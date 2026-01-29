Των Τριών Ιεραρχών: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία αύριο, Παρασκευή 30 Ιανουαρίου

Η μνήμη των Τριών Ιεραρχών τιμάται αύριο Παρασκευή, 30 Ιανουαρίου.

Τα μαθήματα στα σχολεία θα πραγματοποιηθούν κανονικά μετά τις προγραμματισμένες εκδηλώσεις, σύμφωνα την εγκύκλιο της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη.

Στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο δημόσιες όσο και ιδιωτικές, θα πραγματοποιηθούν εκκλησιασμός και εορταστικές δράσεις αφιερωμένες στην προσφορά τους στα Γράμματα. Η διάρκεια των εκδηλώσεων αυτών ορίζεται τουλάχιστον σε δύο ώρες.

Η εορτή των Τριών Ιεραρχών συμπίπτει με την Ημέρα των Ελληνικών Γραμμάτων και τιμάται με επίσημες εκδηλώσεις σε αρκετά πανεπιστημιακά ιδρύματα, κυρίως την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026, αλλά και σε διαφορετικές ημερομηνίες, ανάλογα με τον προγραμματισμό κάθε ιδρύματος.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:

Στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών , ο επίσημος εορτασμός θα γίνει την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 και ώρα 11:30 , στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κτηρίου.

, ο επίσημος εορτασμός θα γίνει την και , στη Μεγάλη Αίθουσα του κεντρικού κτηρίου. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών , οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, στις 18:00 , στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης».

, οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν το στις , στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, η εκδήλωση για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026.

Διαβάστε επίσης