.

«Δεν θέλαμε να υπάρχει γκρίζα ζώνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος της νομοθέτησης είναι η πολιτεία να δώσει ξεκάθαρο πλαίσιο σε όλους τους εμπλεκόμενους, για να αποφευχθούν νέες νομικές αβεβαιότητες που ανακύπτουν από την απόφαση την οποία εξέδωσε προ ημερών η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, καθώς και προσφυγές οι οποίες θα καθυστερούσαν την εφαρμογή της.

Ο υπουργός Πιερρακάκης δήλωσε πως η νέα ρύθμιση βάζει τάξη εκεί όπου επί 16 χρόνια υπήρχε ασάφεια, καθώς και ότι η κυβέρνηση δεν θα διστάσει να νομοθετήσει ξανά όταν χρειάζεται.

Υποστήριξε σε αυτό το πλαίσιο πως η κυβέρνηση δεν περιορίστηκε στην τυπική εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αλλά προχώρησε σε μια πιο ουσιαστική ρύθμιση, ώστε να ωφεληθούν και αναδρομικά οι δανειολήπτες που εξακολουθούν να πληρώνουν κανονικά τις οφειλές τους.

«Δεν υπήρχε πουθενά στην απόφαση η λέξη αναδρομικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση έκρινε πως «δεν είναι σωστό να γίνει μόνο εφαρμογή».

Όπως εξήγησε, η επιλογή αυτή οδηγεί σε μείωση της μηνιαίας δόσης για όσους παραμένουν συνεπείς, καθώς ο τόκος υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία καταβολή και όχι στο συνολικό κεφάλαιο της οφειλής.

Δίνοντας ένα παράδειγμα, ανέφερε ότι μια δόση 731 ευρώ μπορεί να πέσει στα 483 ευρώ, με τον τόκο να περιορίζεται στο ελάχιστο (περίπου 1 ευρώ) ενώ το υπόλοιπο ποσόν (482 ευρώ) απομειώνει το κεφάλαιο.

Ο υπουργός τόνισε επίσης ότι το κόστος της συγκεκριμένης παρέμβασης φτάνει τα 700 εκατ. ευρώ, με τα 200 εκατ. ευρώ να αφορούν στην αναδρομικότητα, μέρος των οποίων θα επωμιστούν οι τράπεζες.

Ποιοι οφελούνται

Όπως εξήγησε, η ρύθμιση αφορά πρωτίστως τους ενεργούς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη που συνεχίζουν να πληρώνουν τη ρύθμισή τους, όχι όμως όσους έχουν ήδη αποπληρώσει τα δάνειά τους.

Ο Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι στις περιπτώσεις όπου το δάνειο έχει πλέον ολοκληρωθεί, δεν υπάρχει ζήτημα επισφάλειας που να δικαιολογεί νέα παρέμβαση. Ενώ για όσους πήραν ρύθμιση στα δικαστήρια αλλά την έχασαν , ανέφερε ότι σε πολύ μεγάλο ποσοστό (το 70%) δεν είχαν πληρώσει ούτε μία δόση.

Ο ρόλος του εξωδικαστικού

Ιδιαίτερη βαρύτητα έδωσε ο υπουργός στον εξωδικαστικό μηχανισμό, τον οποίο χαρακτήρισε «υπερόπλο» για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

«Ο Εξωδικαστικός είναι για εμένα η κυρίαρχη πολιτική», τόνισε, προσθέτοντας ότι με τις νέα διάταξη που ψηφίστηκε εχθές και θα ενεργοποιηθεί το φθινόπωρο «μπορείς να προστατέψεις μόνο την πρώτη κατοικία» εξασφαλίζοντας «μεγαλύτερο κούρεμα» και «χαμηλότερη δόση».

Παράλληλα, σημείωσε ότι η ήδη έχουν ενταχθεί στον Εξωδικαστικό ρυθμίσεις ύψους 19 δισ. ευρώ, ενώ υπογράμμισε ότι το κατώφλι ένταξης στον μηχανισμό μειώνεται από τα 10.000 ευρώ στα 5.000 ευρώ. Ενώ ανέφερε ότι, με το ίδιο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες, «αυξήσαμε το ακατάσχετο από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ», εντάσσοντας επιπλέον και το μέτρο αυτό, στο ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για την εφαρμογή των ρυθμίσεων από funds και servicers, ο κ. Πιερρακάκης διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί το θέμα στενά. «Είμαστε από πάνω», τόνισε, προσθέτοντας ότι κάθε καταγγελία που φτάνει στο γραφείο του αξιολογείται και εξετάζεται.

Όσον αφορά στα αιτήματα για μια νέα ρύθμιση χρεών με 120 δόσεις, υπογράμμισε ότι στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε χθες προβλέπεται νέα έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων, ενώ υπενθύμισε ότι ήδη ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός προσφέρει έως και 240 δόσεις για χρέη στο δημόσιο, ενώ αρκεί μια αίτηση για να εξεταστεί το προφίλ του οφειλέτη, χωρίς πολύμηνες και συχνά αβέβαιες δικαστικές διαδικασίες του παρελθόντος.

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