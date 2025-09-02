Σχολεία: Νέο μάθημα στους μαθητές των Δημοτικών

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει να εισαγάγει τους μικρούς μαθητές στη βιωματική μάθηση

EUROKINISSI
Μια νέα, πράσινη εκπαιδευτική καινοτομία έρχεται από τον Δεκέμβριο σε 4.384 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας. Πρόκειται για τη δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία: με κριτική σκέψη και όραμα, συνεργαζόμαστε, χαιρόμαστε, δημιουργούμε», η οποία κάνει επίσημη έναρξη στις 20 Δεκεμβρίου 2025 και θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Το πρόγραμμα, που σχεδιάστηκε από το Υπουργείο Παιδείας, στοχεύει να εισαγάγει τους μικρούς μαθητές στη βιωματική μάθηση μέσα από την ενασχόληση με την καλλιέργεια λαχανικών και βοτάνων, με έμφαση στη βιωσιμότητα, την οικολογική ευαισθητοποίηση και τη συνεργατική εκπαίδευση.

Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα

Η εκπαιδευτική δράση περιλαμβάνει:

  • Δημιουργία σχολικών λαχανόκηπων με χώμα, παρτέρια, θερμοκήπια, εργαλεία, ποτιστήρια και σπόρους.

  • Καλλιέργεια λαχανικών και αρωματικών φυτών με οικολογικές και βιολογικές μεθόδους.

  • Καθημερινή φροντίδα των φυτών από τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας, ομαδικότητας, οικολογικής συνείδησης και περιβαλλοντικής υπευθυνότητας.

Το πρόγραμμα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κριτική και δημιουργική σκέψη, στην κατανόηση των περιβαλλοντικών προκλήσεων και στην ενεργό συμβολή στην επίτευξη των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Η φύση ως εργαλείο μάθησης

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο Παιδείας, οι σχολικοί λαχανόκηποι ενισχύουν τη σύνδεση των παιδιών με τη φύση και την καθημερινή ζωή, ενώ προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για βιωματική μάθηση γύρω από τη διατροφή, την οικολογική γεωργία και τη σημασία της αειφορίας.

Μέσα από την παρακολούθηση της ανάπτυξης των φυτών, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την αξία της φροντίδας, της υπομονής και της υπευθυνότητας, καλλιεργώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντική και κοινωνική συνείδηση.

Συμπερίληψη και καινοτομία

Η δράση δεν περιορίζεται μόνο στη γνωστική διάσταση, αλλά συμβάλλει στην ανάδειξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων που ενισχύουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση. Μέσα από ομαδικές εργασίες και την κοινή φροντίδα των λαχανόκηπων, προωθείται η συνεργασία, η αλληλοβοήθεια και η δημιουργική συμμετοχή όλων των παιδιών.

Επιπλέον, η εμπλοκή των μαθητών σε πράσινες πρακτικές που στοχεύουν στη μείωση του ανθρακικού αποτυπώματος βοηθά στην ενίσχυση της περιβαλλοντικής τους συνείδησης και τους προετοιμάζει να αναλάβουν ενεργό ρόλο ως ενημερωμένοι πολίτες απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής.

Υποδομές με ευθύνη του Υπουργείου

Τα σχολεία που συμμετέχουν στη δράση θα εξοπλιστούν με όλα τα απαραίτητα μέσα, όπως:

  • Σπόρους

  • Εργαλεία και ποτιστήρια

  • Παρτέρια και ειδικά θερμοκήπια

  • Οργανικό χώμα και λοιπά υλικά

Η διανομή των υλικών θα γίνει με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, ώστε να διασφαλιστεί η ισότιμη πρόσβαση όλων των σχολικών μονάδων στο πρόγραμμα.

Η δράση «Λαχανόκηποι στα Σχολεία» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα πρότυπο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και να συνδέσει ουσιαστικά τη σχολική ζωή με τις αξίες της αειφορίας, της υπευθυνότητας και της συνεργασίας. Ένα μάθημα ζωής, που καλλιεργείται μέρα με τη μέρα – κυριολεκτικά.

