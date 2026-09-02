Motor Oil: Ο λόγος που έκανε το deal με τη Satori Analytics και ποιος είναι ο ιδρυτής της

Snapshot Η Motor Oil εξαγόρασε το 24,8% της Satori Analytics έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, αποτιμώντας την εταιρεία περίπου στα 20 εκατ. ευρώ.

Η Satori Analytics, ιδρυμένη από τον Μιχάλη Γεωργακόπουλο το 2014, ειδικεύεται σε λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων για πολυεθνικούς ομίλους.

Η επένδυση της Motor Oil εντάσσεται στη στρατηγική της για ενίσχυση της ψηφιακής της μετάβασης μέσω καινοτόμων τεχνολογιών.

Η Satori διαθέτει 125 εργαζόμενους και δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 15 χώρες, με πελάτες σε κλάδους όπως ενέργεια, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και υγεία.

Το 2025 η Satori σημείωσε κύκλο εργασιών 5,51 εκατ. ευρώ με κέρδη άνω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπει περαιτέρω αύξηση εσόδων το 2026. Snapshot powered by AI

Δηλαδή σε μία εταιρεία με έδρα την Αθήνα, που απασχολεί προσωπικό 125 ατόμων με προϊόντα και υπηρεσίες που απευθύνονται σε πολυεθνικούς ομίλους και της οποίας χτες η Motor Oil εξαγόρασε το 24,8% έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, ένα deal που οριοθετεί την αξία της περίπου στα επίπεδα των 20 εκατ. ευρώ.

Πρόκειται για τον μαθηματικό Μιχάλη Γεωργακόπουλο ιδρυτή της Satori Analytics, γεννημένο στην Αθήνα, αλλά με σημαντική ακαδημαϊκή καριέρα στο Λονδίνο και ένα «βαρύ» βιογραφικό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις British Airways, Royal Air Force, Singapore Health Services και Government Operational Research Service.

Το ότι ένας όμιλος με το εκτόπισμα που διαθέτει η Motor Oil, επέλεξε την εταιρεία του για να κάνει ακόμη ένα άνοιγμα στις νέες τεχνολογίες και πιο ειδικά στην Τεχνητή Νοημοσύνη, αποτελεί σίγουρα ένα από τα μεγαλύτερα παράσημα της επιχειρηματικής, και όχι μόνο, διαδρομής του.

Από την πλευρά της η Motor Oil, μέσω της συμμετοχής της στη Satori, εμπλουτίζει το τεχνολογικό της «οπλοστάσιο» με ολοκληρωμένες λύσεις οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σχεδόν σε κάθε πτυχή της δραστηριότητα της όπως data analytics, προβλέψεις ζήτησης, εφαρμογές AI και αυτοματοποίηση εργασιών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία διαθέτει ισχυρή παρουσία σε κλάδους όπως η Ενέργεια, οι Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες, το Λιανεμπόριο, η Υγεία, η Βαριά Βιομηχανία και οι Κατασκευές, παρέχοντας προηγμένες λύσεις σε μεγάλους οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής Πληροφορικής του Ομίλου Motor Oil, Νίκος Γιαννακάκης, η επένδυση εντάσσεται στη διαχρονική στρατηγική του ομίλου να επενδύει σε καινοτόμες τεχνολογίες και επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που δημιουργούν αξία και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά του. «Η συμμετοχή μας στη Satori Analytics αποτελεί μια επένδυση σε έναν οργανισμό με υψηλή τεχνογνωσία στην Τεχνητή Νοημοσύνη και την αξιοποίηση δεδομένων, τομείς που αναμένεται να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας τα επόμενα χρόνια» τόνισε.

Το «στοίχημα» που ξεκίνησε το 2014 στο Λονδίνο

Η ιστορία της Satori ξεκινά το 2014 στο Λονδίνο. Ο Μιχάλης Γεωργακόπουλος με μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα από το London School of Economics, είχε εργαστεί ως μαθηματικός μοντελοποιητής και σύμβουλος διοίκησης, αποκτώντας εμπειρία στην επίλυση σύνθετων επιχειρησιακών προβλημάτων μέσω δεδομένων.

Την εμπειρία του αυτή θέλησε να κεφαλαιοποιήσει ιδρύοντας τη Satori σε ένα περιβάλλον όμως που, 12 χρόνια πριν, δεν είχε καμία σχέση με το σημερινό.

Μάλιστα σε συνέντευξή του το 2023, είχε χαρακτηρίσει την επιχειρηματική του κίνηση ως «υπολογισμένο στοίχημα» καθώς μην ξεχνάμε ότι το 2014 το ελληνικό οικονομικό περιβάλλον ήταν πιεσμένο, το Machine Learning και το AI ήταν για τους περισσότερους άγνωστες λέξεις, ενώ ο ίδιος δεν είχε ιδιαίτερη εμπειρία από επιχειρήσεις.

Οι γνωριμίες όμως που είχε αναπτύξει στη βρετανική αγορά τον βοήθησαν να αποκτήσει από εκεί τους πρώτους πελάτες, δίνοντας του τη στήριξη που χρειαζόταν ώστε το 2017 να ανοίξει τα πρώτα γραφεία στην Αθήνα και να αρχίσει να δημιουργεί ένα νέο δίκτυο πελατών. Έναν χρόνο αργότερα είχε ήδη προσελκύσει πελάτες από μεγάλα διεθνή brands, μεταξύ των οποίων οι Nestlé, BIC, Philip Morris International και L'Oréal.

Από εκεί και πέρα η επέκταση άρχισε να εξελίσσεται ραγδαία, καθώς μέχρι το 2019 είχε αναπτύξει δραστηριότητα στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη, με συνεργασίες σε αγορές όπως η Ιταλία, η Ελβετία το Ηνωμένο Βασίλειο και παρουσία που έφτανε μέχρι τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία.

Το 2020 ήρθαν και οι συνεργασίες με ορισμένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της παγκόσμιας τεχνολογίας, όπως Microsoft, AWS και Salesforce.

Αυτό που ξεχώρισε την Satori από άλλες εταιρείες τεχνολογίας είναι ότι δεν χρειάστηκε να μπει στο AI, όταν πλέον έγινε «μόδα»« καθώς η προχωρημένη ανάλυση δεδομένων και το Machine Learning ήταν ήδη το αντικείμενό της.

Η ταυτότητα της Satori

Σήμερα η εταιρεία έχει φτάσει να απασχολεί περίπου 125 εξειδικευμένους μηχανικούς Τεχνητής Νοημοσύνης και δεδομένων και δηλώνει παρουσία σε περισσότερες από 15 χώρες.

Έχει αναπτύξει περισσότερες από 100 εφαρμογές που δεν απευθύνονται στον απλό καταναλωτή αλλά μπαίνουν στην καθημερινή λειτουργία μεγάλων επιχειρήσεων.

Αποστολή της Satori είναι να προσπαθεί να κάνει τα δεδομένα μιας επιχείρησης χρήσιμα όπως για παράδειγμα μέσω εταιρικών chatbots, εφαρμογών παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης, αυτοματοποίησης διαδικασιών και επεξεργασία εγγράφων, αλλά και πρόβλεψη πωλήσεων και ζήτησης, ανάλυση της συμπεριφοράς των πελατών και Business Intelligence μοντέλων.

Οι οικονομικές επιδόσεις

Η Satori εκτός από πληθώρα τεχνολογικών λύσεων και δυνατό πελατολόγιο διαθέτει όπως δείχνουν τα στοιχεία και εξαιρετικές οικονομικές επιδόσεις.

Ενδεικτικά την περίοδο 2023-2025 η Satori αύξησε τον κύκλο εργασιών της συνολικά κατά 82%, ενώ για το 2026 αναμένει νέα αύξηση των εσόδων της άνω του 50%.

Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της, το 2025 ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 5,51 εκατ. ευρώ από 4,75 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση 16,06%.

Ακόμη πιο ισχυρή ήταν η πορεία της προς την κερδοφορία. Τα καθαρά κέρδη ξεπέρασαν το 1 εκατ. ευρώ, από περίπου 285 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Πρόκειται δηλαδή για μια σχετικά μικρή ακόμη εταιρεία σε όρους τζίρου, αλλά με υψηλή εξειδίκευση, διεθνές πελατολόγιο και ταχύτατη ανάπτυξη σε μια αγορά στην οποία οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι αυξάνουν συνεχώς τις επενδύσεις τους.

Εξάλλου όπως δήλωσε ό ίδιος ο ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Satori Analytics, Μιχάλης Γεωργακόπουλος: «Ζούμε σε μια εποχή τεράστιων και συνεχών αλλαγών και, στη Satori, ο στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να πρωτοπορούμε στη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες μας. Για να το καταφέρουμε αυτό, δεν υπάρχουν εύκολοι δρόμοι· χρειάζεται εξειδίκευση, εμπειρία, κεφάλαια για έρευνα και ανάπτυξη, και επένδυση σε κορυφαίο ανθρώπινο δυναμικό. Η επένδυση του Ομίλου Motor Oil έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να ενισχύσει την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε στην Ελλάδα μία από τις κορυφαίες εταιρείες ΤΝ στην Ευρώπη.»