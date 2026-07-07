Βλάβη σε ενοικιαζόμενο σπίτι: Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης

Snapshot Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδίδει και να διατηρεί το ακίνητο κατοικήσιμο και ασφαλές καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την αποκατάσταση βλάβης και να δώσει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.

Σε επείγουσες περιπτώσεις και αδράνεια του ιδιοκτήτη, ο ενοικιαστής μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές και να παρακρατήσει το κόστος από το ενοίκιο, με αποδείξεις.

Σε σοβαρή εγκατάλειψη του ακινήτου, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει μείωση ενοικίου ή να αποχωρήσει με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Συνιστάται η επικοινωνία πριν από επισκευές, η τήρηση αποδείξεων και η συμβουλή νομικού για καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων. Snapshot powered by AI

Τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και τα δικαιώματα του ενοικιαστή όταν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα μισθωμένο ακίνητο υπενθυμίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ, με βάση τον Αστικό Κώδικα, ο ιδιοκτήτης οφείλει να παραδίδει το ακίνητο κατοικήσιμο και ασφαλές, αλλά και να φροντίζει για την καλή λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται η αποκατάσταση βλαβών που δεν έχουν προκληθεί από τον ενοικιαστή, όπως προβλήματα στα υδραυλικά ή στα ηλεκτρολογικά, ζημιές στη στέγη, στη θέρμανση ή φθορές που οφείλονται στην παλαιότητα του ακινήτου.

Συγκεκριμένα:

Αν δεν επισκευάζει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

Γραπτή ειδοποίηση

Ζητάει εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και δίνει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.

Ζητάει εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και δίνει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή. Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου

Αν είναι επείγουσα ανάγκη (πχ διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.

Αν είναι επείγουσα ανάγκη (πχ διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση. Αναστολή ενοικίου/καταγγελία

Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπογραμμίζει: