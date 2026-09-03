Wall Street: Ανέκαμψαν οι βασικοί δείκτες – Κέρδη για Dow, S&P 500 και Nasdaq

Με άνοδο έκλεισε την Τετάρτη (2/9) το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στη Wall Street, ανακτώντας μέρος των απωλειών των προηγούμενων συνεδριάσεων, με στήριξη από τις τεχνολογικές μετοχές και πιο σταθερή εικόνα σε πετρέλαιο και ομόλογα.

Οι επενδυτές επέστρεψαν σε μετοχές που είχαν πιεστεί τις προηγούμενες ημέρες, ενώ η σχετική σταθεροποίηση των αποδόσεων των αμερικανικών ομολόγων βοήθησε το κλίμα.

Οι δείκτες

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 295,07 μονάδων (+0,56%), στις 53.061,95 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 118,05 μονάδων (+0,45%), στις 26.217,82 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 35,13 μονάδων (+0,46%), στις 7.666,60 μονάδες.