Μεσαρά: Σοβαρή καταγγελία για αυτοκίνητο που φέρεται να κινήθηκε εναντίον αντιδημάρχου

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το iraklionews.gr, το αυτοκίνητο είχε ως στόχο να τον χτυπήσει, ενώ η καταγγελία κάνει λόγο για μια εγκληματική ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.

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