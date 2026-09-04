Μέχρι σήμερα η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Snapshot Η προθεσμία για την ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λήγει την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εγγραφή γίνεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών στην ιστοσελίδα https://eregister.it.minedu.gov.gr.

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική για επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026, πασχόντες από σοβαρές παθήσεις και Έλληνες Πολίτες της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.

Για τις Στρατιωτικές, Αστυνομικές, Πυροσβεστικές σχολές, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Λιμενικού και Τουριστικής Εκπαίδευσης η εγγραφή γίνεται σύμφωνα με τις διαδικασίες και προθεσμίες των αρμοδίων Υπουργείων. Snapshot powered by AI

Η ηλεκτρονική εγγραφή των πρωτοετών επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση λήγει σήμερα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2026.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2026. Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2026 του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr

Η ηλεκτρονική εγγραφή είναι υποχρεωτική:

για τους επιτυχόντες των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ-ΕΠΑΛ έτους 2026

για τους επιτυχόντες της ειδικής κατηγορίας των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις έτους 2026

για τους επιτυχόντες με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης έτους 2026.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.