Βλάβη σε ενοικιαζόμενο σπίτι: Τι μπορεί να κάνει ο ενοικιαστής αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπενθυμίζει τι προβλέπεται όταν παρουσιαστεί βλάβη σε μισθωμένο ακίνητο και ο ιδιοκτήτης δεν προχωρά στην αποκατάστασή της.
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- Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να παραδίδει και να διατηρεί το ακίνητο κατοικήσιμο και ασφαλές καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
- Ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει εγγράφως την αποκατάσταση βλάβης και να δώσει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.
- Σε επείγουσες περιπτώσεις και αδράνεια του ιδιοκτήτη, ο ενοικιαστής μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές και να παρακρατήσει το κόστος από το ενοίκιο, με αποδείξεις.
- Σε σοβαρή εγκατάλειψη του ακινήτου, ο ενοικιαστής μπορεί να ζητήσει μείωση ενοικίου ή να αποχωρήσει με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
- Συνιστάται η επικοινωνία πριν από επισκευές, η τήρηση αποδείξεων και η συμβουλή νομικού για καλύτερη προστασία των δικαιωμάτων.
Τις υποχρεώσεις του ιδιοκτήτη και τα δικαιώματα του ενοικιαστή όταν παρουσιαστεί βλάβη σε ένα μισθωμένο ακίνητο υπενθυμίζει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ).
Όπως αναφέρει η ΕΕΚΕ, με βάση τον Αστικό Κώδικα, ο ιδιοκτήτης οφείλει να παραδίδει το ακίνητο κατοικήσιμο και ασφαλές, αλλά και να φροντίζει για την καλή λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης.
Στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται η αποκατάσταση βλαβών που δεν έχουν προκληθεί από τον ενοικιαστή, όπως προβλήματα στα υδραυλικά ή στα ηλεκτρολογικά, ζημιές στη στέγη, στη θέρμανση ή φθορές που οφείλονται στην παλαιότητα του ακινήτου.
Συγκεκριμένα:
Αν δεν επισκευάζει ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής μπορεί να προχωρήσει στις εξής ενέργειες:
- Γραπτή ειδοποίηση
Ζητάει εγγράφως την αποκατάσταση της βλάβης (email, SMS ή εξώδικο). Αναφέρει καθαρά το πρόβλημα και δίνει λογικό χρονικό περιθώριο για την επισκευή.
- Επισκευή με παρακράτηση ενοικίου
Αν είναι επείγουσα ανάγκη (πχ διαρροή νερού ή βραχυκύκλωμα) και ο ιδιοκτήτης δεν επεμβαίνει, ο ενοικιαστής μπορεί να κάνει την επισκευή και να παρακρατήσει το ποσό από το ενοίκιο, με αποδείξεις και τεκμηρίωση.
- Αναστολή ενοικίου/καταγγελία
Σε περιπτώσεις σοβαρής εγκατάλειψης του ακινήτου, μπορείτε να ζητήσετε μείωση ενοικίου ή ακόμα και να αποχωρήσετε από το ακίνητο με υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη.
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας υπογραμμίζει:
- Μην προχωράτε σε επισκευές χωρίς επικοινωνία - μπορεί να μην αναγνωριστεί η δαπάνη.
- Κρατήστε όλα τα έγγραφα, αποδείξεις και φωτογραφίες.
- Η παρέμβαση νομικού συμβούλου ενισχύει τη θέση σας.