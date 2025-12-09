Πανελλήνιες 2026: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την εξέταση στο Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο

Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε τις οδηγίες όσον αφορά στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων «Ελεύθερο Σχέδιο» και «Γραμμικό Σχέδιο» για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις για το έτος του 2026.

Ελεύθερο Σχέδιο

Κατά την εξέταση στο «Ελεύθερο Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 50 Χ 50 εκ..

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης, σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης. Η σχεδίαση γίνεται με μολύβια. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του, εκτός από την πινακίδα, μολύβια μαλακά και σκληρά, γομολάστιχα, ξύστρα. Επίσης, επιτρέπεται η χρήση βελόνας μετρήματος και νήματος στάθμης, ενώ δεν επιτρέπεται η χρήση οργάνων γεωμετρικής σχεδίασης και η χρήση σπρέι.

Γραμμικό Σχέδιο

Κατά την εξέταση στο «Γραμμικό Σχέδιο», δίνεται στους υποψηφίους κατάλληλο χαρτί σχεδίασης, του οποίου οι εξωτερικές διαστάσεις είναι 50 Χ 70 εκ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, είναι 50 Χ 58 εκ..

Ο κάθε υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης με παραλληλογράφο ή «ταυ», σε διαστάσεις ανάλογες με το χαρτί σχεδίασης καθώς και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή πρόχειρο χαρτί σχεδίασης (ρυζόχαρτο ή άλλο), τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, γομολάστιχα, ασπίδα σβησίματος, ξύστρα - καμπάνα κ.λπ.).

Τι μπορούν να φέρουν μαζί τους οι υποψήφιοι και τι απαγορεύεται

Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να φέρουν μαζί τους μολύβια (μηχανικά κ.λπ) διαφορετικής σκληρότητας και πενάκια μαύρης μελάνης, στα οποία περιλαμβάνονται ραπιδογράφοι, μαρκαδοράκια κ.λπ., για σχεδίαση γραμμών με διαφορετικά πάχη. Επισημαίνεται ότι, είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μελάνη είτε πρόκειται για τελική σχεδίαση με μολύβι, θα πρέπει οι υποψήφιοι να επιτύχουν τις κατάλληλες διαβαθμίσεις πάχους και έντασης γραμμών ανάλογα με την κλίμακα του σχεδίου και σύμφωνα με τους κανόνες της ορθής σχεδίασης. Επίσης οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιούν μεγεθυντικό φακό.

Απαγορεύεται οι υποψήφιοι να χρησιμοποιούν ειδικά βοηθητικά συστήματα σχεδίασης, όπως ειδικά εκτυπωτικά μηχανήματα γραφής και σχεδίασης γραμμάτων, ζελατίνες και μεταλλικά στοιχεία τυποποιημένων γραμμάτων και σχημάτων (στένσιλ), αυτοκόλλητα γράμματα ή αυτοκόλλητες γραμμοσκιάσεις (φύλλα ράστερ, λετρασέτ κ.λ.π.), κλιμακόμετρα (υποδεκάμετρα με διάφορες κλίμακες μέτρησης 1:20, 1:50, 1:100 κ.λ.π.), μοιρογνωμόνια καθώς και αριθμομηχανές.

Υπενθυμίζεται ότι ο τρόπος εξέτασης των ειδικών μαθημάτων στις πανελλαδικές εξετάσεις περιγράφεται στην αριθμ. Φ.253/154481/Α5/24-12-2024 (ΦΕΚ 7261 Β΄) υπουργική απόφαση, με θέμα: «Ορισμός των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων ΑΕΙ και των ΑΣΤΕ, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα, καθώς και των αντίστοιχων ειδικών μαθημάτων, του τρόπου, του τόπου και του χρόνου εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια».

