Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα
Η AVATR ανακοίνωσε στο Παρίσι την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις πρώτες χώρες στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κινεζική μάρκα της Changan Automobile προσανατολίζεται στην premium κατηγορία και σχεδιάζει να αναπτύξει την παρουσία της με SUV και Shooting Brake.
Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:56 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;
10:51 ∙ ANNOUNCEMENTS
Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
10:50 ∙ NEWSBOMB
Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα
10:19 ∙ WHAT THE FACT
Disney Believe: Το φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο που σε ταξιδεύει στη μαγεία
05:38 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
09:23 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού
09:27 ∙ WHAT THE FACT
Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη
15:49 ∙ LIFESTYLE
Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής
10:05 ∙ WHAT THE FACT