Μητσοτάκης: «Δεν είμαι έτοιμος να πω ότι σε 4 χρόνια δεν θα υπάρχουν Πανελλαδικές Εξετάσεις»

Για τα μη κρατικά πανεπιστήμια και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις απάντησε στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για τη ΝΔ η μεταρρύθμιση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια έχει ταυτοτικό χαρακτήρα. Έχουμε αποδείξει ότι οι προδιαγραφές είναι πολύ αυστηρές, πήραν μόνο 4 άδεια στον πρώτο κύκλο. Η μεταρρύθμιση έχει αναπτυξιακό πρόσημο. Να μετατρέψουμε την Ελλάδα σε περιφερειακό εκπαιδευτικό ηγεμόνα. Και το Χάρβαρντ και το Γέιλ έχουν έρθει στην Ελλάδα αλλά σε συνεργασία με ελληνικά πανεπιστήμια.», δήλωσε αρχικά ο πρωθυπουργός.

Ενώ, πρόσθεσε: «Τα δημόσια πανεπιστήμια πρέπει να έχουν αυτή τη δυνατότητα. Δεν συζητάει κανείς για κατάργηση Πανελλαδικών εξετάσεων. Είναι αδιάβλητο σύστημα. Το ζήτημα είναι πως θα μπορέσουμε να αναδείξουμε το Λύκειο σε εκπαιδευτικό πόλο. Έχουμε κάποιες σκέψεις. Σέβομαι και τιμώ το θεσμό των Πανελλαδικών εξετάσεων».

