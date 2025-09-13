Ένας στους τέσσερις νεοδιορισμένους ζητά άδεια - Κενά στα νησιά - Έρχεται νέος γύρος προσλήψεων

Σχεδόν ένας στους τέσσερις νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς ζήτησε άδεια αμέσως μετά την ανάληψη υπηρεσίας, δημιουργώντας προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία των 13 Περιφερειακών Διευθύνσεων, το ποσοστό των αιτήσεων αδειών είναι σημαντικά υψηλότερο στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και του Ιονίου, όπου φτάνει σχεδόν το 30%, ενώ στην Αττική το ποσοστό είναι μόλις 16,1%.

Σύμφωνα με την «Καθημερινή», οι πιο συνήθεις λόγοι για τις άδειες είναι η κύηση, η ανατροφή παιδιών ή επαπειλούμενη κύηση. Κάποιοι νεοδιορισθέντες ζητούν άδεια άνευ αποδοχών ή καθυστέρηση στην ανάληψη καθηκόντων, ενώ σε μερικές περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε δυσπρόσιτες περιοχές γνωρίζοντας ότι θα μπορούν να μετατεθούν αργότερα πιο κοντά στον τόπο κατοικίας τους.

Η υφυπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, χαρακτήρισε το φαινόμενο «δομικό ζήτημα», επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει ειδικά γεωγραφικά προβλήματα που καθιστούν τις μεταθέσεις και τις άδειες πιο συχνές. Στη χώρα μας, οι διορισμοί γίνονται μέσω κοινών πινάκων του ΑΣΕΠ σε εθνικό επίπεδο, σε αντίθεση με χώρες όπως η Γερμανία και το Βέλγιο, όπου οι προσλήψεις γίνονται αποκεντρωμένα σε επίπεδο περιφερειών, δήμων ή και σχολείων.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, από τους 9.158 νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς φέτος, περίπου το 23% ζήτησαν άδεια άμεσα. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ν. Αιγαίου και του Ιονίου Νησιών, το ποσοστό των αδειών είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ στην Αττική είναι αισθητά χαμηλότερο.

Για την κάλυψη των κενών που προκύπτουν από τις άδειες, το υπουργείο Παιδείας προχωρά σε δεύτερη φάση προσλήψεων αναπληρωτών, η οποία φέτος θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, στις 25-26 Σεπτεμβρίου, ώστε να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και η κάλυψη των μαθητών.

Η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι οι άδειες αυτές δεν αποτελούν προσωπικό πρόβλημα αλλά μια επαναλαμβανόμενη κατάσταση που σχετίζεται με τη γεωγραφία και το σύστημα διορισμών της χώρας. Σημείωσε επίσης ότι η διαδικασία είναι πολύπλοκη και απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ώστε να καλύπτονται τα κενά χωρίς να διαταράσσεται η εκπαιδευτική διαδικασία.

