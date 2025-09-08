Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

Το Εθνικό Απολυτήριο θα ισχύσει πρώτη φορά για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Γ' Γυμνασίου και την επόμενη χρονιά θα πάνε στην Α' Λυκείου

Newsbomb

Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις
Αρχείου - Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το Εθνικό Απολυτήριο έρχεται, όπως ανακοίνωσε από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και το μόνο σίγουρο είναι πως πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες αλλαγές των τελευταίων ετών στην εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Όπως ξεκαθάρισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, οι αλλαγές δεν θα αφορούν τους σημερινούς μαθητές Λυκείου. Το Εθνικό Απολυτήριο θα ισχύσει πρώτη φορά για τους μαθητές που σήμερα φοιτούν στην Γ' Γυμνασίου και την επόμενη χρονιά θα πάνε στην Α' Λυκείου.

Το μήνυμα Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ για το Εθνικό Απολυτήριο και τις πανελλήνιες

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε τα κόμματα να συμμετάσχουν στον εθνικό διάλογο για το Εθνικό Απολυτήριο, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει τον επόμενο μήνα.

«Μιλάμε για μια τεράστια αλλαγή που πρέπει να εφαρμοστεί σε βάθος τετραετίας», τόνισε ο πρωθυπουργός.

«Τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι αδιάβλητο σύστημα. Το ζήτημα είναι πως θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο σε εκπαιδευτικό πόλο. Έχουμε κάποιες σκέψεις. Σέβομαι και τιμώ το θεσμό των Πανελλαδικών εξετάσεων», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ.

«Δεν συζητά κανείς αυτή τη στιγμή για κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων διευκρίνισε στη συνέχεια, τονίζοντας ότι πρέπει το Λύκειο να αναδειχθεί ως ένας αυτοτελής εκπαιδευτικός πόλος κι αυτή η συζήτηση είναι που έχει ανοίξει» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Με βάση το κυβερνητικό σχέδιο:

  • Οι μαθητές θα αξιολογούνται με σειρά εξετάσεων σε κάθε τάξη του Λυκείου.
  • Το Εθνικό Απολυτήριο θα συγκεντρώνει βαθμούς και πιστοποιήσεις από όλες τις τάξεις.
  • Μέσα στο σχολείο θα δίνονται πιστοποιήσεις ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
  • Εισάγονται νέα μαθήματα, με αιχμή την τεχνητή νοημοσύνη και τις εφαρμογές της.
  • Το απολυτήριο θα έχει ουσιαστική βαρύτητα, καθώς θα αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την πρόσβαση στα Πανεπιστήμια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:22ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: 44χρονος πνίγηκε την ώρα που έτρωγε

10:20ΚΟΣΜΟΣ

Μονή Αγίας Αικατερίνης Σινά - Αρχιεπίσκοπος Δαμιανός: Παραιτούμαι - Οι διαδικασίες διαδοχής

10:14ΚΟΣΜΟΣ

Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ: Κατηγορεί την ισραηλινή κυβέρνηση ότι στερεί τροφή από Παλαιστίνιους κρατούμενους

10:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι διεργασίες για να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς και το έμμεσο «άνοιγμα» του Μητσοτάκη

10:00ΓΥΝΑΙΚΑ

Freud Oriental: Eξαιρετικές Japanese fusion γεύσεις σε έναν ατμοσφαιρικό κήπο - Από τη Majenco

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Είναι το padel το πιο hot άθλημα της εποχής μας;

09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

09:43ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Δανία και τα προκριματικά του Μουντιάλ

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού - Το «ηλεκτροσόκ» και το κίνημα «Μπλόκο στα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκόπελος: Σοβαρός τραυματισμός 50χρονου επιβάτη ιστιοφόρου - Ακρωτηριάστηκε το δάχτυλό του

09:32ΚΥΠΡΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

09:32LIFESTYLE

Γενέθλια έχει ο Νίκος Καρβέλας - «Μαζί σου πάντα στα πάντα», το μήνυμα που του έστειλε η Άννα Βίσση

09:27ΜΠΑΣΚΕΤ

«Υπογραφή Θεού» για Εθνική - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

09:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Πυροσβεστικό όχημα εγκλωβίστηκε σε δρόμο μετά από υποχώρηση εδάφους λόγω σπασμένου αγωγού ύδρευσης

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα - Ο 13ος μισθός δίνεται εμμέσως

09:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συνάντηση Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο

08:58ΚΟΣΜΟΣ

Αγγλία: Άγνωστος βοήθησε αγοράκι με εγκεφαλική παράλυση να κάνει πατινάζ - Δείτε βίντεο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Επί Τραμπ οι ΗΠΑ διπλασίασαν τις εισαγωγές τους από τη Ρωσία

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε θα εφαρμοστεί το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

08:50ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Στις ΗΠΑ Ευρωπαίοι ηγέτες για συζητήσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:46ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνέλαβαν τον ηγούμενο της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου στα Καλάβρυτα - Θα πουλούσε Ευαγγέλιο του 1700 για 200.000 ευρώ

09:32ΚΥΠΡΟΣ

Απάντηση Χριστοδουλίδη σε Μητσοτάκη για την ηλεκτρική διασύνδεση

06:12ΚΟΣΜΟΣ

«Θηλυκή εταιρεία» κατασκόπων: Πώς 40 Σέρβες δρούσαν μυστικά στο Κοσσυφοπέδιο χρησιμοποιώντας… τα κάλλη τους

08:16ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ημίθεος» ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Δεν υπάρχει άλλος σαν αυτόν» - Αποθέωση του «Greek Freak» από FIBA και NBA

08:18ΜΠΑΣΚΕΤ

Αλέξανδρος Σαμοντούροβ: «Θυμηθείτε το όνομά του» - Τον αποθέωσε η FIBA

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Mισθωτοί - συνταξιούχοι: Πόσα κερδίζουν με τη νέα φορολογική κλίμακα

07:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτός είναι ο γνωστός τράπερ που πιάστηκε για φοροδιαφυγή - Τον «πρόδωσε» το ρολόι των 116.000 ευρώ

08:54ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε θα εφαρμοστεί το Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει για τους μαθητές - Τι θα γίνει με τις πανελλήνιες εξετάσεις

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Ελλάδα - Λιθουανία: Η μέρα και η ώρα του προημιτελικού στο Eurobasket 2025

14:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το GFS «κλείδωσε» τα δυσάρεστα νέα - Πότε «βλέπουν» βροχές οι Αμερικανοί στην Ελλάδα

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Τι έδειξε η νεκροψία για τον θάνατο της Βρετανίδας Μισέλ Μπουρνά

12:39ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Η ερώτηση που προκάλεσε την αντίδραση Γιοβάνοβιτς - «Πωωω! Θα σας πείραζε;»

14:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνουν 8 μετεωρολογικά κέντρα για το φθινόπωρο - Δυσάρεστα νέα για την Ελλάδα

06:22ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Τα μέτρα Μητσοτάκη και οι νεοδημοκράτες, ο «άλλος» Τσίπρας του 2025, το μεγάλο άγχος, σε κλοιό η Κύπρος για το καλώδιο, οι ανώνυμες διανομές της Aegean, η 22α Σεπτεμβρίου της Metlen και ποια μεγάλα «σπίτια» αγοράζουν ΕΧΑΕ

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Ώρα μηδέν για την κυβέρνηση Μπαϊρού - Το «ηλεκτροσόκ» και το κίνημα «Μπλόκο στα Πάντα» που απειλεί τον Μακρόν

08:44ΚΑΙΡΟΣ

Τα τρία χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες μέρες - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου, πότε θα βρέξει

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 8 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Ο πρωθυπουργός μεγαλώνει την πίτα - Ο 13ος μισθός δίνεται εμμέσως

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Ζηλανδία: Νεκρός από πυρά της αστυνομίας πατέρας που είχε εξαφανιστεί εδώ και 4 χρόνια με τα 3 παιδιά του

07:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι γλιτώνουν οι φορολογούμενοι από τη μείωση στους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά - Παραδείγματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ