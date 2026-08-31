Θερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ημέρα σήμερα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Τι ισχύει για τις τιμές

Μιχάλης Παπαδάκος

Θερινές εκπτώσεις 2026: Τελευταία ημέρα σήμερα – Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Οι θερινές εκπτώσεις 6 ολοκληρώ σήμερα, 31γούστου, μετά από περίπου 50 ημέρες μειωμένων τιμών.
  • Η προγενέστερη τιμή για τον υπολογισμό της έκπτωσης είναι η χαμηλότερη τιμή πώλησης του προϊόντος τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων, δηλαδή πριν τις 13 Ιουλίου 2026.
  • Οι καταναλωτές πρέπει να ελέγχουν αν οι αναγραφόμενες εκπτώσεις βασίζονται σε πραγματική μείωση τιμής και να συγκρίνουν τιμές πριν την αγορά.
  • Συνιστάται η φύλαξη αποδείξεων και ο έλεγχος της τελικής τιμής, των χαρακτηριστικών του προϊόντος και των όρων επιστροφής ή αλλαγής πριν την πληρωμή.
  • Με το τέλος των θερινών εκπτώσεων, η αγορά προετοιμάζεται για τη νέα εμπορική σεζόν του φθινοπώρου.
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Τελευταία ευκαιρία έχουν σήμερα, Δευτέρα 31 Αυγούστου, οι καταναλωτές που θέλουν να επωφεληθούν από τις θερινές εκπτώσεις, καθώς ολοκληρώνεται επισήμως η εκπτωτική περίοδος που ξεκίνησε στις 13 Ιουλίου.

Έπειτα από περίπου 50 ημέρες μειωμένων τιμών, τα εμπορικά καταστήματα ρίχνουν την αυλαία των τακτικών θερινών εκπτώσεων, με αρκετές επιχειρήσεις να προχωρούν τις τελευταίες ημέρες σε ακόμη μεγαλύτερες μειώσεις, επιχειρώντας να διαθέσουν το εποχικό τους απόθεμα.

Οι καταναλωτές, ωστόσο, θα πρέπει ακόμη και την τελευταία ημέρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν εάν οι εκπτώσεις που αναγράφονται ανταποκρίνονται σε πραγματική μείωση της τιμής.

Τι ισχύει για την τιμή πριν από την έκπτωση

Σύμφωνα με τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, σε κάθε ανακοίνωση μείωσης τιμής πρέπει να αναγράφεται ξεκάθαρα η προγενέστερη τιμή, δηλαδή η τιμή αναφοράς πάνω στην οποία υπολογίζεται η έκπτωση.

Ως προγενέστερη τιμή θεωρείται η χαμηλότερη τιμή στην οποία είχε πωληθεί το συγκεκριμένο προϊόν κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη της έκπτωσης. Για τη φετινή εκπτωτική περίοδο, συνεπώς, λαμβάνονται υπόψη οι τιμές που ίσχυαν πριν από τις 13 Ιουλίου.

εκπτώσεις

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Για παράδειγμα, εάν ένα προϊόν είχε πωληθεί μέσα στις προηγούμενες 30 ημέρες έναντι 120, 110, 100 και 105 ευρώ, η τιμή αναφοράς είναι τα 100 ευρώ. Επομένως, εάν πλέον πωλείται προς 80 ευρώ, η σωστή ένδειξη είναι «100 ευρώ – 80 ευρώ (-20%)» και όχι «120 ευρώ – 80 ευρώ».

Η έκπτωση μπορεί να παρουσιάζεται είτε ως ποσοστό, είτε ως συγκεκριμένο ποσό μείωσης, είτε με σαφή αναγραφή της προηγούμενης και της νέας τιμής.

Τι να προσέχουν οι καταναλωτές στις τελευταίες αγορές

Οι μεγάλες εκπτώσεις των τελευταίων ημερών μπορεί να είναι δελεαστικές, ωστόσο οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν τις τιμές και να μην παρασύρονται αποκλειστικά από το ποσοστό της έκπτωσης.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αρχική τιμή του προϊόντος, ώστε να διαπιστώνεται εάν η προσφορά είναι πράγματι συμφέρουσα, αλλά και στις αγορές που πραγματοποιούνται διαδικτυακά, όπου η σύγκριση τιμών μεταξύ διαφορετικών καταστημάτων είναι ευκολότερη.

Παράλληλα, είναι χρήσιμο να φυλάσσονται οι αποδείξεις αγοράς και να ελέγχονται πριν από την πληρωμή η τελική τιμή, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος και οι όροι που εφαρμόζει κάθε κατάστημα για αλλαγές ή επιστροφές.

Με τη σημερινή ημέρα ολοκληρώνεται έτσι η μεγάλη θερινή εκπτωτική περίοδος του 2026 και η αγορά στρέφεται πλέον στη νέα εμπορική σεζόν του φθινοπώρου.

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