Μήνυμα Κόστα στην Τουρκία για τις προκλήσεις της στην Ελλάδα με αναφορά στα Συμπεράσματα της ΕΕ

Σαφής προειδοποίηση του προέδρου της ΕΕ ότι προτεραιότητα της Ευρώπης είναι τα συμφέροντα των κρατών-μελών της και ότι η ίδια πρέπει να επιδείξει εποικοδομητική σχέση για την προοπτική ένταξή της στην ΕΕ

Δημήτρης Μάνωλης

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Μήνυμα Κόστα στην Τουρκία για τις προκλήσεις της στην Ελλάδα με αναφορά στα Συμπεράσματα της ΕΕ
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  • Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα τόνισε την ανάγκη προστασίας των συνόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων συνόρων, με επαρκείς δυνατότητες ανταπόκρισης.
  • Ο Κόστα αναφέρθηκε στην Τουρκία, επισημαίνοντας την ανάγκη εποικοδομητικής συνεργασίας, αλλά υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της ΕΕ είναι η προστασία των συμφερόντων των κρατών-μελών της.
  • Η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας στη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή αναδείχθηκε ως κρίσιμη, με τον Κόστα να σημειώνει τη σημασία της άμεσης ενημέρωσης από την ελληνική πλευρά.
  • Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034 μέχρι το τέλος του έτους, διασφαλίζοντας χρηματοδότηση σε κρίσιμους τομείς όπως έρευνα, αγροτική πολιτική και καινοτομία.
  • Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επηρεάζουν τη σταθερότητα, την ενεργειακή ασφάλεια και τις μεταναστευτικές ροές στην Ευρώπη, καθιστώντας αναγκαία τη διατήρηση της παρουσίας και δέσμευσης της ΕΕ στην περιοχή.
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Σαφές μήνυμα για την ανάγκη πρσοτασίας των συνόρων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων συνόρων της, και της διασφάλισης ότι η Ευρώπη διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά για την προστασία τους, έστειλε από την Αθήνα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα σύνορά μας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων συνόρων μας, και να διασφαλίσουμε ότι η Ευρώπη διαθέτει τις απαραίτητες δυνατότητες για να ανταποκριθεί αποτελεσματικά» τόνισε.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε ευθέως στην Τουρκία. Είπε πως ενημερώθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για την πρόσφατη κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων ειδικά στο Αιγαίο και διαμήνυσε:

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει σχέση συνεργασίας και αμοιβαίου οφέλους με τη χώρα αυτή. Η εποικοδομητική συμμετοχή της ίδιας της Τουρκίας είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση των διαφόρων τομέων συνεργασίας, όπως έχουν καταστήσει σαφές και επανειλημμένα τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση, προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι πάντα η προστασία των συμφερόντων των κρατών μελών της.

Ο Αντόνιο Κόστα αναφερόμενος στην γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας επισήμανε:

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε θέσεις στρατηγικής σημασίας σε ό,τι αφορά τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή και κάποιες φορές τα πράγματα δεν τα βλέπουμε όπως ακριβώς τα βλέπετε εσείς, από την απόσταση των Βρυξελών, γι' αυτό και είχε σημασία να ακούσω ότι είχατε εσείς να πείτε».

«Οι επόμενοι μήνες θα είναι κρίσιμης σημασίας για την ‘Ένωση μας. Πλησιάζουμε στη λήψη μιας απόφασης που θα έχει μέγιστες επιπτώσεις. Αφορά το επόμενο προϋπολογισμό μας, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για τα έτη 2028-2034. Πρέπει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία μέχρι το πέρας του τρέχοντος έτους. Είναι ο μόνος τρόπος να αποφύγουμε οποιαδήποτε περικοπές, σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση των ερευνητών, των αγροτών, των καινοτόμων δράσεων, των φοιτητών και βεβαίως των επιχειρήσεων» είπε στην έναρξη των δηλώσεων του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα.

«Η νέα πραγματικότητα που αντιμετωπίζουμε σήμερα επιβάλλει μια νέα προσέγγιση σε θέματα προϋπολογισμού και νέα διάρθρωση του προϋπολογισμού, αλλά και νέο τρόπο κατανομής των πόρων μας. Χρειαζόμαστε ένα προϋπολογισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις κοινές μας προτεραιότητες και μεταξύ αυτών άμυνα και ασφάλεια, αλλά και την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την στρατηγική ανθεκτικότητα» σημείωσε.

«Παράλληλα, και ταυτόχρονα επιβάλλεται, όπως ακριβώς είπατε κύριε Πρωθυπουργέ, να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε θέματα κοινής αγροτικής πολιτικής και συνοχής. Είναι πολιτικές θεμελιώδους σημασίας για να διασφαλίσουμε ότι η ανθεκτικότητα, οι ευκαιρίες και η ευημερία θα φτάσουν σε κάθε μία γωνιά της Ευρώπης» είπε.

«Σε ό,τι αφορά τη Μέση Ανατολή συμφωνήσαμε ότι οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν επιπτώσεις στη σταθερότητα και την ειρήνη στην Ευρώπη και την ενεργειακή ασφάλεια. Επίσης, επηρεάζεται και η μετανάστευση, οι μεταναστευτικές ροές και έχουμε άμεσες επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και γι' αυτό τον λόγο ακριβώς θα πρέπει να παραμείνουμε δεσμευμένοι και αφοσιωμένοι, παρόντες δηλαδή, στην περιοχή» ανέφερε.

«Είμαι ευγνώμων στην Ελλάδα, για τον ενεργό ρόλο που έχει αναλάβει υπό αυτή την έννοια, ιδιαιτέρως δε σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των σχέσεων με τους εταίρους μας στον κόλπο» πρόσθεσε.

Κλείνοντας, ο Αντόνιο Κόστα υπογράμμισε ότι «η Ευρώπη είναι ακόμη ισχυρότερη όταν είμαστε ενωμένοι, όλοι μαζί, ιδιαίτερα σε αυτές τις δύσκολες γεωπολιτικές εποχές. Αγαπητέ Κυριάκο η δική σου δέσμευση, η δική σου συνεισφορά είναι και θα συνεχίσουν να είναι πολύτιμες, καθώς διαμορφώνουμε τη δική μας κοινή απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας. Συμβαδίζοντας είμαι βέβαιος ότι μπορούμε να έχουμε ουσιώδη πρόοδο και να φτιάξουμε μια πιο ενωμένη και ακόμα πιο ασφαλή Ευρωπαϊκή Ένωση».

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