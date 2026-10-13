Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα

Η AVATR ανακοίνωσε στο Παρίσι την είσοδό της στην ευρωπαϊκή αγορά, με την Ελλάδα να περιλαμβάνεται στις πρώτες χώρες στις οποίες θα δραστηριοποιηθεί.

Newsroom

Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα
NEWSBOMB
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η κινεζική μάρκα της Changan Automobile προσανατολίζεται στην premium κατηγορία και σχεδιάζει να αναπτύξει την παρουσία της με SUV και Shooting Brake.

Διαβάστε περισσότερα στο carzine.gr

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:42ΚΑΙΡΟΣ

Εκτός ελέγχου το El Niño: Ο Ειρηνικός έχει μετατραπεί σε εργοστάσιο τυφώνων

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Το παρακάναμε σκοτώνοντας ηγέτες, δεν ξέρουμε πλέον με ποιον έχουμε να κάνουμε»

11:37ANNOUNCEMENTS

Το Kaizen Foundation εγκαινιάζει το πρώτο Μονοπάτι Προσβασιμότητας σε Εθνικό Δρυμό της χώρας

11:33ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτο: Κοριοί… καθήλωσαν Boeing 787 Αυστραλιανής εταιρείας στη Ρώμη – Οργισμένοι οι επιβάτες

11:26ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Στο νοσοκομείο οδηγός ταξί ύστερα από ξυλοδαρμό σε πιάτσα στο κέντρο της πόλης

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

11:09ΕΛΛΑΔΑ

Marfin: Στην Ευελπίδων οι 3 για τη φονική εμπρηστική επίθεση - Απολογούνται για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ - Απειλή βόμβας σε κατάμεστη πτήση από Νέα Υόρκη

10:59LIFESTYLE

«Σουτιέν έξω» και αποκαλυπτικά looks: Η νέα τάση που κυριαρχεί στις πασαρέλες του 2027 και γίνεται viral

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έγινε το «νεύμα» Τσίπρα στα εν αναμονή στελέχη;

10:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Από το 2030 οι αλλαγές - Δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου

10:51ANNOUNCEMENTS

Δυνατά παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης με ενισχυμένες αποδόσεις από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

10:50NEWSBOMB

Η AVATR έρχεται στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2027 με δύο μοντέλα

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή: «Μου τον έφεραν γυμνό σε νάιλον σακούλα - Είχε παράξενα εγκαύματα»

10:48LIFESTYLE

Τηλεθέαση: «Πόλεμος» στην πρωινή ζώνη – Οι εκπομπές που «σηκώνουν κεφάλι»

10:39LIFESTYLE

Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Απόδραση στη Χαβάη με μαγιό, κοιλίτσα και την αγαπημένη του

10:37ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός ο 22χρονος που αγνοούνταν στη θαλάσσια περιοχή του Τερσανά

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Δολοφονικό αμόκ σε σούπερ μάρκετ - Επίθεση με μαχαίρια δεμένα στα χέρια, ένας νεκρός και 7 τραυματίες

10:19WHAT THE FACT

Disney Believe: Το φαντασμαγορικό κρουαζιερόπλοιο που σε ταξιδεύει στη μαγεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
05:38ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του Ασωπού

11:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κόκκινη προειδοποίηση Αρναούτογλου για την Αττική - Ποια θα είναι η δυσκολότερη ημέρα

07:38ΚΟΣΜΟΣ

To super El Nino είναι εδώ: Πλημμύρισαν οι καταρράκτες του Ιγκουασού στην Αργεντινή

09:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Οι «κόκκινες» περιοχές για τις επόμενες ώρες - Πού και πότε θα χτυπήσει η κακοκαιρία

08:07ΕΛΛΑΔΑ

Η άγρια δολοφονία της μητέρας της Μαίρης Λίντα στο Μπουρνάζι - Την χτύπησαν και την έκαψαν ζωντανή

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα με τον 35χρονο νεκρό μοτοσυκλετιστή - Εξετάζεται η παραβίαση ερυθρού σηματοδότη - Ελεύθερος ο 52χρονος οδηγός του ΙΧ

09:27WHAT THE FACT

Το μουλάρι που βοήθησε στην κατασκευή του Παρθενώνα και εξασφάλισε ισόβια σύνταξη

10:59LIFESTYLE

«Σουτιέν έξω» και αποκαλυπτικά looks: Η νέα τάση που κυριαρχεί στις πασαρέλες του 2027 και γίνεται viral

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Δίπλωμα οδήγησης: Τι ισχύει με την ανανέωση και ποιοι πρέπει να παραδώσουν το παλιό ροζ χάρτινο

10:52ΠΑΙΔΕΙΑ

Ζαχαράκη για Εθνικό Απολυτήριο: Από το 2030 οι αλλαγές - Δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές της Β’ και Γ’ Γυμνασίου

11:05ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Τελ Αβίβ - Απειλή βόμβας σε κατάμεστη πτήση από Νέα Υόρκη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο Νευροκόπι: Αρκούδες κατασπάραξαν πάνω από 200 πρόβατα - «Έχουν τον θάνατο για παιχνίδι»

10:59LIFESTYLE

Νίκος Καρβέλας: «Δεν φοβάμαι - Όλες οι φορολογικές μου υποχρεώσεις έχουν εκπληρωθεί στο ακέραιο»

10:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς - Οι δικαιούχοι

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τέμπη: Συγκλονίζει η μητέρα του 23χρονου Κύπριου φοιτητή: «Μου τον έφεραν γυμνό σε νάιλον σακούλα - Είχε παράξενα εγκαύματα»

08:11ΕΛΛΑΔΑ

Περιστέρι: Από τον περασμένο Φεβρουάριο προσπαθούσε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της - Ούρλιαζε για βοήθεια τη στιγμή της σύλληψής της

15:49LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι νικητές και τα μονοψήφια στην πρωινή ζώνη της Κυριακής

10:05WHAT THE FACT

Τρίτη και 13: Γιατί θεωρείται γρουσούζικη η σημερινή ημέρα

13:16ΕΛΛΑΔΑ

Ράβε ξήλωνε με την κατάταξη στρατευσίμων στον Στρατό: Τι αλλάζει για ΕΣΣΟ Νοεμβρίου - Φεβρουαρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ