Τσάπαλος για «κόκκινα» δάνεια: Αυτόματα και χωρίς αίτηση οι μειώσεις δόσεων για 100.000 δανειολήπτες

Snapshot Η νέα ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια θα ενεργοποιηθεί άμεσα μετά τη δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ, αφορά 100.000 δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη και μειώνει αυτόματα τις δόσεις τους χωρίς αίτηση.

Το επιτόκιο πλέον υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, με μέση μείωση δόσης κατά 209 ευρώ τον μήνα και αναδρομική εφαρμογή που μειώνει το συνολικό αριθμό δόσεων.

Οι τράπεζες και οι servicers υποχρεούνται στην αυτόματη εφαρμογή των νέων δόσεων, ενώ οι δανειολήπτες μπορούν να καταγγείλουν μη συμμόρφωση στην Τράπεζα της Ελλάδος ή το Υπουργείο Οικονομικών.

Τον Ιούλιο θα ενεργοποιηθεί πλατφόρμα για ρύθμιση 72 δόσεων προς Εφορία και ΕΦΚΑ με αύξηση του ακατάσχετου στα 1.600 ευρώ, καλύπτοντας πάνω από 1 εκατομμύριο πολίτες.

Ενισχύεται το επίδομα των 150 ευρώ ανά παιδί για το 85% των οικογενειών χωρίς αίτηση, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ με μείωση παραβατικότητας κατά 35% σε τουριστικές περιοχές. Snapshot powered by AI

Εντός Ιουλίου αναμένεται να ενεργοποιήσει η κυβέρνηση τη νέα ρύθμιση για τα «κόκκινα» δάνεια που αφορούν αποκλειστικά δανειολήπτες με ενεργές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου το βράδυ της Τετάρτης (24/6).

Ο εκπρόσωπος Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ τόνισε ότι η εφαρμογή θα είναι άμεση, αμέσως μόλις δημοσιευθεί ο νόμος στο ΦΕΚ.

Σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις για 100.000 δανειολήπτες

Το μέτρο αφορά περίπου 100.000 δανειολήπτες, οι οποίοι θα δουν σημαντικές μειώσεις στις μηνιαίες δόσεις τους, καθώς το επιτόκιο πλέον υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του κεφαλαίου, όπως γινόταν μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Τσάπαλος «βάσει της απόφασης του Αρείου Πάγου και της νέας νομοθετικής ρύθμισης, η δόση γίνεται 388 ευρώ δηλαδή διαφορά 209 ευρώ τον μήνα».

Η ρύθμιση έχει και αναδρομικό χαρακτήρα, μειώνοντας τον συνολικό αριθμό των δόσεων έως την αποπληρωμή. Όπως τόνισε ο εκπρόσωπος του ΥΠΟΙΚ, πρόκειται για πολιτική πρωτοβουλία που υπερβαίνει την απόφαση του Αρείου Πάγου, ώστε οι δανειολήπτες να έχουν μεγαλύτερη ωφέλεια.

Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται καμία αίτηση από τους δικαιούχους. Οι τράπεζες και οι servicers υποχρεούνται να εφαρμόσουν αυτόματα τις νέες δόσεις. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, οι πολίτες μπορούν να προχωρούν σε καταγγελία στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στο Υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, μέσα στον Ιούλιο ενεργοποιείται και η πλατφόρμα από την ΑΑΔΕ για τις 72 δόσεις προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ, ενώ αυξάνεται το ακατάσχετο στα 1.600 ευρώ. Πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι δυνητικά μπορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση.

Στο ίδιο πακέτο περιλαμβάνεται και η ενίσχυση των 150 ευρώ ανά παιδί για το 85% των οικογενειών, χωρίς αίτηση.

Η κυβέρνηση επιμένει ότι οι αλλαγές στο πλαίσιο των δανείων αποτελούν «ξεκάθαρη παρέμβαση υπέρ των ευάλωτων», ενώ οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ συνεχίζονται με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, όπου όπως ειπώθηκε η παραβατικότητα έχει μειωθεί στο 35%.

Για τους ελέγχους στις τουριστικές περιοχές, ο κ. Τσάπαλος είπε ότι έχουν ενταθεί και το αποτέλεσμα είναι η μείωση κατά 35% της παραβατικότητας τα τελευταία χρόνια. Τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ κάνουν ειδικές αποστολές, αποκαλύπτοντας μεγάλες περιπτώσεις παραβατικότητας όπως η περίπτωση κατασκευαστικής σε νησί των Κυκλάδων. Η εταιρεία εμφάνιζε μηδενικό τζίρο ωστόσο όταν άνοιξε ο φάκελος αποκαλύφθηκε ότι έκρυβε τα έσοδά της.

Αναφορικά με τις αποδείξεις από τα πρατήρια υγρών καυσίμων ο κ. Τσάπαλος τόνισε ότι από 1η Ιανουαρίου 2027, για να εκπίπτουν πρέπει να είναι ονομαστικές. ΄Οπως διευκρίνισε, η απόδειξη πρέπει να αναγράφει το ΑΦΜ πελάτη.