Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό από την Κυριακή - Ποιοι σταθμοί κλείνουν νωρίτερα

Snapshot Μετά τις 21:40, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 περιορίζεται στα τμήματα Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα και Εθνική Άμυνα – Αεροδρόμιο.

Οι τελευταίοι συρμοί προς και από τους σταθμούς στο τμήμα με εργασίες αναχωρούν μεταξύ 21:05 και 21:47, με συγκεκριμένα δρομολόγια προς το Αεροδρόμιο και το κέντρο της Αθήνας.

Ενεργοποιείται προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 από Σύνταγμα έως Εθνική Άμυνα τις νυχτερινές ώρες Κυριακή έως Πέμπτη για την εξυπηρέτηση των επιβατών.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για την αναβάθμιση της ασφάλειας και αξιοπιστίας του δικτύου, παρά την πιθανή ταλαιπωρία για το κοινό. Snapshot powered by AI

Από αύριο, Κυριακή 19 Ιουλίου, τίθενται σε εφαρμογή νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, καθώς συνεχίζονται οι εργασίες αντικατάστασης σιδηροτροχιών, οι οποίες μεταφέρονται πλέον στο τμήμα «Ευαγγελισμός - Κατεχάκη».

Σύμφωνα με τη ΣΤΑΣΥ, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται τις νυχτερινές ώρες, από Κυριακή έως και Πέμπτη, με αποτέλεσμα πέντε σταθμοί να ολοκληρώνουν τη λειτουργία τους νωρίτερα από το συνηθισμένο.

Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν στις 21:40Από την Κυριακή και μέχρι νεότερης ανακοίνωσης, οι σταθμοί:ΕυαγγελισμόςΜέγαρο ΜουσικήςΑμπελόκηποιΠανόρμουΚατεχάκηθα κλείνουν καθημερινά στις 21:40, περίπου δυόμισι ώρες πριν από τη λήξη της κανονικής λειτουργίας του Μετρό.

Μετά την ώρα αυτή, η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 3 θα διεξάγεται μόνο στα τμήματα «Δημοτικό Θέατρο – Σύνταγμα» και «Εθνική Άμυνα – Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο».

Πώς διαμορφώνονται τα τελευταία δρομολόγια

Οι τελευταίοι συρμοί πριν από τη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα θα αναχωρήσουν:Προς Δουκίσσης ΠλακεντίαςΔημοτικό Θέατρο: 21:05Σύνταγμα: 21:30Ευαγγελισμός: 21:32Μέγαρο Μουσικής: 21:33Αμπελόκηποι: 21:35Πανόρμου: 21:37Κατεχάκη: 21:39

Προς Δημοτικό ΘέατροΔουκίσσης Πλακεντίας: 21:30Εθνική Άμυνα: 21:38Κατεχάκη: 21:40Πανόρμου: 21:42Αμπελόκηποι: 21:44Μέγαρο Μουσικής: 21:46Ευαγγελισμός: 21:47

Οι τελευταίοι συρμοί προς το Αεροδρόμιο θα αναχωρούν από το Σύνταγμα στις 21:30 και από το Δημοτικό Θέατρο στις 21:05, ενώ ο τελευταίος συρμός από το Αεροδρόμιο προς το κέντρο της Αθήνας θα αναχωρεί στις 21:10.

Μετά τις 21:40, αφετηρία και τερματικός σταθμός των δρομολογίων προς και από το Αεροδρόμιο θα είναι η Εθνική Άμυνα.

Οι αναχωρήσεις από Εθνική Άμυνα προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται στις 22:17, 22:54 και 23:30, ενώ από το Αεροδρόμιο προς Εθνική Άμυνα στις 21:46, 22:22, 22:58 και 23:34.

Σε λειτουργία η προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22Για την εξυπηρέτηση των επιβατών, ο ΟΑΣΑ θέτει σε λειτουργία την προσωρινή λεωφορειακή γραμμή Χ22 «Στ. Μετρό Σύνταγμα – Στ. Μετρό Εθνική Άμυνα», η οποία θα εκτελεί δρομολόγια από Κυριακή έως Πέμπτη, μεταξύ 21:40 και λήξης της κυκλοφορίας του Μετρό.

Η γραμμή θα εξυπηρετεί διαδοχικά τους σταθμούς Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου, Κατεχάκη και Εθνική Άμυνα, ενώ θα ακολουθεί την αντίστροφη διαδρομή προς το Σύνταγμα.

Οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από το Σύνταγμα (00:12 και 00:25) θα τερματίζουν στη Δουκίσσης Πλακεντίας, ενώ οι δύο τελευταίες αναχωρήσεις από την Εθνική Άμυνα (00:09 και 00:20) θα καταλήγουν στο Σύνταγμα, χωρίς δυνατότητα ανταπόκρισης με συρμούς του Μετρό.