Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

Το Εθνικό Απολυτήριο έρχεται, όπως ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αλλαγές δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές Λυκείου. Το Εθνικό Απολυτήριο θα ισχύσει πρώτη φορά για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Γ' Γυμνασίου και την επόμενη χρονιά θα πάνε στην Α' Λυκείου.

Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ για το Εθνικό Απολυτήριο και τις πανελλήνιες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τα κόμματα να συμμετάσχουν στον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

«Μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή που πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι αδιάβλητο σύστημα. Το ζήτημα είναι πως θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο σε εκπαιδευτικό πόλο. Έχουμε κάποιες σκέψεις. Σέβομαι και τιμώ το θεσμό των Πανελλαδικών εξετάσεων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Δεν συζητά κανείς αυτή τη στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων διευκρίνισε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι πρέπει το Λύκειο να αναδειχθεί ως ένας αυτοτελής εκπαιδευτικός πόλος κι αυτή η συζήτηση είναι που έχει ανοίξει» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Με βάση το κυβερνητικό σχέδιο:

Οι μαθητές θα αξιολογούνται με σειρά εξετάσεων σε κάθε τάξη του Λυκείου.

Το Εθνικό Απολυτήριο θα συγκεντρώνει βαθμούς και πιστοποιήσεις από όλες τις τάξεις.

Μέσα στο σχολείο θα δίνονται πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής.

Εισάγονται νέα μαθήματα, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.

Το απολυτήριο θα έχει ουσιαστική βαρύτητα, καθώς θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια.

