Μεσαρά: Σοβαρή καταγγελία για αυτοκίνητο που φέρεται να κινήθηκε εναντίον αντιδημάρχου
Ένα σοβαρό περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στον Ζαρό του Δήμου Φαιστού, όπου κατά τη διάρκεια συνάντησης με στόχο τον σασμό, ένα όχημα επιχείρησε να πατήσει αντιδήμαρχο.
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Συγκεκριμένα και σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το iraklionews.gr, το αυτοκίνητο είχε ως στόχο να τον χτυπήσει, ενώ η καταγγελία κάνει λόγο για μια εγκληματική ενέργεια που θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του.
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