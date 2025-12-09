Πανελλήνιες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Newsbomb

Πανελλήνιες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο
Eurokinissi
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις οδηγίες όσον αφορά στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το έτος του 2026.

Ελεύθερο Σχέδιο

Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 50 εκ..

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων γεωμετρικής σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

Γραμμικό Σχέδιο

Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 50 Χ 58 εκ..

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο ή «ταυ», σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης καθώς και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ρυζόχαρτο ή άλλο), τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λπ.).

Τι μπορούν να φέρουν μαζί τους οι υποψήφιοι και τι απαγορεύεται

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους μολύβια (μηχανικά κ.λπ) διαφορετικής σκληρότητας και πενάκια μαύρης μελάνης, στα οποία περιλαμβάνονται ραπιδογράφοι, μαρκαδοράκια κ.λπ., για σχεδίαση γραμμών με διαφορετικά πάχη. Επισημαίνεται ότι, είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μελάνη είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μολύβι, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν τις κατάλληλες διαβαθμίσεις πάχους και έντασης γραμμών ανάλογα με την κλίμακα του σχεδίου και σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής σχεδίασης. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή αυτοκόλλητες γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

Υπενθυμίζεται ότι ο τρόπος εξέτασης των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις περιγράφεται στην αριθμ. Φ.253/154481/Α5/24-12-2024 (ΦΕΚ 7261 Β΄) υπουργική απόφαση, με θέμα: «Ορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων ΑΕΙ και των ΑΣΤΕ, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, καθώς και των αντίστοιχων ειδικών μαθημάτων, του τρόπου, του τόπου και του χρόνου εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:37ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια κακή περίοδος «έκαψε» Πανιώνιο και Καρδίτσα σε Eurocup και BCL

22:33ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Παραδόθηκε ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο, ένταλμα σύλληψης για τον δεύτερο

22:30LIFESTYLE

Εξιτήριο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ήταν μία δύσκολη ημέρα και πέρασε»

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

22:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Ο Μπαρίνοφ θα παίξει «δυνατά» τον Ιανουάριο για άμεσα ή για καλοκαίρι!

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 9/1/2025: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 3.800.000 ευρώ

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση των αγροτών στην Νίκαια

21:57ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία - Μέρκελ: «Η πανδημία ήταν μια δημοκρατική δοκιμασία»

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Με ανατροπή η Μπάγερν Μονάχου «λύγισε» την Σπόρτινγκ Λισσαβόνας

21:48ΚΟΣΜΟΣ

EXXON MOBIL στο Capital Link: «Πιθανές γεωτρήσεις το 2027» - Περιοχή παραγωγής φυσικού αερίου η Ανατολική Μεσόγειος

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Πούτιν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων - Το Ντονμπάς είναι ρωσικό έδαφος»

21:33ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Eurojackpot κλήρωση σήμερα 9/12/2025: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 10 εκατομμύρια ευρώ

21:33ΚΟΣΜΟΣ

Ακυρώθηκε η εμφάνιση της Ματσάδο στο Όσλο για το Νόμπελ Ειρήνης - Άγνωστο πού βρίσκεται

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κώστας Λαγουβάρδος: Η κλιματική επισκόπηση του Νοεμβρίου- Θερμοκρασία και υετός στον πλανήτη

21:29WHAT THE FACT

Μόσχα: Γυναίκα γέννησε τρίδυμα κορίτσια από δύο διαφορετικά ωάρια!

21:17LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών - Το τραγούδι που τους αφιέρωσε

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για εκλογές και καλεί ΗΠΑ και Ευρώπη να εγγυηθούν την ασφάλειά τους

21:03ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

20:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή απάντηση Αθήνας στις νέες προκλήσεις Φιντάν: Καθολικά απορριπτέες οι αναθεωρητικές θέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:33ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Παραδόθηκε ο ένας εκ των δραστών της επίθεσης με μαχαίρι σε 14χρονο, ένταλμα σύλληψης για τον δεύτερο

17:43ΚΟΣΜΟΣ

Άγκυρα: «Έτσι θα ξεκινήσει ο πόλεμος Τουρκίας - Ισραήλ» - «Δαχτυλίδι φωτιάς η Ανατολική Μεσόγειος» - Η εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας

19:19ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρή σύγκρουση Καιρίδη – Τζανακόπουλου: «Δεν μας παρατάς, δημαγωγέ…» - «Έχετε να μου δώσετε έξι νούμερα, μπας και κερδίσω κανένα Τζόκερ;»

11:34LIFESTYLE

Έξαλλος ο Βαλάντης με τους μουσικούς του - Η αηδιαστική κίνηση στην πίστα

21:57ΕΛΛΑΔΑ

Συνέχιση των κινητοποιήσεων αποφάσισε η συνέλευση των αγροτών στην Νίκαια

20:56ΚΟΣΜΟΣ

Τενερίφη: Τέσσερις νεκροί και ένας αγνοούμενος από κύμα σε φυσική πισίνα - Βίντεο

18:03ΕΛΛΑΔΑ

Μίνα Αρναούτη: «Έχω κάνει 17 χειρουργεία, είχε τρυπήσει ο πνεύμονας μου» - «Ο Παντελίδης όταν βγήκε από το σπίτι ήταν μια χαρά»

08:36LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Ποια είναι η ψυχολόγος που συγκλόνισε για τη μάχη της με τον καρκίνο - «Κύμα» αγάπης στα social media

09:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - GFS: Καμπανάκια ψύχους για τα ...Χριστούγεννα - «Σπάει» το ατμοσφαιρκό βουνό

12:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παύλος και Άγιος Πέτρος: Τα δύο άγνωστα νησιά στη Μεγάλη Πρέσπα που η Ελλάδα παραχώρησε σε Αλβανία και Γιουγκοσλαβία

19:56LIFESTYLE

Ελένη Φουρέιρα: Ο «άγνωστος» χωρισμός από τον Αλμπέρτο Μποτία και οι δυσκολίες για να μείνει έγκυος

16:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρόβλεψη Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα με εκπλήξεις

21:10ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ζελένσκι δηλώνει έτοιμος για εκλογές και καλεί ΗΠΑ και Ευρώπη να εγγυηθούν την ασφάλειά τους

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Πούτιν: «Ο πόλεμος θα τελειώσει με την επίτευξη όλων των στόχων - Το Ντονμπάς είναι ρωσικό έδαφος»

21:17LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στα μπλόκα των αγροτών - Το τραγούδι που τους αφιέρωσε

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Τα highlights της αναμέτρησης στο Καζακστάν για το Champions League - Βίντεο

17:35ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Τα μηνύματα του ανήλικου με την 20χρονη κοπέλα πριν το μοιραίο ραντεβού 

22:18ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Γυναίκα απολύθηκε επειδή έφτανε συχνά νωρίς στη δουλειά

21:04LIFESTYLE

Άννα Κανδαράκη: Μίλησε για την μάχη της με τον καρκίνο για δεύτερη φορά - «Θέλω να δώσω δύναμη σε όσους το περνούν»

22:30LIFESTYLE

Εξιτήριο για τον Γιάννη Τσιμιτσέλη: «Ήταν μία δύσκολη ημέρα και πέρασε»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ