Ζαχαράκη: 10.000 νέοι εκπαιδευτικοί και εκτεταμένες ανακαινίσεις σχολείων

«Στόχος μας είναι κάθε παιδί να φοιτά σε ένα σχολικό περιβάλλον φωτεινό, ασφαλές και σύγχρονο, που τιμά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και το έργο του. Ένα περιβάλλον που δεν αφήνει κανέναν πίσω», σημείωσε η Σοφία Ζαχαράκη.

Γραφείο Τύπου υπουργείου Παιδείας
Στην εκδήλωση «Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη – Έργα Θεσσαλονίκης» που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, με κεντρικό ομιλητή τον Πρωθυπουργό κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, μίλησε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη.

Κατά την τοποθέτησή της, η Υπουργός ευχαρίστησε θερμά τα στελέχη της εκπαίδευσης, διευθυντές, εκπαιδευτικούς και υποστηρικτικό προσωπικό, οι οποίοι –όπως τόνισε– «κάνουν κάθε μέρα την ειδοποιό διαφορά μέσα στην τάξη, δίνοντας πραγματική μάχη για τα παιδιά μας».

Η ΣοφίαΖαχαράκη αναφέρθηκε στις πρόσφατες μόνιμες προσλήψεις, επισημαίνοντας:
«Μέσα στο καλοκαίρι έγιναν 10.000 νέοι διορισμοί, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μόνιμων διορισμών από το 2019 σε περισσότερους από 48.000. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στην Ειδική Αγωγή, με την πρόσληψη Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών».

Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη επισήμανε χαρακτηριστικά: «Στη Θεσσαλονίκη φέτος έχουμε 238 νέους μόνιμους εκπαιδευτικούς. 75 στην Πρωτοβάθμια 163 στη Δευτεροβάθμια» σημείωσε η υπουργός, συμπληρώνοντας: «Έχουμε από το 2019 πολλούς διορισμούς και στη δυτική και στην ανατολική Θεσσαλονίκη, 29 στην Πρωτοβάθμια, 123 στη Δευτεροβάθμια της ανατολικής, 236 διορισμούς στην Πρωτοβάθμια, 490 στην Δευτεροβάθμια της δυτικής.».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση της ψηφιακής διάστασης της μάθησης:
«Χιλιάδες διαδραστικοί πίνακες και σετ ρομποτικής τοποθετούνται ήδη στα σχολεία, ενώ περισσότεροι από 150.000 εκπαιδευτικοί θα επιμορφωθούν πανελλαδικά για τη χρήση των νέων τεχνολογικών εργαλείων και την ανάπτυξη νέων διδακτικών αντικειμένων».

Στο πεδίο των υποδομών, η Υπουργός ανέδειξε το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», το οποίο στη Θεσσαλονίκη ανακαινίζει 45 σχολεία –εκ των οποίων 20 στην ανατολική και 25 δυτική– με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν ενεργειακή αναβάθμιση, βελτίωση προσβασιμότητας και ανακαίνιση χώρων άθλησης και τουαλετών.

«Στόχος μας είναι κάθε παιδί να φοιτά σε ένα σχολικό περιβάλλον φωτεινό, ασφαλές και σύγχρονο, που τιμά τον ίδιο τον εκπαιδευτικό και το έργο του. Ένα περιβάλλον που δεν αφήνει κανέναν πίσω», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, η Σοφία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι, παρά τις δημογραφικές προκλήσεις και τις απαιτητικές συνθήκες, το Υπουργείο συνεχίζει με συνέπεια να ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό, να επενδύει στην ψηφιακή εκπαίδευση και να αναβαθμίζει τις υποδομές: «Η εκπαίδευση είναι η μεγαλύτερη επένδυση για το μέλλον της χώρας μας. Κάθε βήμα που κάνουμε έχει ως στόχο να εξασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

