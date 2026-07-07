Βλάβη σε ενοικιαζόμενο σπίτι: Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τι προβλέπεται όταν παρουσιαστεί βλάβη σε μισθωμένο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν προχωρά στην αποκατάστασή της.

Γιάννης Φιλιππάκος

Βλάβη σε ενοικιαζόμενο σπίτι: Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδίδει και να διατηρεί το ακίνητο κατοικήσιμο και ασφαλές καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
  • Ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την αποκατάσταση βλάβης και να δώσει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.
  • Σε επείγουσες περιπτώσεις και αδράνεια του ιδιοκτήτη, ο ενοικιαστής μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές και να παρακρατήσει το κόστος από το ενοίκιο, με αποδείξεις.
  • Σε σοβαρή εγκατάλειψη του ακινήτου, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει μείωση ενοικίου ή να αποχωρήσει με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
  • Συνιστάται η επικοινωνία πριν από επισκευές, η τήρηση αποδείξεων και η συμβουλή νομικού για καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων.
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Τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και τα δικαιώματα του ενοικιαστή όταν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα μισθωμένο ακίνητο υπενθυμίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).

Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ, με βάση τον Αστικό Κώδικα, ο ιδιοκτήτης οφείλει να παραδίδει το ακίνητο κατοικήσιμο και ασφαλές, αλλά και να φροντίζει για την καλή λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.

Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται η αποκατάσταση βλαβών που δεν έχουν προκληθεί από τον ενοικιαστή, όπως προβλήματα στα υδραυλικά ή στα ηλεκτρολογικά, ζημιές στη στέγη, στη θέρμανση ή φθορές που οφείλονται στην παλαιότητα του ακινήτου.

Συγκεκριμένα:

Αν δεν επισκευάζει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

  • Γραπτή ειδοποίηση
    Ζητάει εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και δίνει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.
  • Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου
    Αν είναι επείγουσα ανάγκη (πχ διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.
  • Αναστολή ενοικίου/καταγγελία
    Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπογραμμίζει:

  • Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία - μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.
  • Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.
  • Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.
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