Ζαχαράκη: Συναίνεση για το Εθνικό Απολυτήριο - Σενάριο για να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις

Δεν απέκλεισε την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων στο μέλλον η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη 

Συναίνεση ζήτησε από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για να θεσπιστεί το Εθνικό Απολυτήριο η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι υπάρχει και σενάριο για να καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις.

«Διαπίστωσα στη Βουλή τη συναίνεση. Έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση στη Βουλή. Αρκετοί συμφώνησαν ότι το Λύκειο πρέπει να είναι απλά ο προθάλαμος για τις Πανελλαδικές. Πρέπει κάθε τάξη να μετράει ξεχωριστά με διαβάθμιση. Θέλουμε ένα δυνατό Εθνικό Απολυτήριο», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Μάλιστα, η κυρία Ζαχαράκη, μιλώντας στο MEGA, πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κατάργηση των Πανελλαδικών για τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο ή στην Γ’ Γυμνασίου. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει την καθημερινότητά τους ή την προοπτική τους. Είναι ένα από τα σενάρια η κατάργησή τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχει συζητηθεί η αλλαγή. Υπάρχουν προτάσεις. Θα γίνει μια πρόταση προς όλα τα κόμματα, θα πουν και οι εκπαιδευτικοί την άποψή τους. Να βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο».

Τι είπε η Σοφία Ζαχαράκη για τα κενά στα σχολεία

«Θα είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά. Είναι σύνθετη άσκηση. Αν και έγιναν 10.000 διορισμοί, μπήκαν 5.600 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, 3.196 εκπαιδευτικοί στη ειδική αγωγή, καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα σχολεία τα ειδικά. Είναι και 993 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικές ομάδες στα κέντρα αξιολογήσεων. Οι αναπληρωτές που έλαβαν το SMS είναι 24.500 αλλά και ακόμα υπάρχουν ανάγκες. Από το 2019 και μετά έχουν γίνει 48.500 διορισμοί. Από το 2019 διορίστηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί άνω των 48.000 συναδέλφων», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο MEGA.

Η υπουργός ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται δυσλειτουργίες: «Σε κάποια Περιφέρεια καλέσαμε 336 εκπαιδευτικούς. Την πρώτη μέρα που πήγαν πήραν άδεια οι 100, μόνιμοι. Για διάφορους λόγους όταν κάποιος μονιμοποιείται μπορεί να κάνει ενεργοποίηση μίας άδειάς του. δεν θα πάει στο σχολείο για την περίοδο που του επιτρέπει η άδειά του. Εκείνη την στιγμή πρέπει να ενεργοποιηθεί αναπληρωτής». Όπως σημείωσε, στόχος είναι η επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών να ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου, και όχι τον Οκτώβριο όπως γινόταν συνήθως.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο παροχής επιδόματος σε αναπληρωτές και άλλους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτες περιοχές.
Σχολικές υποδομές

Για το ζήτημα των σχολικών υποδομών, η υπουργός Παιδείας τόνισε: «το στεγαστικό των σχολείων είναι μία από τις 3 βασικές προτεραιότητες που κοιτάζουμε. Και δεν είναι ψέμα. Είναι μία πολύ μεγάλη σύνθετη άσκηση που γίνεται και σε συνεργασία με το υπ. Υποδομών και μ την αυτοδιοίκηση και συγχρόνως και πράξεις που πρέπει να καταγραφούν. Την στιγμή που μιλάμε χτίζονται 17 νέα σχολεία μέσω των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ στην κεντρική Μακεδονία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι έχουν ήδη βαφτεί και ανακαινιστεί 431 σχολεία μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ αξιοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο από τις Περιφέρειες όσο και από τους Δήμους.

